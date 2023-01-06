Очень многое зависит от курса рубля, но мы бы не советовали сбрасывать GeForce RTX 4070 Ti со счетов

Курс рубля стабильно низкий. Некоторые эксперты полагают, что какое-то время ситуация останется без изменений, а дальше всё зависит от тех или иных решений российских и европейских политиков. Не исключено, что к середине января курс национальной валюты вернётся к отметкам 65-к-1, но пока аналитики рассуждают на эту тему слишком пространно, указывая за и против подобных предположений. Если вы в последнее время выходили из дома, или хотя бы заглядывали в магазины электроники, то могли видеть рост цен на санкционную продукцию.

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Крупные торговые сети стараются удерживать стоимость бытовой техники на прежнем уровне (не у всех получается), тогда как компьютерные комплектующие ощутимо подорожали. Особенно сильный удар пришёлся по геймерам, которые в последние два года страдали и вынуждены были покупать видеокарты с огромной переплатой. Увы, но цены не успели вернуться к рекомендованным, ну а после падения курса рубля вся игровая продукция пошла вверх. У нас нет данных о том, что будет дальше, но некоторые пессимисты полагают, что стоимость может подрасти, ведь санкции снимут очень нескоро. Если вы не растратили все деньги на Новый год, то самое время побаловать себя мощной видеокартой.

GeForce RTX 4090 не только самая дорогая, но и быстрая. Владелец такой видеокарты может годами не заглядывать в компьютерные магазины, позабыв о существовании жадного Дженсена Хуанга. Заплатить за такое право придётся недёшево, но, если деньги есть – оно того стоит. GeForce RTX 4090 может предложить 24 Гб скоростной видеопамяти, а значит не только обладает огромной мощью здесь и сейчас, но и способна предложить высокий потенциал в будущем. Эксперты отмечают, что сегодня нет игр, в которых флагман NVIDIA чувствует себя неуютно, выдавая в большинстве блокбастеров больше 100 кадров в секунду.

GeForce RTX 4080 только кажется неудачной. На самом деле, если говорить о стоимости видеокарт в США, то субфлагман NVIDIA действительно не радует. Вот только в российской рознице он занял крайне интересную нишу и предлагается дешевле GeForce RTX 3090 Ti. При этом GeForce RTX 4080 ощутимо быстрее, а значит намного выгоднее. Ну а рост рекомендованной стоимости с 700 до 1200 долларов – это не только результат жадности дядюшки Хуанга, но и высокой инфляции. Увы, но доллар девальвируется, а значит мы видим только начало большого подорожания.

Многие наши читатели полагают, что гораздо выгоднее покупать флагманы прошлого поколения. Давайте взглянем на GeForce RTX 3080 Ti. Как видите, этот графический чип всего на 10 тысяч дешевле GeForce RTX 4080, но намного медленнее. Намного, а значит не может считаться выгодным предложением, поскольку переплата намного меньше, чем эффект от снижения количества кадров в играх. Отметим, что многие флагманы прошлого поколения в российской рознице стоят слишком дорого, поэтому пока стоит обходить их стороной.

Вот вам ещё один пример: вот-вот в российской рознице начнутся продажи GeForce RTX 4070 Ti. Если сравнивать эту видеокарту с флагманами NVIDIA прошлого поколения, то примерно аналогичной производительностью обладает GeForce RTX 3090 Ti. Свободно купить новинку вы сможете за 85 тысяч рублей, при этом здесь и сейчас в наличии GeForce RTX 3080 за 75 тысяч. Очевидно, что брать эту видеокарту за такую сумму глупо, ну а мы полагаем, что очень скоро старые флагманы подешевеют, нужно только набраться терпения.

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За 58 тысяч вы можете отхватить GeForce RTX 3070 Ti. Если у вас ну очень быстрый процессор, много оперативной памяти и монитор с разрешением 4К, то лучше дождаться релиза GeForce RTX 4070 Ti, ну а для тех, у кого монитор 2К, нет надобности переплачивать, ведь GeForce RTX 3070 Ti способна обеспечить максимальную производительность в самых сложных сценариях. Мы бы не стали утверждать, что цена идеальная, но это точно лучше, чем переплачивать 30 тысяч за возможность запуска аналогичных игр в 4К. Подумайте об этом, когда решите купить монитор со сверхвысоким разрешением дисплея.