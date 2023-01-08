Как оказалось, все ударные дроны контролируются удалённо напрямую турецкими специалистами

На момент начала спецоперации почти 100% всего украинского оружия составляли советские образцы. За последние 30 лет было несколько волн модернизации, но новых прорывных разработок за эти годы не осуществлялось. Большая часть танков представлена стареньким Т-72, тогда как самолётов и вовсе считанные единицы. Аналогичная ситуация с артиллерией и другими самоходными и буксируемыми орудиями. После 24 февраля поток вооружений западного производства захлёстывает, а местная пресса уверяет, что бойцы активно осваивают технику НАТО, вот только реальность далека от медийной рекламы. Всё дело в том, что основу для поставок составляют всё те же советские танки, артиллерия и даже самолёты, подаренные или проданные Советским Союзом братским странам Восточной Европы. После 24 февраля всё это стало предметом для торга, поскольку за несколько Т-72 у Германии можно выпросить Leopard 2, пусть танк и будет поставлен на бумаге.

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Словом, в рамках СВО России не только приходится уничтожать советскую технику, которая осталась в Украине после развала СССР, но и подарочки от соседних стран. Первые месяцы, когда поставки только активизировались, РФ пыталась наносить удары по железнодорожным узлам, но в какой-то момент потеряла к этому интерес. Не исключено, что было решено уничтожить всю эту технику в реальном бою, хотя точных данных на этот счёт и нет. Похоже, турецкая компания Baykar Makina вынесла уроки украинского конфликта, сделав всё возможное, чтобы выпущенные на местных заводах беспилотники никогда не были использованы против Турции. Об этом рассказал Сельджук Байрактар, который не только женат на дочке президента страны, но и является основателем компании Baykar Makina. Сегодня он занимает должность председателя совета директоров, что позволяет ему находить больше времени для общения с журналистами.

Так вот, Сельджук Байрактар уверяет, что внутри Bayraktar TB2 установлено специальное программное обеспечение, которое полностью контролируется турецкими специалистами. Якобы, дроны изначально поставляются только тем странам, которые считаются союзниками Турции. И всё же, если глава государства, имеющего на вооружении какое-то количество ударных беспилотников, встанет на сторону, выступающую против турецкой армии, то всё Bayraktar TB2 будут либо отключены, либо могут восстать против своих владельцев. Подробностей на этот счёт Сельджук Байрактар не раскрыл, оставив возможности для фантазий и предположений. Скорее всего, закупающие у Турции беспилотники страны прекрасно осведомлены о том, что у них в руках находится Троянский конь, который может в любой момент преподнести неприятный сюрприз. Ну а поскольку Bayraktar TB2 находятся под контролем военных, то узнать о том, проводила ли какая-то страна поиск и удаление закладок, не представляется возможным. Не исключено, что такие попытки были, но никто об этом открыто не расскажет.

По словам Сельджука Байрактара, практика удалённого контроля за новыми типами вооружения давно стала нормой. Именно так действуют США, делающие всё, чтобы самолёты, танки и любые другие типы вооружения не были использованы против Америки и её союзников. Что до Bayraktar TB2, то беспилотники активно закупают страны бывшего СССР, в том числе Киргизия, Литва, Туркменистан, Польша и Украина. Поставки осуществляются в Африку и Азию. В связи с этим возникает вопрос, а делает ли что-то подобное Россия, когда продаёт самолёты или любые другие системы другим странам? Если всё ещё нет, то было бы неплохо перенять опыт Турции и США и перестать стесняться общемировых трендов. Согласитесь, что населению РФ спалось бы гораздо крепче, если бы была чёткая уверенность, что русские самолёты больше не встретятся в одном бою по разные линии фронта.

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Заметим, что подобные заявления не делаются на пустом месте. Неясно, на кого был направлен посыл Сельджука Байрактара, ведь сегодня Турция ведёт сложную политическую игру, результаты которой не вполне очевидны.