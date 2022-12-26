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Zelot За пост начислено вознаграждение
Какие процессоры дедушка Мороз принесёт под ёлочку послушным геймерам, и стоит ли просить флагман
Не всегда стоит покупать флагман, но иногда без этого не обойтись
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Прежде чем покупать дорогой процессор нужно понимать, что одним камнем не обойтись. Вам придётся взять мощную материнскую плату, к ней желательно систему жидкостного охлаждения и оперативную память с разгонным потенциалом. Геймерам стоит подумать о покупке видеокарты, ну а в результате вы потратите 300 000 рублей или даже больше. Очень любопытно, а ведь сам процессор казался таким близким и стоил около 50 тысяч рублей. 

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Всё это говорит лишь о том, что дедушка Мороз подарит современный мощный ПК только тем мальчикам и девочкам, которые в этом году долго и усердно работали. Ну или можно быть сыном или дочкой того, кто долго и усердно работал весь год, стараясь слушаться старших. Словом, правильное поведение должно быть вознаграждено, а мы сегодня изучим наиболее быстрые процессоры для хороших мальчиков и девочек. Приступим.

Целых 77 тысяч придётся отдать на процессор Ryzen 9 7950X. Помните, что без прокачанной материнской платы не обойтись, ну а оперативная память должна быть только DDR5-6400 и выше. Увы, но это не самый быстрый камень на планете, ведь у Intel есть и быстрее, но перспективы Ryzen 9 7950X замечать будет глупо. Допустим, вы купили Core i9-13900KF. Если вы разоритесь на видеокарту GeForce RTX 4090, то сможете убедиться в том, что синий флагман вырывается вперёд. Ну а если у вас на компьютере томится аналог GeForce RTX 3070, то никаких различий между процессорами не будет. Вот только всё не так просто. Дело в том, что уже в следующем поколении для обновления системы на Core i9-13900KF вам придётся купить новую материнскую плату и сам процессор, тогда как даже через несколько поколений условный Ryzen 9 9950X будет работать на вашей материнской плате под сокетом АМ5. 

Топовый сегмент радует ультимативными показателями в синтетических тестах, но разумные геймеры берут Ryzen 9 7900X. Цена на 20 тысяч ниже, ну а в играх вы получите всё тот же максимальный уровень быстродействия. Дело в том, что даже сегодня создатели компьютерных игр с трудом научились задействовать 8 ядер, ну а здесь вас поджидают все 12 ядер. В качестве компромисса можно присмотреться к Core i9-12900K. Сегодня такой камень стоит дешевле 50 тысяч, предлагая невероятную производительность. В США Core i9-12900K просят меньше 450 долларов, ну а в российской рознице даже такая стоимость кажется низкой. Здесь работает принцип сравнения, ведь все указанные выше процессоры намного дороже. 

Ryzen 9 5950X может стать оптимальным решением для тех, кто вёл себя хорошо, но испытывает нехватку финансирования. В этом случае нужно игнорировать разгон, забыть о скоростной оперативной памяти и необходимости покупки дорогой материнской платы. С видеокартой такой фокус не пройдёт, но даже указанные выше комплектующие позволят неплохо сэкономить. Ryzen 9 5950X отлично справляется с рабочими задачами, а значит подходит как энтузиастам, так и геймерам. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а для тех мальчиков и девочек, которые не всегда вели себя хорошо, мы предлагаем Core i7-12700KF. Что любопытно, вы можете собрать с этим процессором две разные сборки. В первом случае вы получите бюджетный вариант без разгонного потенциала. Никаких откровений, ну а цена порадует даже тех, кто привык экономить. Во втором случае придётся потратиться, хотя сегодня инвестировать в процессор предыдущего поколения – это довольно странное решение. В любом случае выбор за вами, ну а мы лишь констатируем, что интересные предложения есть. Как видите, даже процессоры высшего ценового сегмента позволяют собрать выгодную систему без переплат. При этом шанс сэкономить есть даже в том случае, если вы берёте Ryzen 9 7950X. Сделать это удастся только в перспективе, ну а мы заметим, что выбор процессора никогда не был лёгким. Например, за те же 42 тысячи в продаже есть Core i5-13600KF. Здесь всего 6 больших ядер, но выше игровая производительность. Выбор достаточно спорный и во многом зависит от того, какой результат вы хотите получить.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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