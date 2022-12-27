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Природа против майнеров – из-за урагана Элиот американские шахтёры остановили добычу Биткоинов
Хешрейт сети упал на рекордные 38%
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Сегодня часть штатов США погружена в ледяной плен, вызванный ураганом по имени Элиот. На улицах работают коммунальные службы, которые пытаются вернуть жизнь в привычный лад. Рождество для миллионов людей оказалось омрачено, ведь передвигаться по стране в непогоду не только сложно, но и опасно. Сообщалось о задержке более 7 тысяч рейсов, а в итоге почти 3500 самолётов и вовсе не смогли взлететь. В некоторых штатах за нескольку суток выпало больше метра осадков в виде снега, а ураган дошёл даже до Техаса, где наблюдаются рекордно низкие температуры. Оборудование зафиксировало резкие порывы ветра, а на горе Вашингтон (Нью-Гэмпшир) порывы достигли скорости в 241 км/ч. В результате наутро жители городов обнаружили, что часть деревьев вырвана с корнем, а некоторые и вовсе унесены стихией в неизвестном направлении. 

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О повреждении тысяч автомобилей и говорить не приходится, ну а местная пресса констатирует, что в канун Рождества без электричества оставалось около 1.4 миллиона домовладений. Это значит, что реальное количество людей, которые встречали праздник в полной темноте, может достигать 10 миллионов человек и больше, поскольку речь идёт и о многоэтажных домах. Десятки людей погибли, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. До антирекордов 1983 и 2014 годов точно не дойдёт, но даже этого оказалось достаточно, чтобы на несколько суток парализовать часть страны. Власти неоднократно обращались к местным жителям с просьбой ограничить потребление энергии, ну а в итоге массовых веерных отключений удалось избежать. По некоторым данным, в отдельных штатах жителям стоит благодарить майнеров, которые вовремя отключили свои фермы. 

Известно, что 21 декабря хешрейт сети достиг рекордного значения в 252.98 EH/s, ну а 24 декабря американские шахтёры отключили большую часть своего оборудования, что привело к падению сложности добычи до 156.36 EH/s. Это рекордное снижение добычи за всю историю, ну а причин для падения хешрейта несколько. Очевидно, что майнеры прислушались к властям, поскольку не хотят вступать в конфронтацию с регулирующими органами. Ну и не стоит исключать личные факторы. К примеру, руководство Riot Blockchain прямо заявило о том, что остановило фарминг из-за опасений порчи оборудования и безопасности обслуживающего персонала. Масштабы сокращения мощностей поражают, но уже сегодня хашрейт восстановился и почти достиг рекордного значения. Сообщается, что показатели составляют 249.02 EH/s.

Эксперты отмечают, что кратковременное снижение хешрейта позволило оставшимся в строю участникам ощутимо увеличить прибыль, хотя счастье и длилось недолго. При этом текущая стоимость Биткоина такова, что всё больше крупных игроков объявляют себя банкротами, пытаясь найти выход из долговой ямы. Банки перестали давать майнерам кредиты, а единственным решением остаётся продажа оборудования. Если речь идёт о железе, которое покупалось несколько лет назад, то на продаже можно даже немного заработать, ну а в случае с новыми ASIC-майнерами, то впору констатировать полный тупик. Курс первой криптовалюты не растёт. Окупаемость падает из-за высокой конкуренции, а стоимость оборудования резко снизилась. В таких условиях выживают те, кто находит дополнительное финансирование или имеет внушительную финансовую подушку. В качестве таковой могут выступать ценные бумаги или полученные ранее Биткоины. Эксперты отмечают, что именно распродажа криптовалюты в попытке вернуть долги и привела к тому, что курс постоянно снижается, а причин для оптимизма нет. 

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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
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4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а сегодня впору констатировать, что природа встала на пути майнеров. Рынок почти не заметил происходящего, а курс Биткоина остался стабилен. Вполне возможно, что причина в том, что падать уже некуда, ведь в последние месяцы первую криптовалюту преследовали неудачи. Хотя, дно может оказаться намного ниже, чем предполагают аналитики. 

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#майнинг #криптовалюты #биткоин
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