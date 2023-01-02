Если ограничиться видеокартами до 50 тысяч рублей, то можно отыскать несколько интересных вариантов

Последняя неделя 2022 года принесла массу проблем обычным жителям России, которые планировали порадовать себя, своих родственников и знакомых высокотехнологичными гаджетами. Курс рубля, который оставался стабильным последние полгода, стремительно пошёл вниз, что привело к росту цен на электронику прямо перед праздниками. Больше всего подорожали видеокарты, которые так и не успели вернуться к нормальным ценам в российской рознице.

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Особенно сильно подпрыгнула в цене продукция NVIDIA, а геймеры вынуждены переплачивать за некоторые модели больше 25 тысяч рублей. Прежде всего такая участь коснулась флагманов, стоимость которых удивляет даже видавших виды экспертов. Сегодня 2 января, а значит самое время взглянуть на то, что происходит в магазинах после праздников. Обратимся к продукции AMD, которая отличается выгодным соотношением между ценой и быстродействием.

Если обратиться к статистике Steam, то можно заметить, что мониторы с разрешением 4К есть у менее чем 2% всех геймеров. Это уровень статистической погрешности, а значит подбирать флагманы не будем. Начнём с Radeon RX 6750 XT. Видеокарта является оптимальным решением для 2К, предлагая 12 Гб скоростной видеопамяти, тогда как у зелёных в данном ценовом диапазоне только 8 Гб. Пока такого количества памяти хватает даже самым требовательным играм, но всё быстро меняется, поэтому Radeon RX 6750 XT кажется нам не только выгодной по цене, но и более перспективной.

За 42 тысячи вы можете отхватить Radeon RX 6700. Это не самое оптимальное решение для 2К, поскольку падение производительности по сравнению с указанной выше видеокартой огромно. И всё же, если у вас не самый прокачанный процессор, то самое время экономить. Здесь 10 Гб видеопамяти и странная 160-битная шина. Доступ ко всем играм обеспечен, ну а после Нового года денег осталось не так много, поэтому любой шанс скинуть 6 тысяч рублей приравнивается к подвигу.

Несколько недель назад купить Radeon RX 6650 XT вы могли за 32 тысячи рублей, а значит переплата выглядит не такой большой, как на многих других видеокартах. При этом у вас остаются игры в 2К, хотя настройки окажутся не такими впечатляющими, как на графических чипах выше. У Radeon RX 6650 XT 8 Гб видеопамяти, а 128-битная шина позволяет снизить потребление до минимальных значений, что будет полезно для тех, кто не готов тратиться на мощный блок питания.

Некоторые геймеры предпочитают платить больше, тогда как другие пытаются экономить даже тогда, когда этого делать не стоит. Radeon RX 6600 это именно тот случай, когда нужно не жадничать, ведь вместо скоростной памяти вы получите урезанный вариант и падение быстродействия до 15% по сравнению с Radeon RX 6650 XT. Сама Radeon RX 6600 конкурентна, но стоить такое чудо технической мысли должно не выше 30 тысяч рублей.

Radeon RX 6500 XT кажется нам спорным выбором. Дело в том, что пару недель назад за такую видеокарту просили 14 тысяч рублей. Сегодня цена ощутимо подросла, при этом явно непропорционально падению курса рубля. Получается, что магазин переусердствовал, а значит покупка не самая выгодная. В то же время в данной ценовой категории нет ничего более скоростного, поэтому однозначные выводы делать сложно. Radeon RX 6500 XT справляется с самыми новыми играми в 1080р, но даже здесь она делает это не без проблем. Есть технология масштабирования FSR, а значит даже в самых сложных сценариях можно будет рассчитывать на приемлемую картинку.

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Ну и за 13 690 рубликов в наличии Radeon RX 6400. Это одна из самых спорных видеокарт 2022 года, которая имеет как положительные стороны в виде неплохого быстродействия, так и минусы в виде плохой совместимости со старым оборудованием. Например, если у вас компьютер поддерживает интерфейс PCIe 4.0, то можно рассчитывать на весьма неплохую производительность. А вот тем, кто купил компьютер с PCIe 3.0, лучше повременить. Дело в том, что просадки могут достигать 10% и выше, поэтому Radeon RX 6400 не является оптимальным решением за свои деньги. Учитывайте всё это, ведь многие геймеры забывают изучать тесты и рекомендации экспертов.