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Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
Какую видеокарту купить, если после Нового года и Рождества в вашем кошельке почти нет денег
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Все новогодние и рождественские праздники остались позади, а многие геймеры сетуют на пустые карманы. Кто-то порадовал себя мощой видеокартой под ёлочку, тогда как другие предпочли сделать подарок родным и близким. Во всей этой суете было не до экономии, а в итоге денег у многих любителей компьютерных игр осталось совсем мало. Можно было бы порекомендовать вам запастись терпением, сидя в ожидании несколько месяцев, вот только для тех, кто привык к трудностям, есть неплохой выход.

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Так, если вы не избалованы ультимативными настройками в разрешении 4К, то самое время разжиться бюджетной видеокартой. Как следует посмотрите во всех своих заначках, вполне возможно, что там осталось что-то от новогоднего стола, а значит самое время ознакомиться с нашим материалом, где есть отличные предложения для транжир и бедных геймеров. Только самые оптимальные решения, которые не потребуют от вас брать долги, просить денег у соседей и искать дополнительные средства заработка. Кстати, при помощи некоторых видеокарт можно играть даже в новые игры, но об этом детальнее ниже. 

Radeon RX 6500 ХТ – это самая быстрая видеокарта в нашем списке. На первый взгляд перед нами крайне медленное решение, обладающее скромной шиной на 64 бита и 4 Гб видеопамяти. Вот только в реальных задачах карта показывает себя с лучшей стороны, а особенно она хороша в том случае, если у вас есть поддержка интерфейса PCIe 4.0. Обязательно проверьте эту настройку перед покупкой, ведь только в этом случае производительность окажется максимальной. С Radeon RX 6500 ХТ вам покорятся все игры в разрешении 1080р на средневысоких настройках графики. Это очень неплохая заявка, ведь стоит видеокарта 17 590 рублей. Конкуренты стартуют с 21 тысячи, поэтому есть все основания сделать правильный и очень экономный выбор.

Если с деньгами туго, то можно остановиться на Radeon RX 6400. Быстродействие здесь скромнее, хотя при условии наличия доступа к PCIe 4.0 вы сможете рассчитывать на неплохую картинку. А вот владельцам старых компьютеров рекомендуем видеокарту Radeon RX 6400 не покупать. Увы, но с использованием старого интерфейса PCIe 3.0 вы получите огромное падение производительности, что критическим образом скажется на конечном результате. Не все видеокарты одинаково хороши, помните об этом. 

Что до Radeon RX 550, то она и вовсе не создана для новых игр. Кстати, согласно статистике Steam, большая часть геймеров просто не может жить без старых шутеров с минимальными требованиями. Если вы принадлежите к числу фанатов танков, кораблей или чего-то подобного, то смело берите Radeon RX 550, ведь данная видеокарта бужет справляться с этими играми даже в разрешении 1080р. Согласитесь, что даже после бурного празднования Нового года и Рождества у вас должны были заваляться 10 тысяч рублей. И не говорите, что недорогих видеокарт нет, ведь это не так.

Если вы предпочитаете зелёные цвета, то можно обратить внимание на GeForce GTX 1650. Кто-то скажет, что время этой видеокарты безвозвратно ушло, ну а мы добавим, что ничего подобного никогда и не наступало. GeForce GTX 1650 никогда не была быстрой, а весь её шарм заключается в выгодной цене. Из-за падения курса рубля стоимость немного поднялась. Мы полагаем, что если национальная валюта продолжит укрепляться, то уже вскоре стоимость GeForce GTX 1650 пойдёт вниз. Ну а пока она будет тянуть все игры, в разрешении 900р. Пойдут даже самые требовательные новинки, хотя настройки графики окажутся далеки от максимальных. Помните, что мы не выбираем видеокарту для бескомпромиссных геймеров, ведь в нашем распоряжении остатки после новогодних праздников. 

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Если ваше экономическое положение ещё хуже, чем казалось на первый взгляд, то самое время сэкономить ещё пару тысяч рублей. GeForce GTX 1630 жутко медленная и уже не тянет новинки. Её главная фишка в цене, хотя из-за всех этих курсовых перепадов шарм низкой стоимости слегка увял. И всё же, для танков и стрелялок GeForce GTX 1630 достаточно, ну а позднее вы возьмёте себя в руки и заработаете денег на что-то более мощное и дорогое.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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