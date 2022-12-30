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В 2023 ожидается массовое разорение майнеров – аналитики рассказали когда ждать подорожания Биткоина
До бычьего ралли ещё очень далеко, а перспективы туманны
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На носу Новый год, а Биткоин так и не выстрелил. Казалось бы, шансов было предостаточно, вот только цифровое золото лежит мёртвым грузом и даже не планирует двигаться вверх. Можно сказать с полной уверенностью, что все прогнозы о бычьем ралли в декабре не сбылись, ну а всем тем, кто инвестировал в первую криптовалюту свои сбережения, стоит надеяться только на удачный 2023 год. И вот здесь всё кажется ещё более неопределённым, чем сегодня, ведь перед нами уравнение с сотнями переменных, а значит любой фактор может оказать решающее влияние на будущее цифровых денег. Давайте кратко перечислим основные проблемы, которые ждут Биткоин в 2023 году, а после попытаемся изучить мнение аналитиков на тему вероятности бычьего ралли.

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Прежде всего стоит понимать, что политическая ситуация в мире не благоприятствует к стабильности. Активы не могут дорожать, когда есть высокие риски, ну а противостояние Запада и России уже запустило цикличную реакцию, в результате которой наблюдается падение экономических показателей в десятках стран. Евросоюз лихорадит, США ищут простых решений, ну а всё это только подстёгивает инвесторов, которые и без того перестали доверять криптовалютам. Люди с большими деньгами ищут тихую гавань, где можно не только сохранить, но и приумножить свой капитал. До тех пор, пока финансовые махинации в Биткоином работали, этот актив оставался интересен, ну а в состоянии сна инвесторы предпочитают играть на акциях крупных и не очень компаний. Не радует и ФРС США. Регулятор весь год повышал ключевую ставку, что привело к резкому падению биржевых индексов. Компании потеряли триллионы долларов, хотя всё это неокончательно и может быть восстановлено. 

А вот доверия к криптовалютам всё меньше. Череда скандалов играет против молодого рынка, не говоря уже о стадах мошенников и хакеров, которые буквально ломятся в закрытые двери. Иногда этим ребятам удаётся уйти с большим кушем денег, что приводит к постоянным флуктуациям с неизвестными последствиями. В результате уже вскоре в США и ЕС появится полноценное криптовалютное законодательство. Широкие обсуждения закона идут и в России, что только сузит область действий цифровых активов. Дядюшка Сэм планирует взять все переводы под контроль, но ключевые игроки упираются. Как видите, картина неоптимистичная, но всё это не значит, что шансов на рост у Биткоина нет. Сегодня за 1 монетку дают 16 500 долларов, ну а мы видим намечающийся тренд к снижению. Резких обвалов на праздники быть не должно, хотя сюрпризов исключать нельзя. Перед Новым годом наблюдается резкое снижение торгов в парах с Биткоином. Пожалуй, уже несколько лет не было так плохо, а ведь некоторые аналитики говорят о том, что дно ещё не достигнуто. 

Аналитики рисуют красивые графики, которые с математической точки зрения обладают высокой точностью, но могут разбиться о те или иные события 2023 года. Если следующий год будет таким же сложным, как и текущий, то надеяться инвесторам криптовалют не на что. Если верить графикам, то во второй половине 2023 года Биткоин может подорожать выше 50 тысяч долларов, а после взлететь вверх, но до этого ещё нужно дожить, не говоря уже о том, что прогнозы и вовсе могут не сбыться. При этом есть и хорошие новости. Дело в том, что эксперты констатируют, что майнеры умудрились за 2022 год распродать больше монет, чем добыли (например, Core Scientific и Bitfarms). Причина в том, что крупные добывающие компании взяли большие кредиты под оборудование, а теперь вынуждены отдавать деньги. Кто-то распродаёт железо, но это тупиковый путь. Даже продажа накопленных Биткоинов воспринимается как шаг назад, вот только в 2023 году финансовой подушки у майнеров уже не будет. Многие разорятся, тогда как более устойчивые игроки станут массивнее за счёт выкупа ASIC-майнеров по выгодным ценам. Для курса цифрового золота это хорошо, поскольку летом и осенью именно большой приток новых монет привёл к переизбытку предложения и снижению курса криптовалюты.

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Аналитики полагают, что до середины 2023 года ожидать каких-то позитивных движений не стоит. За это время многие майнеры пойдут ко дну, что позволит очистить ряды от слабых. Ну и не исключено, что за это время упадёт ещё несколько бирж или фондов, занимающихся криптовалютами. Словом, прогноз неутешительный, но рост Биткоина неизбежен. Если у вас есть время и терпение, то просто ждите, цифровое золото потянет за собой все остальные выжившие активы уже очень скоро. Правда, выживут не все. Источники: 1, 2, 3, 4

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#криптовалюты #биткоин
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