Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Жизненный цикл Windows 7 подошёл к концу – как получать бесплатные обновления после 10 января 2023г
Энтузиасты из 0Patch возьмут на себя выпуск бесплатных обновлений
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Многие из наших читателей помнят заявления представителей Microsoft, уверявших пользователей в том, что Windows 10 станет последней версией настольной операционной системы. Якобы, далее будут выходить исключительно патчи с обновлениями. Именно это позволит увеличить жизненный цикл ОС до бесконечности, принося всё новые и новые функции. В итоге от столь громкого обещания решено было отказаться, поскольку выпуск новой операционной системы – это всегда деньги. Очевидно, что большая часть пользователей предпочитает оставаться на старой ОС, но существуют энтузиасты, которые обязательно захотят опробовать что-то новое. Ну и не забывайте, что регулярно выпускаются миллионы компьютеров и ноутбуков, с которыми можно продавать Windows, получая дополнительную прибыль. Словом, выпускать операционную систему – это крайне выгодное дело, что и доказал выход Windows 11. 

реклама

Вот только не всегда смена поколений происходит безболезненно, поскольку многие пользователи упрямо цепляются за старое. Так, выпущенная почти 14 лет назад Windows 7 на начало 2023 года установлена почти на 12% всех компьютеров по всему миру. Если задуматься, то это не менее 120 миллионов работающих систем, каждая из которых может выходить в интернет. Некоторые эксперты полагают, что на самом деле компьютеров, работающих под Windows 7, намного больше, поскольку немало из них представляют собой сервисные устройства, которые никогда, либо редко подключаются к мировой паутине. Но даже если ориентироваться на официальную статистику, то можно прийти к выводу, что Microsoft так и не удалось уничтожить старую операционную систему. Напомним, обычные пользователи перестали получать обновления в начале 2020 года, тогда как для корпоративных клиентов сроки расширили до января 2023 года. Время летит очень быстро, а финальный патч безопасности запланирован на 10 января. Вполне возможно, что это будет очередная пустышка с парой мелочей, но в данном случае это уже ничего не меняет, поскольку уже спустя несколько дней Windows 7 закончит свой жизненный цикл, потеряв окончательные признаки официальной поддержки. 

Вообще многие эксперты ругают Microsoft за пренебрежительное отношение к клиентам, поскольку последние 3 года патчи распространялись на платной основе, а значит можно было и дальше зарабатывать, позволяя бизнесу оставаться в безопасности. Именно бизнесу, ведь по данным аналитиков, подавляющая часть пользователей перешла на новые операционные системы, а вот компании не могут себе позволить таких вольностей. Причина в том, что даже Windows 10 предъявляет повышенные требования к железу, а значит для перехода на новые ОС требуется заменить десятки, а иногда и тысячи компьютеров. Но дело даже не только в железе, ведь многие компании работают со специфическим программным обеспечением, имеющем плохую совместимость с Windows 10. Вот и получается, что 120 миллионов компьютеров вот-вот окажутся на обочине истории с лёгкою руки Microsoft.

Как оказалось, даже после 10 января есть возможность получать обновления безопасности под старую «Семёрку». Представители компании 0Patch сообщили о том, что возьмут на себя эту нелёгкую обязанность и готовы большую часть патчей выпускать на бесплатной основе. При этом будут специфические обновления, заточенные под бизнес. В этом случае за полный доступ предлагается заплатить всего 25 долларов в год. Платить придётся только компаниям, тогда как образовательным учреждениям можно получать всё это на бесплатной основе. Представители 0Patch планируют осуществлять поддержку умирающей Windows 7 ещё ровно 2 года. После этого судьба старой операционной системы остаётся туманной. Скорее всего, если парк машин под «Семёркой» в 2025 году окажется внушительным, то обновления продолжат выходить с завидной регулярностью. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Что до экспертов, то эти ребята в любом случае советуют переходить на более новые операционные системы. Благодаря тому, что поддержка Windows 7 продолжит осуществляться, время на раздумья ещё есть, но стоит начать думать о будущем уже сегодня, не оставляя всё это на последний момент. Никто не знает, как долго 0Patch будет осуществлять свою деятельность. Не исключено, что меньше двух лет, хотя это уже исключительно наши предположения. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Энтузиаст запустил Windows 7 на виртуальной машине с 5-МГц процессором и 128 МБ ОЗУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
89
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
18
"Новый Bayraktar Kizilelma будет круче, чем американский F-35" - Сельджук Байрактар
23
Илон Маск пересмотрит бонусы для сотрудников Twitter: семьи и дети не нужны, а кофе и закуски будут
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
4
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
66
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
53
По данным источника, Samsung Galaxy Z Fold 5 получит чип Snapdragon 985 и камеру 108 мегапикселей
1
Выгода "зерновой сделки": на $1 дохода Украины от продажи зерна приходится $3 дохода в бюджет России
7
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3

Популярные статьи

Прощай АМД - здравствуй Интел
135
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
19
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
68
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
32
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
3
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
80
Журналист Дм.Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ в Прибалтике
66
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
14
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9

Сейчас обсуждают

Козырной Туз
13:30
Что бы когда тебя оаущенного далбаеба в очко долбить, ты плакал и маме свой звонил.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Дмитрий
13:29
Блоки питания плохо продавались придумали горящий 16 пин теперь замахнулись на корпуса с 4090 и материнками с питаловом в других местах) прогресс остановился на 775 сокете а доилка нет.
Maxsun и MSI подготовили материнские платы с разъёмами на обратной стороне по стандарту Asus DIY-APE
Козырной Туз
13:29
Конечно передавал. Он сейчас в конюшне греется.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
FireLine
13:29
Интересно, а что там с гхостингом в 3д ?
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
Xatam Mamatov
13:29
Сейчас я тоже могу сам настругать красивый график как и любой человек у которого есть компьютер и п.здеть во все горла отказавшись от логики, ваши красные процы здали и проиграли по игровой производит...
Прощай АМД - здравствуй Интел
Самсунг Владимир
13:28
А почему ты выбрал себе погоняло именно со словом ТУЗ? Любишь в свой туз долбиться? Почему ты считаешь, что твой туз "козырной"?
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Козырной Туз
13:28
Хорошо дрессировке поддаешься. Давай ещё разок повтори эту фразу, а то видимо ты по своему далбаебству сам понять не можешь что пишешь.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Скиталец
13:27
Мне там орлик привет не передавал? Передай ему тоже привет, и пожелай ему крепкого здоровья.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Самсунг Владимир
13:27
Тебя забанят.
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Козырной Туз
13:26
водка пить, барашка резать, шашлык
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем