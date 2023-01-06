Гражданам Украины не удастся уйти от мобилизации даже в Европе

Точных данных о том, сколько граждан Украины умудрилось выехать за границу в 2022 году нет. Пресса регулярно приводит какие-то подсчёты, каждый из которых на несколько миллионов отличается от предыдущего. Именно поэтому давайте абстрагироваться от попыток вычислить количество мужчин призывного возраста, скрывающихся от мобилизации в сытой Европе. Остановимся на том, что таковых больше двух миллионов, ну а всё остальное, это неподтверждённые факты и домыслы. При этом стоит понимать, что на 24 февраля многие и не помышляли о выезде за рубеж, тогда как сегодня граница закрыта. На самом деле лазейки есть, но об этом чуть ниже. Суть в том, что с 1 января ужесточились требования к физическим и юридическим лицам. Так, каждый работодатель должен выдавать своим сотрудникам повестки в ближайший военкомат, а также тщательно следить за тем, чтобы мужчины от 18 до 60 лет не забыли вовремя прийти по указанному адресу.

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На самом деле это далеко не все сюрпризы, а в прессе мелькает информации о секретном указе Зеленского, потребовавшем в срочном порядке набрать 150-200 тысяч человек в ряды ВСУ. С этой целью в крупных городах ещё до Нового года начались раздачи повесток в людных местах, а правительство заявляет о том, что продолжит давить на население и дальше. Очевидно, что это катастрофически скажется на экономике страны, при этом доходы бюджета и без того находятся на критически низком уровне, а массовое бегство мужского населения только усугубит проблему. Кто-то уже сегодня планирует сворачивать бизнес, вот только даже если у этих ребят и получится пересечь государственную границу, нет никаких гарантий, что из Германии или Франции их не вернут обратно. Дело в том, что новый указ президента способен привести к тому, что длинные руки военкоматов достанут граждан Украины даже в Европе.

Так, с Нового года в обязанности посольств и консульств вменяется задача сотрудничества с местными властями, с целью постановки на военный учёт мужчин 18-60 лет. Может показаться, что всё это почти неосуществимо, вот только это не так. Небольшая часть украинских мужчин может себе позволить в Европе не работать. Эти люди создали себе финансовую подушку, которая гарантирует им десятилетия безбедного существования. Вот только таких там единицы, тогда как большинство приехали не только в поисках убежища, но и работы. За всё нужно платить, а европейцы умеют вести подсчёт гастарбайтеров. Есть беженцы, которым государство выплачивает помощь, а значит достать часть украинских граждан не составит труда. После постановки на учёт гражданин Украины может продолжать жить в Европе, но только в том случае, если находится там на законных основаниях. Вот только большинство украинцев выехало за рубеж по поддельным документам, что позволило им перейти границу. Такие бумаги не пройдут повторную проверку, а значит придётся прятаться. Пока прецедентов принудительной депортации украинских граждан не было, но это ещё ничего не значит. Вначале мужчин поставят на учёт в Европе, после в добровольно-принудительном порядке попросят пройти переобучение в течение нескольких недель. За такое могут даже заплатить, а после с чистой совестью обученных бойцов уже направят на фронт, поскольку специалисты, умеющие обращаться с оружием стран НАТО, в Украине на вес золота.

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Отметим, что всё это не случится за несколько недель, а перспективы пребывания украинских мужчин в Европе целиком зависят от ситуации на фронте. Резкий перевес в сторону России может спровоцировать новую волну мобилизации, ну а единственная надежда заключается в успешных переговорах. Пока по этому вопросу хороших новостей нет, ну а мужчины продолжают покидать Украину. С недавнего времени пристальное внимание стали обращать на инвалидов. Так, если раньше достаточно было дать специальную бумагу с медицинским свидетельством, то теперь без штампа из военкомата границу не пересечь. Вот и получается, что украинцы активно пользуются услугами тех, кто имеет в своём распоряжении официальные штампы, продавая за 5-10 тысяч долларов возможность выезда за границу. Как вы могли прочесть выше, вскоре спрятаться от мобилизации не получится и там.