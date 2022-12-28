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Radeon RX 7900 XTХ шагает по магазинам РФ, а 100 000 рублей за флагман – это далеко не предел
Ну а пока цены растут, рубль падает
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Вчера Radeon RX 7900 XTХ несмело появилась в российской рознице. Какое-то время видеокарту даже можно было купить за 95 тысяч рублей, но уже вскоре все доступные предложения разобрали. Казалось, что геймеры будут ещё долго страдать без доступа к флагману, но совершенно неожиданно видеокарта появилась в Регарде, а значит уже вскоре будет доступна и в других магазинах. Если вы хотели купить именно флагман AMD, то смело покупайте. Новинка демонстрирует неплохие показатели производительности, а инженеры красной команды умудрились подтянуть трассировку лучей. 

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И всё бы ничего, если бы не цена. Скорее всего, если бы не падение курса рубля, то можно было бы рассчитывать на более выгодную стоимость, вот только сегодня за 1 доллар дают уже 72 рубчика. Именно поэтому мы советуем нашим читателям сделать выбор здесь и сейчас. Если вы готовы и дальше ждать чуда, то спокойно проходите мимо, ведь выгодных предложений почти нет. Ну а тем, кто готов переплатить немного денег, впору выбрать видеокарту из списка, ведь завтра может быть уже дороже. 

Как видите, за Radeon RX 7900 XTХ просят 105 тысяч рублей. Это чуть дешевле, чем стоит GeForce RTX 4080, ну а советовать здесь что-то сложно, ведь у видеокарты AMD есть 24 Гб видеопамяти и 384-битная шина, тогда как графический чип NVIDIA в данном ценовом диапазоне чувствует себя неуютно. Обе видеокарты очень дорогие, ну а мы предлагаем начать с разогрева в виде Radeon RX 6500 XT. Здесь сплошные преимущества: выгодная цена, возможность запускать все игры, доступ к технологии FSR и низкие требования к железу. Словом, перед вами оптимальное решение для тех, у кого мало денег, но уж очень сильно хочется поиграть. 

Делаем большой прыжок, попадая на Radeon RX 6650 XT. Если предыдущая видеокарта не могла похвастать достаточной мощью для запуска всех игр даже в 1080р на максималках, то здесь у вас появится шанс погонять в популярные тайтлы даже в 2К. Мы бы не советовали рассчитывать на высокие настройки графики, но картинка окажется приемлемой, а цена всего на 5 тысяч рублей выше, чем было до падения курса рубля. Похоже, мы теперь долго будем вспоминать времена, когда за доллар давали 62 рубчика. 

За 42 тысячи вас поджидает Radeon RX 6700 XT. Видеокарта может заинтересовать тех, кто купил монитор с разрешением 2К и не желает снижать настройки графики. В помощь 12 Гб видеопамяти, ну а сама видеокарта отлично показывает себя в любых играх и намного интереснее конкуренток из зелёного лагеря. Цена подросла и здесь, а значит стоит ещё раз подумать о том, готовы ли вы платить за видеокарту такую довольно немаленькую сумму.

За 60 тысяч в свободном доступе Radeon RX 6800. Если вы найдёте достаточную сумму, то сможете позволить себе поиграть даже в 4К. Не слушайте глупости о трассировке лучей. Здесь с этим всё в полном порядке, ну а перфекционистов, замечающих каждую травинку, игнорируйте. Что взять с геймеров, которые вместо того, чтобы получать наслаждение, изучают каждый кустик на предмет соответствия той или иной технологии. Radeon RX 6800 нормально работает, не имеет проблем с драйверами, а значит может рекомендоваться для покупки. 

Radeon RX 6800 XT на 8 тысяч дороже. Помните, что всегда есть видеокарта дороже или дешевле (почти всегда). Это значит, что, постоянно повышая ставки, вы вынуждены будете потратить на видеокарту пару тысяч долларов. С Radeon RX 6800 XT вам не увидеть быстродействия GeForce RTX 4090, но ведь и цена здесь почти в 2 раза ниже. Если взвесить все за и против, то можно прийти к выводу, что перед нами не самое лучшее, но годное предложение. Повторимся, что причина такой высокой цены заключается в перепадах курса национальной валюты. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
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4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На сладкое Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6950 XT. Обе видеокарты предлагают отличный уровень производительности, а значит будут тянуть все игры в 4К. Судя по всему, в продаже намного больше мощных видеокарт, чем мониторов с разрешением 4К на руках у геймеров. Именно поэтому мы ещё раз напоминаем, что тратить такие немалые деньги стоит только в том случае, если видеокарта вам действительно нужна. Если на ваш монитор с трудом вытягивает 2К, то проще сэкономить, ведь в качестве картинки с менее дорогой картой вы почти не потеряете.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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