Цены подросли, но есть ещё выгодные видеокарты

Если вы последние несколько дней просидели в глубоком погребе, где нет интернета, то самое время узнать о том, что курс рубля пошаливает. Сегодня утром за 1 доллар давали 72 рубчика, а аналитики никак не могут прийти к единому мнению о том, сколько же будет стоить национальная валюта РФ после Нового года. На самом деле всё это важно только тем, кто уже набил полные карманы деньгами, и сегодня пытается получить за них как можно больше всяких полезных гаджетов. Цены в магазинах не радуют, а особенно неприятно подорожали видеокарты.

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За флагманы приходится переплачивать больше 25 тысяч рублей, а середняки всё ещё продаются выше рекомендованной стоимости. Ну а если вы из последних сил насобирали на самый бюджетный графический чип, то самое время ознакомиться с нашим материалом. Давайте обойдём стороной дорогущие предложения, пытаясь найти видеокарты для тех, у кого финансы поют романсы. Ну или что там обычно себе под нос напевают ваши деньги, когда находятся в крошечном кошельке.

Для самых состоятельных в наличии GeForce RTX 3050. Эта видеокарта стоит почти 26 тысяч, поэтому окажется крепким орешком для тех, у кого с деньгами туго. Попытайтесь собрать деньги со всех родственников и знакомых, не исключено, что это поможет, а в результате вы сможете играть во все доступные игры в разрешение 1080р. Такая жирная видеокарта доступна не всем, но покупка её тут же перенесёт вас в топовый сегмент, где уже находятся ваши друзья-мажоры.

GeForce GTX 1660 Super стоит дешевле, но имеет свои недостатки. К примеру, вы получаете не 8 Гб, как было с GeForce RTX 3050, а всего 6 Гб. Есть о чём подумать. Хотя шина здесь 192-битная, тогда как более новая видеокарта предлагает всего 128 бит. В тестах сплошная неразбериха, ведь в некоторых играх GeForce GTX 1660 Super даже умудряется вырваться вперёд. Похоже, многое зависит от движка, а также самих разработчиков, ведь иногда пропускная способность памяти оказывается важнее, чем дополнительные 2 Гб этой самой памяти.

GeForce GTX 1650 предназначена для тех, кто испытывает острую нехватку финансов. С такой видеокартой вам гарантированы страдания, ведь она если и тянет все игры в 1080р, то делает это с большим трудом и с настройками не выше средних. В популярных стрелялках можно бегать годами, ну а танкисты и вовсе оценят GeForce GTX 1650, ведь она выдаёт стабильный фрамрейт в этой популярной игре. Минусом является наличие 4 Гб видеопамяти, ведь сегодня это уже очень мало. Ну а цена – это большущий жирный плюс. Учтите, что перед нами ещё и видеокарта от NVIDIA. С бюджетным кулером, но всё же вы станете членом клуба фанатов дядюшки Хуанга.

А вот Radeon RX 6500 XT откровенно расстраивает. Ещё совсем недавно купить такую видеокарту можно было за 14 тысяч, а сегодня переплата просто не вписывается в законы логики. Да, рубль подешевел, но не также критично. Давайте договоримся, что покупать эту видеокарту вы не будете, ведь слегка добавив можно отхватить GeForce GTX 1660 Super. Учитывая сомнительную работу Radeon RX 6500 XT на компьютерах с интерфейсом PCIe 3.0, данную видеокарту и вовсе можно рекомендовать только под новые компьютеры. Вот такие дела.

Radeon RX 6400 всегда была дешевле GeForce GTX 1650, но сегодня умудрилась подорожать до 13 690 рублей. Плохое предложение. Нам кажется, что нет ни одной причины отдать предпочтение Radeon RX 6400, а значит по такой стоимости единственным разумным выбором остаётся GeForce GTX 1650. Как вы уже поняли, если денег немного, то вешать нос не стоит. Самое главное не купить слишком дорогой товар, который не соответствует своей цене, ну а мы сделали всё возможное, чтобы вы сохранили побольше денег для новогоднего стола. Ну или что там вы обычно покупаете под ёлочку.

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P.S. На носу Новый год, а курс рубля нестабилен. Это значит, что каки-то видеокарт в наличии может и не быть, а некоторые окажутся немного дороже. Поделать с этим мы ничего не можем.