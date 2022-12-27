Гораздо выгоднее потратить часть денег не на разгон, а на видеокарту

Есть мнение, что оптимальным решением для инвестирования в компьютер является покупка самого мощного процессора на рынке. Лучше всего это делать после релиза нового поколения, что позволит вам оставаться на пике актуальности как можно дольше. Возможно, логика в подобных действиях и есть, вот только большая часть пользователей не может себе позволить такую расточительность. Учтите, что одним процессором не отделаться, ведь материнскую плату и оперативную память нужно брать соответствующую.

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Именно поэтому нам кажется, что самое время задуматься о том, на каком сегменте остановиться. Флагманы слишком дорогие, но откровенно бюджетные варианты устарели ещё до своего выхода. Именно поэтому мы предлагаем остановиться на среднем и средневысоком ценовом сегменте. Никаких излишеств, ну а разгон оставим энтузиастам, которые только и думают о том, как бы получить сотню лишних попугаев в синтетических тестах. Ну а мы стартуем с камней ниже 30 000 рублей.

Core i5-13600KF кажется нам одним из самых перспективных процессоров на рынке. Он предлагает высокую производительность в играх и рабочих задачах, а также может как работать в разгоне, так и стать оптимальным выбором для экономных геймеров. Мощи камня хватит для любых игр, ну а купив материнскую плату за 100 долларов с оперативной памятью DDR5 вы можете собрать недорогую систему, которая будет тянуть все игры на ультрах. Главное не забыть о видеокарте, но это уже другая история.

У AMD в данном сегменте есть Ryzen 5 7600Х. Мы бы не стали говорить, что данный процессор плох, ведь это не совсем так. В реальности он показывает очень неплохую производительность, но оказался неинтересен потенциальным покупателям из-за просчётов руководства красной команды. Ну а причины вы уже знаете, ведь под Core i5-13600KF вы можете купить материнскую плату за 100 долларов, тогда как под Ryzen 5 7600Х нет ничего дешевле 250 долларов. Если в ближайшие несколько месяцев AMD выпустит недорогую линейку материнских плат на чипсете А620, то не исключено, что Ryzen 5 7600Х сможет занять своё место в топе самых популярных процессоров 2023 года.

Сэкономить 7 тысяч вы сможете в том случае, если купите Core i5-12600KF. Если попытаться изучить тесты в интернете, то можно сделать вывод, что между Core i5-13600KF и Core i5-12600KF огромная разница, вот только это не совсем так. Всё дело в том, что в синтетических тестах вы видите идеальные условия, тогда как у вас дома нет видеокарты за 2000 долларов. Ну а средняя по цене комплектация на любом из процессоров кажется нам удачной, а выбор только за вами.

Ryzen 7 5800Х не только является одним из самых популярных процессоров на рынке, но и открывает перед потенциальными покупателями множество перспектив. К примеру, вы хотите купить перспективный компьютер для разгона и экспериментов. В этом случае придётся потратиться на материнскую плату, а также оперативную память, ну а результат во многом зависит от везения и ваших оверклокерских навыков. Ну а многие пользователи не забивают себе голову глупостями, предпочитая недорогую сборку на мощном процессоре. В этом случае нужно понимать, что выбор во многом зависит от сценария, в котором компьютер будет использоваться, ну а для игр стоит докупить хорошую видеокарту.

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Ryzen 5 5600Х – это один из самых популярных процессоров для сборки перспективного компьютера. Камень потянет хорошую видеокарту, но разгон его может оказаться пустышкой. Известно, что сегодня производители процессоров выжимают все соки из своей продукции ещё на заводе, ну а даже с использованием жидкостной системы охлаждения вам не удастся получить больше пары сотен мегагерц. Увы, но в реальных задачах это не окажет воздействия на результат. А значит переплата ляжет на ваш кошелёк мёртвым грузом. Лучше уж перебросьте сэкономленные деньги на видеокарту. Такой шаг точно даст вам нужный буст, ведь многие пользователи используют компьютеры только для игр.