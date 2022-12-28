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Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
Россия профинансирует восстановление энергетической инфраструктуры Украины уже в 2023 году
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Если не вникать в подробности проводимой на территории Украины СВО, то можно сделать вывод, что всё идёт по некому плану. Военные действия продолжаются, мобилизация дала свои результаты. Где-то происходят наступления, в других местах занимается глухая оборона. Пресса пишет о накачивании Украины оружием, а обычные читатели и эксперты спорят о том, каким будет 2023 год. Всё это любопытно, но есть и другая война, которая стартовала 24 февраля и не останавливалась ни на один день. Речь об экономическом противостоянии, а также настойчивых попытках США обрушить российскую экономику. Уже весной стало ясно, что фокус не удался, хотя не обошлось без потерь. Как вы могли слышать около 300 миллиардов долларов резервов оказались заблокированы. 

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Экономическая война в самом разгаре, а союзники США придумывают всё более изощрённые методы борьбы, пытаясь нанести РФ как можно более болезненный урон. Ожидаемым, но довольно опасным прецедентом стало введение потолка цен на российскую нефть. Вы уже могли видеть последствия, ведь курс рубля пошёл вниз, а эксперты констатируют, что без этого невозможно наполнить бюджет. Якобы, рублёвые поступления намного выше при курсе 80-к-1, чем при 60-к-1. Очевидно, что эти ребята полностью правы, но мы видим, как государство снова перекладывает тяжесть наполнения бюджета на обычных работяг. Вся ввозимая из-за рубежа продукция негативно отреагировала на подобные курсовые перепады. Подорожали видеокарты, процессоры и сотни других позиций, включая бытовую технику. Словом, хорошего мало, а тут ещё подоспели новые сюрпризы. 

Ещё в ноябре украинская «Укртранснафта» отправила в адрес российской «Транснефти» уведомление, согласно которому было принято решение в одностороннем порядке повысить цены на транзит российской нефти через трубопровод Дружба. В качестве причин прямо говорится о разрушении украинской энергетической инфраструктуры со стороны РФ, что привело к дефициту электричества. Топливо и комплектующие для ремонта стоят недёшево, поэтому платить за всё это предложено России. По мнению «Укртранснафты», справедливым будет повышение тарифа на 18.3%, но до недавнего времени было неясно, как на подобные предложения отреагирует «Транснефть». Как оказалось, было принято решение согласиться на повышение тарифа по трубопроводу, а значит бюджет Украины получит дополнительное финансирование. При этом эксперты уверены, что на этот раз покупатель не пострадает, а все расходы на себя возьмёт российская сторона. 

Кстати, о покупателях. Германия и Польша уже подали заявки на поставки трубной нефти на 2023 год. Обе страны намерены продолжать закупки в прежних объёмах, ну а сама нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба», не находится под санкциями. Это значит, что потолок цен на неё не распространяется, хотя рост тарифа на прокачку негативным образом скажется на доходах российских нефтяников. При этом доступ к российской нефти сохранят и другие страны региона. К примеру, к транзиту может присоединиться Венгрия, а также Словакия и Чехия. Все страны присоединились к поддержке потолка цен на нефть, но продолжат получать чёрное золото без ограничений. Некоторые политологи крайне недовольны происходящим, но в данный момент мы имеем дело с политическим решением. Неясно, насколько выгодным остаётся нефть по трубопроводу «Дружба», ведь в течение 2022 года цена прокачки уже выросла на 34%. По словам главы «Транснефти», никаких ограничений на транспортировку со стороны России не предвидится.

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В данном случае самое время вспомнить о том, что уже в середине февраля будет введён потолок цен на российский газ. Скорее всего, поставки по трубопроводам внесут в список исключений, ну а удар придётся по СПГ. Некоторые эксперты уже предсказывают очередное падение курса рубля, тогда как другие пеняют на то, что всё это происходит ещё и потому, что союзники России ведут подрывную деятельность. Например, Индия взяла на себя основную часть покупок нефти из РФ, но требует за это больших скидок. Ну а куда перенаправят огромные газовые потоки, высвободившиеся после уничтожения Северных потоков, и вовсе непонятно. Известно, что повышение тарифа на прокачку, о котором было сказано выше, вступает в силу 1 января 2023 года.

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#экономика #нефть
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