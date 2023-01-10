Сегодня именно процессоры Intel обладают максимальной производительностью

Выбор между Intel и AMD может быть сложным, поскольку обе компании имеют как явные плюсы, так и минусы. Например, сильной стороной красных долгое время была преемственность поколений. Проще говоря, если вы купили процессор в 2018 году, то можете в 2020 заменить его на более мощный за счёт совместимости сокета АМ4. В 2022 году AMD пришлось перейти на новый сокет АМ5, а в результате ключевая фишка, позволяющая сэкономить на сборке, больше неактуальна. Эксперты предполагают, что всё не так просто, как кажется, ведь новая платформа начнёт раскрываться со временем, а значит, покупая процессор красной команды сегодня, вы инвестируете в будущее.

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Вполне возможно, что всё это так, вот только многие пользователи хотят экономить сегодня, а не мечтать о том, какой выгодной сборка окажется через пару лет. Именно поэтому сегодня мы предлагаем вам остановиться на платформе Intel, которая имеет всё необходимое для построения высокопроизводительного компьютера здесь и сейчас. Никаких компромиссов, а о раскрытии потенциала пусть думают фанаты Лизы Су.

Согласимся, что за доступ к флагманам приходится платить недёшево. Так, Core i9-13900KF обойдётся вам почти в 70 тысяч рублей. В Европе купить нечто подобное можно до 800 евро, а значит российским энтузиастам снова приходится переплачивать. Стоит помнить, что покупка такого дорогого процессора предполагает наличие разгонного потенциала. Будет странно, если вы поставите скоростной камень на бюджетную платформу. Также неплохо было бы остановиться на оперативной памяти стандарта DDR5, которая только начинает свой жизненный цикл и будет актуальна на протяжение многих лет. Эта инвестиция точно себя окупит, самое главное не жадничать.

Если покупка самого быстрого компьютера на планете для вас не является самоцелью, то самое время присмотреться к Core i9-12900K. Перед нами флагман прошлого поколения, который обладает достаточной производительностью для решения самых сложных задач. Если вы решите запустить синтетические тесты, то сможете убедиться в том, что Core i9-12900K уже не является самым быстрым процессором на планете. Это так, вот только в реальных задачах он всё ещё хорош, ну а с неплохой видеокартой и вовсе может порадовать даже самых требовательных геймеров.

Core i7-13700K стоит ощутимо дешевле флагмана текущего поколения, при этом обладает примерно такой же игровой производительностью. Согласитесь, что сэкономить 25 тысяч на пустом месте – это удачная идея, при этом Core i7-13700K совсем немного уступает лидеру в решении рабочих задач. Кстати, в некоторых играх именно этот камень выходит на первое место, как бы странно это не звучало.

Если уж вы всерьёз намерены начать экономить, то самое время присмотреться к Core i7-12700KF. Смотрите, если у вас на компьютере завалялась видеокарта GeForce RTX 4090, то данный процессор точно не сможет её раскрыть на все 100%. Вот только флагман NVIDIA в лучшем случае достанется 1.5% от всех геймеров, а значит с видеокартой уровня GeForce RTX 3060 вы просто не заметите разницы между Core i7-12700KF и Core i7-13700K. А ведь сам процессор нового поколения ощутимо дороже, не говоря уже о том, что Core i7-12700KF можно не разгонять, ведь он хорош из коробки, что позволит ещё сэкономить десять тысяч рубликов на системе охлаждения и 15 тысяч на материнской плате.

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А вот Core i5-13600KF создан для высоких скоростей. При прямом сравнении он оказывается в играх быстрее Core i7-12700KF, но уступает в рабочих задачах. Сборка на базе нового камня окажется ощутимо дороже, поэтому мы рекомендуем исходить из наличия денег в кармане, не пытаясь получить выгоду, ведь оба процессора мощные и перспективные.