А вот цена материнской платы остаётся высокой и недоступна обычным пользователям

Ключевым отличием между продукцией Intel и AMD считается возможность взять любой камень красной команды и увеличить его потенциал за счёт разгона. Подобную информацию всё реже можно услышать от официальных представителей компании, но энтузиасты и блогеры продолжают рассказывать о скрытом потенциале процессоров AMD. Что до синих, то здесь более простоя иерархия: есть камни с приставкой «К», которые можно и нужно разгонять, а есть все остальные. Последние получают сниженные показатели TDP, что позволяет добиваться неплохих результатов в играх и любых других задачах без необходимости тратиться на систему охлаждения. Разгон на таких камнях отключён, тогда как за ту же сумму всегда есть аналог от AMD, из которого можно выжать ещё пару десятков или пару сотен мегагерц. На самом деле не всё так просто, поскольку в последнее время процессоры у красных плохо поддаются разгону, но ведь есть ещё и материнские платы.

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К примеру, купили вы Ryzen 5 5600Х. Это не самый быстрый процессор, который можно найти в магазине, но и его производительности достаточно для решения большинства задач. Представьте себе, что для разгона Core i5-12600KF вам понадобиться потратиться на материнскую плату стоимостью от 400 долларов, ну а под Ryzen 5 5600Х вы можете приобрести материнскую плату за 150 долларов, которой будет достаточно для диванных оверклокеров. На самом деле есть и дешевле, но это уже не так существенно для нашего материала. Суть в том, что у покупателей AMD всегда есть перспектива разгона, тогда как у тех, кто отдаёт предпочтение Intel, с этим возникают сложности. Согласимся, что в последнее время разгон интересует пользователей всё меньше, но одно дело не иметь возможности вовсе, а совсем другое по личным причинам отказываться от использования тех или иных фишек своего компьютера.

В прошлом поколении Intel сделала некоторые поблажки, чем тут же воспользовались некоторые производители. Привычный разгон оказался заблокирован, но появилась возможность увеличить частоту BLCK, что при правильных настройках и мощной системе охлаждения давало прирост быстродействия и рост тактовой частоты. Похоже, в 13-м поколении нас ждёт аналогичная возможность, а производители материнских плат неплохо поднаторели в деле оптимизации разгонного потенциала процессоров с заблокированным множителем. Сегодня в прессу попала информация о материнской плате MSI MAG B760M Mortar WiFi, которая появится в продаже уже в начале 2023 года и будет способна разгонять процессоры Intel с заблокированным множителем.

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Энтузиасты уже получили плату в свои руки, поэтому решили опробовать её возможности для разгона Core i5-12400. Как вы понимаете, Core i5-13400 достать не удалось, поэтому пришлось разминаться на уже находящемся в продаже камне. Ну а результат впечатляет, ведь удалось поднять тактовую частоту до 5 ГГц на одном ядре, что соответствует приросту в 600 МГц. Отметим, что далеко не все дорогие процессоры с разблокированным множителем способны на такие чудеса, а здесь речь идёт о бюджетном камне. Не обошлось без ложки дёгтя. Как мы писали выше, для процессоров AMD вы можете купить материнскую плату дешевле 100 долларов и всё равно попытать счастье в разгоне. Ну а MSI MAG B760M Mortar WiFi обойдётся вам в 220 долларов с поддержкой оперативной памяти DDR4 и в 230 долларов с поддержкой ОЗУ DDR5. В Европе цена и вовсе превысит 300 долларов, а значит решение останется нишевым, поскольку массовый пользователь предпочитает продукты до 150 вечнозелёных. Похоже, ещё не настало время, когда возможность разгона всех процессоров Intel станет доступна на бюджетных материнских платах.