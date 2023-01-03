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Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel незаметно повышает цены на процессоры – Core i9-12900K стоит на $60 дороже Core i9-13900K
Покупка процессора серии Alder Lake уже не кажется такой выгодной
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Если внимательно изучить цены на процессоры Intel, то можно заметить одну странность. Так, в рознице Core i7-12700K стоит столько же, как и более новый Core i5-13600K. Вполне возможно, что кому-то всё это кажется нормальным, вот только в данном случае мы имеем 8-ядерный камень предыдущего поколения и 6-ядерник нового поколения. В играх последний оказывается впереди, но многие наши читатели понимают, что подобные заявления носят условный характер, поскольку предполагают наличие ультимативных комплектующих. Нужна мощная материнская плата и скоростной оперативной памятью, а также видеокарта, ну а в реальных условиях, когда покупатель хочет сэкономить, ни о чём подобном речь не идёт. При этом в задачах, связанных с расчётами и другим сложным программным обеспечением Core i7-12700K уверенно вырывается вперёд. Получается, что происходит внутренний каннибализм, в результате которого процессоры одного производителя отъедают друг у друга рынок. Похоже, Intel нашла выход из сложившейся ситуации. 

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2022 год стал непростым для полупроводниковых гигантов, ну а из отчётов за 2 квартал известно, что Intel потеряла 500 миллионов долларов. Итоги года ещё только предстоит подвести, но руководство компании ищет возможности для получения дополнительной выручки. Как стало известно, грядёт повышение цен на процессоры Alder Lake (12-е поколение). Пока доплатить придётся 10%, а хуже всего дела обстоят с Core i9-12900K, который подорожал на 60 долларов. Так, если ещё недавно рекомендованная стоимость 16-ядерного камня стартовала с 589 долларов, то теперь купить дешевле 648 вечнозелёных его не выйдет. Core i7-12700K с 409 долларов подорожал до 450 долларов, ну а мегапопулярный Core i5-12400 прибавил 19 долларов и теперь впервые стоит дороже 200 долларов. Ознакомиться с озвученными данными вы можете в таблице ниже. 

По мнению экспертов, есть несколько причин, которые привели к подобным решениям. Прежде всего Intel хочет нарастить продажи процессоров серии Raptor Lake, пытаясь избавиться от предыдущего поколения Alder Lake. Остановка производства грозит падением спроса среди потенциальных покупателей, которые могут перейти на конкурирующие продукты в случае, если не найдут нужный камень в магазине. Скорее всего, резкого повышения цен в рознице не будет, поскольку партии закуплены, они лежат на прилавках, а медленный рост будет заметен через какое-то время. Но даже это способно снизить привлекательность того же Core i7-12700K, который теперь окажется значительно дороже Core i5-13600K. Ну и в этот момент самое время заявить, что продажи у 8-ядерного камня сильно упадут, поскольку привлекательность его была именно в цене, а на фоне нового 6-ядерника в играх он смотрится всё же немного хуже. 

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4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Фактически, Intel убивает продажи Alder Lake, но такой ход оправдан ещё и скорым появлением на рынке процессоров с заблокированным множителем. Разница между поколениями была незначительной и всегда при сравнении Raptor Lake проигрывали. Мало того, что теперь выгода будет на стороне новинок, так новые Core i5-13400 и Core i3-13100 окажутся явно привлекательнее заметно подорожавших камней предыдущего поколения. Эксперты отмечают, что рост цен неизбежен, ведь даже материнские платы нового поколения дороже аналогов 2021 года. При этом функциональные возможности аналогичны, а изменения незначительны. Ну и особенно любопытно после опубликования новой ценовой политики смотреть на Core i9-13900K, который намного выгоднее Core i9-12900K. Стоит добавить, что перед нами официальные рекомендованные цены, тогда как многие торговые сети, в том числе и в России, уже какое-то время продают камни предыдущих поколений значительно дешевле. Это значит, что есть все основания полагать, что уходящий с рынка Alder Lake всё равно окажется выгоднее для конечного покупателя. 

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#процессоры #alder lake
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Slow Mo
10:29
Он имел ввиду накрутка цен (доброго) Ынтуля на старые процы происходит по тихому.Может спрос на 12е поколение из-за дороговизны на 13й увеличился.Хотя кучу тестов пересмотрел 5000 АМД не намного ху...
Intel незаметно повышает цены на процессоры – Core i9-12900K стоит на $60 дороже Core i9-13900K
Евгений Пономарев
10:26
Если автор не может отличить виртуальный мир от реального, то у меня для него плохие новости.
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