Теоретически, резких скачков не будет, но реальность всегда преподносит сюрпризы

Прежде чем говорить о ценах на энергоносители, нужно учитывать фактор заработной платы в том или ином регионе. Например, сегодня в Германии и Дании стоимость 1 кВт*ч самая дорогая на планете и стартует с 0.533 доллара. Для жителей большинства стран это неподъёмная сумма, которая способна разорить семейный бюджет за считанные месяцы, вот только заработные платы в Европе и Африке сильно отличаются, а значит реальная покупательская способность в Германии у населения окажется выше. Простой пример, самые выгодные цены на электричество в Ливане и Ливии, вот только там царит экономический кризис, а населению не до просмотра фильмов и сериалов. Многие не могут себе позволить купить холодильники и другие электроприборы, поэтому местные жители точно не чувствуют себя в лучшем положении, чем немцы и датчане. Если у вас есть время, то по ссылке вы можете детально изучить все эти данные, ну а мы перейдём к основной теме нашего материала.

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Мы живём в нестабильном мире, в котором экономические кризисы сменяются годами благоденствия, а после жизнь снова превращается в мучительное испытание для миллиардов людей по всей планете. Согласно официальным данным, за 2022 год цена бензина в России выросла незначительно. Фиксируется подорожание на 0.9%, что оказалось незаметно для большинства автолюбителей. Отмечается, что 95-й стал дороже на 0.7%, 92-й прибавил 0.2%, тогда как за дизельное топливо просят на 9.1% больше. Судя по всему, 2023 принесёт массу сюрпризов, а значит стоимость бензина может оказаться не такой стабильной, как годом ранее. Эксперты полагают, что причин для изменений несколько, ну а мы обсудим наиболее явные. Прежде всего напомним, что уже действует потолок цен на российскую нефть. Это привело к падению доходов бюджета, а многие аналитики уверены, что перед нами главная причина курсовых кульбитов рубля. Большую часть нефтяных потоков удалось перенаправить в страны Азии, где Индия стала основным покупателем, но там требуют больших скидок, а значит кто-то за всё это должен заплатить. Не исключено, что будет решено переложить часть проблем на российских граждан, а значит не стоит исключать медленного роста стоимости всех видов топлива.

5 февраля вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты в Европе. Трубопровод Дружба продолжит прокачку, тогда как все остальные потоки остановятся. Это приведёт к излишкам нефтепродуктов на российском рынке. Логично было бы предположить, что бензин подешевеет, ведь налицо профицит, вот только эксперты видят ситуацию иначе. Скорее всего, излишки только спровоцируют рост, а производители попытаются компенсировать потери на внешних рынках за счёт внутреннего потребителя. Есть опасения, что на фоне сокращения экспорта, упадёт производство нефтепродуктов внутри России. В какой-то момент предложение и вовсе может сократиться, что вызовет некоторый дефицит, а значит цены на вполне законных основаниях пойдут вверх. Ну и не забывайте об инфляции. Эксперты полагают, что на этот раз стоимость топлива будет прочно увязана именно с этим показателем, а значит точно подрастёт на 7% по итогам 2023 года.

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Но всё это без учёта форс-мажорных обстоятельств. Экономика РФ находится под санкциями, а большая нефтегазовых доходов в 2023 будет поступать из Азии. Стоит только США договориться с Индией или Китаем, как российскую нефть и вовсе будет сложно реализовать. Бюджет не получит гигантских сумм, инфляция вырастет, а курс рубля отправится в большое пике. На самом деле это пессимистичный прогноз, тогда как многие аналитики констатируют, что экономика России стабильна. Мало того, в 2023 году ожидается рост показателей ВВП, а многие и вовсе утверждают, что сложный этап уже пройден. Теоретически, повышение стоимости топлива в 2023 году ожидается на уровне 10%, ну а насколько теория сильно отличается от практики вы могли узнать в марте 2022 года.