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Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
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В мире насчитывается сотни миллионов геймеров. Например, автор данного материала имеет такой огромный игровой стаж, что об этом даже стыдно говорить. С возрастом количество времени, которое тратится на игры, становится всё меньше, а интерес падает. Например, автор данного материала сейчас проходит улучшенную версию Ведьмак 3, которая может похвастать продвинутой графикой и трассировкой лучей. Вернуться в любимую игровую вселенную спустя 4 года хотелось очень давно, ну а в ближайшие месяцы в планах только Геральт из Ривии. 

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В то же время, за 2022 год пройдено множество новинок и блокбастеров, ну а многие знакомые и вовсе предпочитают только Мир танков, ранее называвшийся World of Tanks. Критиковать этих людей нет никакого смысла, вы ведь не станете упрекать кого-то в том, что ему нравится не фиолетовый цвет, как вам, а зелёный или жёлтый. Словом, танкисты имеет право выбора, поэтому сегодня мы предлагаем собрать для них недорогой компьютер, который потянет любимую игру в 1080р на высоких настройках графики.

Единственный вариант, позволяющий сэкономить, заключается в выборе процессора с мощной интегрированной графикой. Пожалуй, если мы не хотим потратить слишком много денег, то вариант только один: Ryzen 5 5600G. Встроенная видеокарта не способна справляться с новыми требовательными играми, но потянет Мир танков, а также легко справится с классикой 5-летней давности. Шутеры будут буквально летать, ну а главная задача данного камня – это разумное соотношение быстродействия и конечной стоимости. Сам Ryzen 5 5600G имеет 6 ядер и вполне подходит для повседневных задач. Он не хватает звёзд с неба, но нам это и не нужно, ведь нетребовательная система предполагает тихий камень, который просто работает. 

Мы предлагаем много не раздумывать об идеальной материнской плате, ведь главная задача состоит в том, чтобы потратить мало, а получить много. GIGABYTE на чипсете В450 отлично впишется в наш бюджет, ну а вы получите современные интерфейсы, а также скоростной PCIe 3.0. Увы, но новомодного PCIe 4.0 нет, но мы полагаем, что для танков такие излишества не нужны. На самом деле даже PCIe 3.0 окажется не востребован, поскольку высокая скорость твердотельного накопителя пригодится только в том случае, если вы захотите удивить ваших знакомых виртуальными попугаями в синтетических тестах. 

В качестве накопителя рекомендуем остановиться на SSD Kingston A400 объёмом 480 Гб. Для системного раздела и основных программ достаточно, а значит останется место не только под Мир танков, но и можно будет залить несколько игр. В последнее время принято не хранить фильмы на компьютере, ну а при желании всегда можно купить жёсткий диск на 16 Тб. Нам кажется, что в данном случае это неактуально, поскольку всю важную информацию танкисты ищут на YouTube. Kingston A400 прекрасно себя зарекомендовал, ну а мы полагаем, что более скоростного накопителя и не нужно. 

Под Мир танков вам хватит и 8 Гб ОЗУ, но мы предлагаем взять 16 Гб. Дело в том, что требования растут, а интересы меняются. Сегодня цена оперативной памяти находится на минимальном уровне, поэтому берите с запасом. Kingston Fury Beast неплохо вписывается в наш бюджет, ну а при желании вы ещё и можете попробовать поиграть с тактовыми частотами. Кстати, интегрированная графика на процессоре Ryzen 5 5600G крайне чувствительная к разгону, а значит если у вас есть время, то вы сможете поднять производительность почти бесплатно.

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Корпус, монитор и другие мелочи вы выбирайте сами, ну а блок питания можно взять Aerocool KCAS PLUS. Здесь 600 Вт, что для данной сборки окажется выше крыши. Даже если в перспективе вам захочется купить видеокарту уровня GeForce RTX 3060, то проблем с нехваткой мощности не будет. Ну а пока за счёт нетребовательных комплектующих можно наслаждаться тишиной, главное не забудьте докупить систему охлаждения для процессора, ведь он представлен в комплектации ОЕМ. Сборка окажется недорогой, современной и перспективной, ведь вы можете заменить процессор на Ryzen 9 5900Х, улучшить видеокарту и поставить скоростной накопитель. К счастью, под Мир танков все эти растраты не нужны. 

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