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Ryzen 7 5800Х vs Core i5-12600KF – выбираем оптимальный процессор для перспективной игровой сборки
Рассмотрим несколько материнских плат, которые позволяют раскрыть потенциал указанных выше процессоров
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Предположим, что прямо перед Новым годом вы решили собрать новый компьютер. Не так важно, даже если это всего лишь обновление процессора, ведь во многих случаях придётся брать материнскую плату с процессором. Если денег у вас очень много, то можно сделать выбор между Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K. Оба процессора имеют огромный потенциал и показывают себя с лучшей стороны в играх. Кто-то предпочитает синих, ведь у Intel в текущем поколении действительно случился прорыв. Ну а многие думают о будущем, поэтому указывают не перспективы платформы АМ5. Сложно понять, кто здесь прав, вот только большинство геймеров не может себе позволить такие дорогие игрушки. 

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Можно было бы посоветовать вам купить простенький Ryzen 5 5600, но в данном случае мы предлагаем собрать современную систему на базе более мощного Ryzen 7 5800Х. Если вам скажут, что этот камень уже неактуален, то игнорируйте таких умников. Всё дело в том, что очень многое зависит от того, какие цели вы преследуете, а также какими финансовыми возможностями располагаете. Ну и не забывайте, что видеокарта решает гораздо больше, чем переплата за разгон, а значит все эти разговоры хороши только для тех, у кого есть лишние деньги. Но было бы неверно останавливаться только на одной платформе, поэтому давайте обсудим и конкурента в виде Core i5-12600KF. Для каждого из камней подберём материнскую плату и сделаем выводы. 

Ryzen 7 5800Х хорош без дополнительных вливаний в разгон. Мало того, особенности серии Ryzen 5000 осложняют оверклокерские возможности даже при наличии солидной системы охлаждения. Именно поэтому мы предлагаем остановиться на двух указанных выше материнских платах. В первом случае обойдёмся бюджетным вариантом на чипсете В450. Учтите, что это на самая плохая модель, ведь можно встретить плату и дешевле. В то же время здесь присутствуют все современные интерфейсы, а при желании можно себя побаловать разгоном. Как мы уже писали выше, результат кажется нам сомнительным, а шансы на успех невелики. Сама плата стоит меньше 100 долларов, а значит вы уже начали экономить здесь и сейчас. Второй вариант не предполагает прироста разгонного потенциала, но будет интересен в первую очередь тем, кто планирует купить скоростной твердотельный накопитель. Плата на базе чипсета В550 включает интерфейс PCIe 4.0, а значит при желании можно побаловать себя современным SSD без ограничений. Помните, что дополнительного быстродействия такой накопитель вам не даст, позволяя достичь максимума для вашей системы, что уже само по себе ценно.

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Если вас полностью устраивает текущее быстродействие Core i5-12600KF, то покупайте материнскую плату на чипсете H610. Стоит такое удовольствие чуть дороже, чем для платформы AMD, но разница не такая большая, чтобы начать посыпать голову пеплом. На указанной выше материнской плате Core i5-12600KF будет работать стабильно, но ни о каком разгонном потенциале мечтать не приходится. Многие пользователи скажут, что всё это и не нужно, ведь камень умеет сам разгоняться до 4.9 ГГц, а значит уже включает всё необходимое для перспективной сборки. Может и так, но для энтузиастов есть материнская плата на чипсете Z690. Стоит она 19 тысяч рублей, поэтому нужно осознавать, что сборка дешёвой точно не будет. Придётся раскошелиться на соответствующую систему охлаждения, а также потратить время на сам разгон, поиск оптимальных тактовых частот и таймингов оперативной памяти. Критики такого подхода скажут, что разумный пользователь купит Core i5-13600KF на 10 тысяч дороже и материнскую плату на чипсете H610. Согласимся, что такая сборка точно будет быстрее в играх и любых других задачах, но фанаты разгона редко прислушиваются к голосу разума. Именно поэтому любое из предложений найдёт своих сторонников, ну а мы лишь отметим, что цена в том или ином случае может сильно отличаться, а значит не всегда удастся войти в запланированный бюджет. 

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#процессоры #материнские платы #оптимальные ценовые предложения #core i5-12600kf #ryzen 7 5800х
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