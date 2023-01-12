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В Госдуме предложили лишить осуждающих СВО и убежавших из РФ звёзд всех званий и финансирования
Пока это только дискуссия, но решение может быть рано или поздно принято
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За последние десятилетия США участвовали во многих военных операциях по всему миру, позволяя всем страждущим прикоснуться к демократии посредством ракетно-бомбового удара. Но если для обывателя Сирия и Афганистан – это какие-то далёкие и почти несуществующие страны, то Сербия вполне осязаемый пример того, как дядюшка Сэм проходится своим сапогом по крошечной стране, неспособной дать реальный отпор. Скорее всего, многие американцы читали о разоблачениях Д. Ассанжа, но большинство игнорируют откровенные факты убийства гражданских. Казалось бы, должна была подняться волна во главе с культурными элитами. Лучшие люди нации просто обязаны были обуздать распоясавшегося дядюшку Сэма, как следует отшлёпав старика, вот только ничего подобного не происходит. Давайте попытаемся абстрагироваться от ситуации, сделав вид, что мы с вами с Марса. Очевидно, что прилёты тактическими ракетами, дронами-камиказе и в целом боевые действия на территории Украины – это даже близко не демократия, поскольку речь идёт о достижении своих целей силовым путём. Согласимся, что у всего есть причины, а значит в этом аспекте всё это имеет свои пояснения и всё же, за последние десятилетия вы слышали хотя бы одну массовую волну культурного протеста против агрессивного вторжения в другие страны со стороны США? 

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Пожалуй, некоторые особенно смелые американцы и пытаются философствовать на эту тему, тогда как подавляющее большинство знаменитостей предпочитает делать вид, что вообще ничего не происходит. Повторимся, что с точки зрения совершенно незнакомого с проблемой человека, боевые действия в Украине воспринимаются также плохо, как и удары США по Сирии, Ираку и Афганистану, вот только после старта СВО в российском медийном поле обнаружилось множество умников, которые вдруг стали борцами за демократию. Кто-то набрался смелости критиковать власти в России, тогда как большинство успешно перебралось в Израиль, высказывая оттуда мысли о свободе, праве и демократии. Ну ладно бы эти ребята переехали в Исландию, где царит мир, но Израиль не славится миролюбием, забивая в год десятки (или сотни) мирных жителей во время карательных операций. Кто-то найдёт оправдание и этим действиям, но сегодня нам не так важны причины, как последствия. 

Итак, как бы сурово дядюшка Сэм не порол туземцев, мировые элиты будут молчать, тогда как любители демократии в РФ сильно возбудились после начала СВО. Называть имена мы не будем, поскольку многих из них вы знаете и сами, ну а сегодня кажется, что своими действиями эти люди подвели черту между сытой жизнью в России и жалкими крохами в том же Израиле. Некоторые колесят по Европе, вот только там эти люди навсегда останутся русскими. Уже сейчас многим запрещают проводить концерты, а перспективы съёмок в польских или латвийских фильмах кажутся неосуществимыми. Злые языки утверждают, что многие патриоты России, которые высказали свою негативную оценку СВО, сделали это только потому, что не могут видеть нарушение демократии и насилие. Вполне возможно, но, как мы писали выше, эти люди ранее не были замечены с осуждением действий США, а сегодня помалкивают, когда правительство Израиля бомбит Сектор Газа. Есть мнение, что некоторые патриоты и вовсе руководствовались исключительно финансовыми интересами, ну а спустя 10 месяцев после начала СВО депутаты Госдумы все чаще прилагают принять меры, ограничивающие финансовые потоки из России в пользу перебежчиков.

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Например, после предложения главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, лишить уехавших артистов финансовой подушки, стала активно обсуждаться тема пересмотра отношения властей к именитым артистам и деятелям культуры. Предлагается создать список тех, кто так или иначе высказывался против России, после чего запретить этим товарищам выступать на федеральных каналах и любых других площадках, спонсируемых государством. Список предлагают обнародовать, дабы народ знал своих героев, ну а некоторые предложения касаются лишения артистов званий и всех выплат, которые ранее им поступали от страны. Неясно, когда законопроект выйдет из обсуждения и будет принят. Пока же можно констатировать, что американские и европейские элиты выглядят на фоне российских мудрее. Нам кажется, что было бы неплохо, если бы актёры занимались своим делом, а политики решали проблемы государства. Пока же десятки известных российских деятелей культуры застряли между РФ и западными странами. Вернуться уже нельзя, но там за поребриком, их никто не хочет видеть. Пока терпят, хотя не исключено, что в будущем заберут честно нажитую недвижимость и деньги на банковских счетах.

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