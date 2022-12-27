Соответствующий закон находится на рассмотрении Госдумы и может быть принят в самое ближайшее время

Россия уже не раз переживала массовую миграцию на фоне тех или иных политических кризисов. С бегством интеллигенции и наиболее состоятельной части общества во время Октябрьской революции происходящие сегодня события сравнивать глупо, ну а до этого были лихие 90-е. Тогда Россию покинули десятки тысяч талантливых учёных, музыкантов и деятелей искусства, а глубокий экономический кризис продолжался долгие годы. При этом молодая страна оставалась открытой для преобразований, а в результате технологии оказались в упадке, а целые направления испарились в неизвестном направлении. Уровень открытости западным партнёрам казался беспрецедентным, ну а результат вы все знаете. Пока Россия боролась с постоянными экономическими кризисами, которые так щедро дарило жителям страны правительство США, НАТО медленно, но уверенно продвигалось на Восток.

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Проводилась популяризация американского образа жизни, а европейские политики вскормлены неправительственными организациями, щедро финансирующими экологические и многие другие проекты по всему миру. Тема сложная, а говорить о ней можно часами, но суть от этого не изменится, ведь в 2022 году мы стали свидетелями очередной миграции. Вы можете иметь на этот счёт собственное мнение, можете оправдывать певцов и общественных деятелей, покинувших страну, но есть кое-что, о чём многие не задумываются. Проблема в том, что нельзя быть патриотом родины находясь в этот момент в добровольном изгнании в Израиле. Если вы считаете себя патриотом страны, то стоит отстаивать её интересы здесь, ну а уехавшие просто не имеют смелости признать такой факт. Возможно, если выбора нет из-за угрозы жизни или свободы, то бегство оправдано, но большая часть представителей российских элит покинула страну по собственному желанию. Кто-то пытался спасти находящиеся за рубежом активы, тогда как другие просто не согласны с фактом проведения СВО. Как мы уже писали, причин может быть множество, но ни одна из них не оправдывает тех, кто сегодня называет себя патриотами в изгнании.

Похоже, в Госдуме РФ прекрасно разграничивают понятия, поскольку недавно Вячеслав Володин внёс очень неожиданное предложение. По мнению спикера, стоит отменить все налоговые льготы тем, кто покинул страну в последнее время, а также повысить для них налоговую ставку. Отметим, что идея нашла как единомышленников, так и тех, кто отнесся к её принятию со скептицизмом. К примеру, депутат Сергей Миронов полагает, что подобная отмена всех налоговых льгот не имеет ничего общего с политическими репрессиями. Речь идёт о категории граждан, которые сознательно выбрали местом проживания другую страну. Было бы странно, если бы сегодня в России правительство стремилось создавать условия для их возвращения. Ну и с точки зрения экономики подобные изменения пойдут на пользу.

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А вот Николай Коломейцев полагает, что отмена налоговых льгот окажет негативное влияние на решимость уехавших из страны вернуться после окончания СВО. Подобные действия со стороны правительства могут принести больше вреда, поскольку многие ещё не приняли окончательного решения. Всё это только часть различных мнений, ну а дебаты продолжаются. Если парламентское большинство одобрит подобную инициативу, то Россия действительно может потерять часть населения. Как мы уже писали выше, речь идёт о культурных и политических элитах, разбрасываться которыми всё же не стоит. Политологи отмечают, что на 24 февраля в России было слишком много противоречий, тогда как ожидать чего-то подобного в Англии и США просто невозможно. Представьте себе, что вы знаменитый актёр голливуда, но вам не нравится гендерная политика, проводимая вашим правительством. Вероятность того, что такой человек покинет свою страну близка к нулю, а сам он либо предпочтёт не давать интервью на эту тему, либо станет поддерживать власти. Точно такая же ситуация и с поставками вооружений в Украину и санкциями против России. Многие компании в США прекрасно осознают, насколько разрушительными являются действия правительства, но делают вид, что до 24 февраля вообще не было войн. Не было Ирака, Сирии, Афганистана и бомбёжек Сербии. Это очень удобная позиция, ну а российская интеллигенция всё время пытается кому-то что-то доказать. Так было во время войны с Наполеоном, так есть и сегодня, когда часть населения всё время ассоциирует себя с культурным Западом. Похоже, эти люди обладают короткой памятью, а иначе они бы не рассказывали нам сказки о том, как хороша демократия по-американски.