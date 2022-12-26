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Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
Пока рост замедлился, ну а скидок всё ещё нет
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

В 2020 году единицы геймеров успели купить мощную видеокарту. В 2021 графические чипы раскупили майнеры, ну а весь 2022 мы смотрели на то, как цены снижаются. Нам постоянно казалось, что нужно ещё немного подождать. Умники советовали дождаться Нового года, ведь традиционные распродажи позволят получить значительную скидку. Судя по всему, подарочки от дедушки Мороза отменяются, ведь российский рубль ушёл в пике и не собирается возвращаться. Сегодня за 1 доллар давали чуть больше 68 рубчиков. Это намного лучше, чем было в четверг, когда цена национальной валюты превысила 72-к-1, но для геймеров всё это звучит неутешительно.

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Дело в том, что на дворе 26 декабря, а никаких новогодних распродаж с суперскидками нет. Магазины делают вид, что на дворе межсезонье, продолжая остро реагировать на любые курсовые перепады. Получается, что видеокарты есть, но цены на них далеки от нормальных. К слову, в российской рознице стоимость и не приблизилась к рекомендованной, ну а сегодня всё стало только хуже. Давайте изучим популярные предложения NVIDIA, а после сделаем краткие выводы. 

GeForce RTX 4090 упрямо держится выше 170 тысяч рублей и не собирается дешеветь. Если вы ожидали, что на праздники цена со 150 тысяч упадёт до 140 или даже ниже, то самое время прекратить мечтать. Никаких выгодных предложений нет, ну а в переводе на доллары за самый быстрый графический чип на планете просят больше 2500 долларов. Учтите, что это ещё и самая примитивная модель производства Palit, тогда как более прокачанные стоят ещё дороже. Всё это не значит, что вам нужно ограничивать себя в покупке такой видеокарты, но задуматься о смысле жизни всё же стоит.

За GeForce RTX 4080 просят около 110 тысяч рублей. По сравнению с флагманом NVIDIA выгода очевидна, вот только перед нами представитель семейства GeForce хх80, рекомендованная стоимость которого неожиданно с 700 долларов подпрыгнула до 1200 долларов. Инсайдеры констатируют, что геймеры крайне недовольны происходящим, а количество негативных отзывов оказалось рекордно высоким. Похоже, Дженсена Хуанга такие мелочи не беспокоят, ведь продажи идут, а деньги капают. 

Если вы хотите ощутимо сэкономить, не желая тратить 100 тысяч на флагманы, то можно присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. Как мы уже писали выше, ожидать низких цен не стоит, ведь ранее за видеокарту просили 50 тысяч рублей. Сегодня всё гораздо печальнее, ну а мы заметим, что GeForce RTX 3070 Ti может стать компромиссным решением для состоятельных геймеров. Если у вас есть в кармане 60 тысяч рублей, то стоит задуматься, ведь перспективы снижения цен туманны, а сама GeForce RTX 3070 Ti прекрасно себя зарекомендовала и будет тянуть игры даже в 4К.

GeForce RTX 3070 никогда не была верхом совершенства, но сегодня может позволить вам сэкономить немного денег. Мало ли, вдруг у вас есть всего 52 тысячи рублей. Ну и стоит учесть, что такая видеокарта неплохо справляется с играми в 2К, но явно уступает старшей версии с приставкой «Ti». Мы советуем взвесить все за и против, ну или просто изучите тесты. В некоторых играх разница впечатляет, тогда как есть проекты, где GeForce RTX 3070 показывает очень неплохие результаты.

GeForce RTX 3060 Ti даёт ещё один шанс тем, у кого нет на руках больше 40 тысяч. Если не предъявлять завышенных требований, то можно играть в 2К, ну а трассировку лучей стоит запускать только в паре с DLSS. Эта технология показывает впечатляющий рост быстродействия, увеличивая количество кадров в секунду без видимого вреда для визуальной составляющей. Ещё пару дней назад за GeForce RTX 3060 Ti просили на 6 тысяч рублей меньше, но сегодня мы можем только предаваться воспоминаниям, ведь так дёшево уже не будет. По крайней мере до того, как рубль не начнёт дорожать.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Неожиданно много просят за GeForce RTX 3060. Учитывайте, что перед вами обновлённая версия, получившая меньше видеопамяти урезанную шину на 128 бит. Если вы твёрдо уверены в выборе, то мы вас отговаривать не будем, вот только по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti такая видеокарта выглядит откровенно плохо. Переплата в 8 тысяч многим покажется нереальной, ну а мы снова отсылаем вас к тестам. Не исключено, что только знакомство в реальными результатами поможет сделать верный выбор.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
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