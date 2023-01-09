Энтузиасты из 0Patch возьмут на себя выпуск бесплатных обновлений

Многие из наших читателей помнят заявления представителей Microsoft, уверявших пользователей в том, что Windows 10 станет последней версией настольной операционной системы. Якобы, далее будут выходить исключительно патчи с обновлениями. Именно это позволит увеличить жизненный цикл ОС до бесконечности, принося всё новые и новые функции. В итоге от столь громкого обещания решено было отказаться, поскольку выпуск новой операционной системы – это всегда деньги. Очевидно, что большая часть пользователей предпочитает оставаться на старой ОС, но существуют энтузиасты, которые обязательно захотят опробовать что-то новое. Ну и не забывайте, что регулярно выпускаются миллионы компьютеров и ноутбуков, с которыми можно продавать Windows, получая дополнительную прибыль. Словом, выпускать операционную систему – это крайне выгодное дело, что и доказал выход Windows 11.

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Вот только не всегда смена поколений происходит безболезненно, поскольку многие пользователи упрямо цепляются за старое. Так, выпущенная почти 14 лет назад Windows 7 на начало 2023 года установлена почти на 12% всех компьютеров по всему миру. Если задуматься, то это не менее 120 миллионов работающих систем, каждая из которых может выходить в интернет. Некоторые эксперты полагают, что на самом деле компьютеров, работающих под Windows 7, намного больше, поскольку немало из них представляют собой сервисные устройства, которые никогда, либо редко подключаются к мировой паутине. Но даже если ориентироваться на официальную статистику, то можно прийти к выводу, что Microsoft так и не удалось уничтожить старую операционную систему. Напомним, обычные пользователи перестали получать обновления в начале 2020 года, тогда как для корпоративных клиентов сроки расширили до января 2023 года. Время летит очень быстро, а финальный патч безопасности запланирован на 10 января. Вполне возможно, что это будет очередная пустышка с парой мелочей, но в данном случае это уже ничего не меняет, поскольку уже спустя несколько дней Windows 7 закончит свой жизненный цикл, потеряв окончательные признаки официальной поддержки.

Вообще многие эксперты ругают Microsoft за пренебрежительное отношение к клиентам, поскольку последние 3 года патчи распространялись на платной основе, а значит можно было и дальше зарабатывать, позволяя бизнесу оставаться в безопасности. Именно бизнесу, ведь по данным аналитиков, подавляющая часть пользователей перешла на новые операционные системы, а вот компании не могут себе позволить таких вольностей. Причина в том, что даже Windows 10 предъявляет повышенные требования к железу, а значит для перехода на новые ОС требуется заменить десятки, а иногда и тысячи компьютеров. Но дело даже не только в железе, ведь многие компании работают со специфическим программным обеспечением, имеющем плохую совместимость с Windows 10. Вот и получается, что 120 миллионов компьютеров вот-вот окажутся на обочине истории с лёгкою руки Microsoft.

Как оказалось, даже после 10 января есть возможность получать обновления безопасности под старую «Семёрку». Представители компании 0Patch сообщили о том, что возьмут на себя эту нелёгкую обязанность и готовы большую часть патчей выпускать на бесплатной основе. При этом будут специфические обновления, заточенные под бизнес. В этом случае за полный доступ предлагается заплатить всего 25 долларов в год. Платить придётся только компаниям, тогда как образовательным учреждениям можно получать всё это на бесплатной основе. Представители 0Patch планируют осуществлять поддержку умирающей Windows 7 ещё ровно 2 года. После этого судьба старой операционной системы остаётся туманной. Скорее всего, если парк машин под «Семёркой» в 2025 году окажется внушительным, то обновления продолжат выходить с завидной регулярностью.

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Что до экспертов, то эти ребята в любом случае советуют переходить на более новые операционные системы. Благодаря тому, что поддержка Windows 7 продолжит осуществляться, время на раздумья ещё есть, но стоит начать думать о будущем уже сегодня, не оставляя всё это на последний момент. Никто не знает, как долго 0Patch будет осуществлять свою деятельность. Не исключено, что меньше двух лет, хотя это уже исключительно наши предположения.