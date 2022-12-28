Численность солдат в США сокращается уже который год и в 2023 достигнет 450 тысяч человек

Если вы время от времени заглядывали на передовицы самых крупных американских газет, то могли увидеть довольно странную картину. Всё дело в том, что там активно обсуждается Россия и персона В. Путина, уделяется время Украине и борьбе за демократию во всём мире, есть упоминания энергетического кризиса в Европе, но напрочь отсутствуют трудности, с которыми сталкивается сама Америка. Там не пишут о том, что за 2022 год нефтяные хранилища опустели на 50%. Ну расскажут о снижении спроса на трежерис со стороны ключевых партнёров. В местной прессе нет упоминаний о том, как те или иные решения ФРС сказываются на экономике страны, а вместо этого заголовки пестрят демократическими свободами, которые гарантированы меньшинствам.

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То и дело пишут о различных каманг-аутах, при этом сегодня в США иметь нетрадиционную ориентацию намного выгоднее. Во только рассчитывать на деньги от государства могут местные бомжи, а также представители сексуальных меньшинств. Что любопытно, в списке значатся только цветные, тогда как белым выплаты не светят. Одновременно с этим медики фиксируют значительное ухудшение здоровье подрастающего поколения. Дети перестали проводить время на улице, а в итоге к совершеннолетию могут похвастать целым букетом из хронических болезней. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, и сердечно-сосудистой системы. Американцы страдают ожирением и оказываются просто не способны посещать занятия по физической культуре. Одновременно с этим страдает и моральное здоровье, ведь сегодня проводится национальная политика, в рамках которой операцию по смене пола могут сделать даже подростку. Мальчики и девочки не успевают идентифицировать себя с конкретным гендером, а социальное давление растёт с каждым годом. Демографический кризис становится всё более актуальным, ведь подрастающее поколение больное и не способно завести собственных детей. На самом деле многие и не планируют, ну и было бы наивным полагать, что в таких условиях может существовать боеспособная армия.

По итогам 2021 года вооружённые силы не смогли набрать достаточно добровольцев. Нехватка кадров достигла 15 тысяч человек, а в итоге Конгресс сократил численность солдат на 20 тысяч новобранцев. Учтите, что долгое время служба в армии по контракту считалась престижной, поскольку позволяла решить сразу несколько проблем. В первую очередь американцы получали деньги, поскольку заработные платы солдат не самые низкие в стране. Ну и не стоит списывать со счетов льготы, ведь после армии можно устроиться без экзаменов в университет, находясь на иждивении у дядюшки Сэма. Похоже, престиж воинской службы в США падает, ведь аналитики фиксируют большой недобор в 2022 году. По данным местных журналистов, около 77% добровольцев приходится отсеивать по тем или иным причинам. Это самый высокий уровень непригодности за всю историю, а в качестве проблем называют здоровье и сложности с законом. Проще говоря, новобранцы не способны пройти простейшие тесты на физическое здоровье, ну а желающие находятся только из числа преступников, наркодиллеров и тому подобных элементов, пытающихся найти убежище в армии США.

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Согласно прогнозам, в 2023 году численность американской армии сократится до 445 тысяч человек, ну а представители высшего командования надеются, что всё же удастся набрать хотя бы 452 тысячи вояк. Эксперты полагают, что с таким количеством многочисленные учения и операции могут быть поставлены под угрозу, поскольку ранее под эти цели требовалось больше солдат. Предположительно, решением может быть реструктуризация подразделений, а значит будут снижены требования по количеству бойцов во всех структурных единицах. Проще говоря, вскоре один относительно здоровый боец будет тянуть на себе то, что ранее выполняли несколько солдат. В связи с этим всё актуальнее разговоры о том, что США не требуется такая большая армия для выполнения поставленных задач. Пока этот вопрос даже не вышел на повестку дня, но военным становится всё труднее найти достаточное количество новобранцев для службы в армии. Пока дыры удаётся затыкать за счёт привлекательных условия для тех, кто планировал демобилизоваться. Вот только вечно такой ресурс удерживать в рядах вооружённых сил невозможно.