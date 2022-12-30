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Некоторые геймеры ошибочно думают, что стоит только сменить видеокарту, после чего производительность подпрыгнет в несколько раз. Отметим, что здоровое зерно в подобном утверждении есть, есть всё весьма условно, а ключевое значение имеет процессор. Допустим, у вас трудится старенький Core i5-2500К. Увы, но камень годится для сборки печатной машинки с урезанными функциями интернета. Если у вас на таком процессоре стояла видеокарта уровня GeForce GTX 1650, а сегодня вы купите GeForce RTX 3080, то точно получите огромный прирост быстродействия, но до заявленных показателей эталонных моделей никогда не доберётесь. 

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Падение производительности от заявленных показателей может достигать 50%, а причина только в вашем процессоре. Если вы хотите сбалансированный компьютер, то ориентируйтесь не только на видеокарту, но и процессор. При этом не всегда нужно исходить из дорогих мощных моделей, ведь современные бюджетные камни обладают отличными показателями и не уступают флагманам прошлых поколений. Давайте изучим несколько предложений. 

Наиболее простым с точки зрения обновления старой системы считается Ryzen 5 5600X. Благодаря совместимостью с процессорами Ryzen первого поколения он может устанавливаться даже на материнские платы с бюджетным чипсетом А320, что позволит собрать ультраэкономичную сборку за гроши. Что любопытно, сам Ryzen 5 5600X трудно назвать медленным, ведь он легко раскроет потенциал даже мощных видеокарт, позволяя получать максимальную производительность без переплат. 6 ядер делают своё дело, ну а многие игры до сих пор не умеют задействовать больше 4 ядер. 

Core i5-12400F имеет всё те же 6 ядер, но немного уступает указанному выше камню по чистому быстродействию. Вариант неплохой, но больше такой процессор подходит для тех, кто собирает компьютер с нуля. В этом случае разница по сравнению с Ryzen 5 5600X окажется минимальной, а значит оба варианта вполне имеют право на жизнь. С Core i5-12400F вам сегодня не удастся провернуть апгрейд за гроши, ведь Intel предпочитает выпускать каждые два поколения новый сокет. Вполне возможно, что через пару лет вы поставите на свой компьютер Core i5-13600, который будет неплохо смотреться, а значит при правильном подходе даже у Intel можно найти позитивные стороны. 

Ryzen 5 5600G может заинтересовать тех, кто хочет собрать компьютер для стандартных задач, но не планирует уделять играм слишком много внимания. Здесь вам не понадобится дискретная видеокарта, ведь внутри процессора скрывается интегрированный графический чип. С кораблями, танками и популярными шутерами проблем не возникнет, ну а для новых требовательных игр всё же нужна отдельная видеокарта. Если такая нужда возникнет, то видеокарту всегда можно докупить. А пока и сам Ryzen 5 5600G кажется нам неплохим вариантом для экономного геймера. 

Ryzen 3 4100 создан с оглядкой на максимальную экономию. Здесь и тактовые частоты низкие, и всего 4 ядра, не говоря уже о том, что по быстродействию данный камень не способен тягаться с более дорогим Ryzen 5 5600X. Вообще такой задачи и не ставилось, ведь перед вами процессор стоимостью до 10 000 рублей. Кстати, в коробке лежит система охлаждения, что позволит ещё немого сэкономить. Если вы замечали, то в последнее время в российской рознице всё больше камней в поставке ОЕМ. Причина в санкциях, ведь закупка осуществляется из продукции, которую ввозят по параллельному импорту. 

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Давайте договоримся, что ниже Core i3-12100F опускаться не стоит. Там находятся откровенно слабые и неактуальные камни, которые вам и даром не нужны. Что до Core i3-12100F, то он выпущен в 2022 году и предлагает отличные возможности в играх. Повторимся, что всё познаётся в сравнении, но в целом для бюджетной сборки нужно покупать недорогой процессор и среднюю по цене видеокарту. Будет странно выглядеть, если вы вольёте все деньги в графический чип, напрочь позабыв о замене процессора и оперативной памяти. Помните об этом, а иначе даже на мощном железе вы далеко не уедете.

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