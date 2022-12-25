Инсайдеры утверждают, что список не окончательный и может дополняться

Российский рынок смартфонов остаётся самым большим в регионе и не только считается перспективным, но и способен демонстрировать признаки роста. При этом основные игроки закрепили за собой внушительные рыночные доли, а пользователи выбрали наиболее предпочтительные для себя ценовые сегменты. Традиционно Apple получала больше всех денег, ну а Samsung лидировала по количеству отгруженных аппаратов. Китайские производители постоянно откусывали у корейцев часть рынка, но процесс мог длиться десятилетиями, поскольку фанатов у бренда было предостаточно. Американские санкции поставили всё с ног на голову, а в результате рыночные доли Apple и Samsung оказались под угрозой. Обе компании отказались завозить новинки, заявляя о планах об уходе с российского рынка.

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Сегодня вы можете купить новинки Apple и Samsung как в официальной рознице, так и на сером рынке, ну а параллельный импорт и вовсе позволяет закрыть любые дыры. В то же время больше всех дивидендов умудрились извлечь китайцы. Традиционно сильные позиции Xiaomi укрепились, что весьма кстати, поскольку по всему миру наблюдается спад продаж электроники и компьютерной техники. Представьте себе, что у вас годами был телефон производства Apple. Вас устраивали так называемые ограниченные возможности, но в результате подрывной деятельности яблочников со смартфона нельзя даже провести оплату товаров в супермаркете. Вы с большим скепсисом переходите на Xiaomi, но тут узнаёте, что срок поддержки операционной системы составляет не 5 лет, а всего два. Но это если очень сильно повезёт, ведь середняки могут получить прошивку один раз, тогда как только флагманам выпадает часть трёхгодичного релиза (или нет).

Несколько недель назад состоялся релиз прошивки MIUI 14. Обновление запущено только в Китае, ну а пока перечислены единицы аппаратов, которые получат новинку в первые месяцы 2023 года. В то же время инсайдеры не дремлют, предлагая ознакомиться с предварительным списком, в который входят десятки смартфонов, подлежащих обновлению до MIUI 14. Всего: 43 аппарата серии Mi, 56 аппаратов серии Redmi и 18 серии POCO. На самом деле у Xiaomi есть ещё Black Shark, но там другая оболочка. Ниже вы можете ознакомиться со всеми телефонами самолично. Инсайдеры уверяют, что данные не носят конечного характера. Это значит, что некоторые смартфоны могут не получить глобальную версию, многие лишаться региональных прошивок, ну а часть и вовсе выйдет из игры по тем или иным причинам во время тестирования китайскими специалистами. Пока количество аппаратов доходит до 117, но многие из них представляют собой клоны и доступны только в определённых странах, поэтому учитывайте, что в реальности цифра намного меньше.

Флагманы и планшеты, которые получат прошивку MIUI 14 в 2023 году

Mi MIX FOLD 2 Xiaomi Civi Mi 10T Mi 12 Mi 10i 5G Mi 11T Pro Xiaomi Civi 2 Mi 12 Lite Mi MIX FOLD 2 Mi 11 Lite 5G Mi 11 Mi 12S Ultra Mi 10S Mi 11 Pro Mi 12 Pro Mi Mi 10 Mi 13 Mi 11 LE Mi 10 Pro Mi 11i Mi Pad 5 Mi Pad 5 Pro 12.4 Mi 13 Pro Mi Pad 5 Pro 5G Mi 11T Mi 11 Lite 4G Mi 10 Ultra Mi Pad 5 Pro Mi 11X Pro Mi 11X Mi 12S Pro Mi 11i Hypercharge Mi 11 Lite 5G NE Mi 11i Mi 12T Pro Mi 12X Mi 10 Lite Zoom Mi 10T Pro Mi 12S Mi 12T Xiaomi Civi 1S Mi 10T Lite Mi 11 Ultra

Смартфоны серии Redmi, претендующие на получение MIUI 14 в 2023

Redmi Note 9 4G Redmi K40 Pro Redmi Note 11T Pro+ Redmi K50 Gaming Redmi Note 10 Pro 5G Redmi 10 Prime 2022 Redmi Note 11 5G Redmi K30S Ultra Redmi Note 10 Redmi Note 11 Pro 4G Redmi Note 11S 5G Redmi K30 Pro Redmi Note 11S Redmi K40 Gaming Redmi Note 11R Redmi 10C Redmi Note 9T 5G Redmi K50 Redmi 10 2022 Redmi K30 4G Redmi Note 10S Redmi 10 Power Redmi 10 Redmi Note 8 (2021) Redmi K50i Redmi K50 Pro Redmi 10 Prime Redmi Note 10 Pro Redmi K50 Ultra Redmi Note 10 5G Redmi Note 11E Pro Redmi Note 11 Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11T 5G Redmi K40 Redmi Note 11E Redmi 11 Prime Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi 10 Prime+ 5G Redmi 9 Power Redmi 10 5G Redmi Note 9 5G Redmi Note 10T Japan Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 11 SE Redmi K40S Redmi K40 Pro+ Redmi 10A Redmi 9T Redmi Note 11T Pro Redmi Note 10 Lite Redmi K30 Ultra Redmi Note 10T 5G Redmi 11 Prime 5G

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Смартфоны серии POCO, которые могут получить прошивку MIUI 14

POCO X4 GT POCO F3 POCO M5s POCO X3 Pro POCO X3 GT POCO F4 POCO M4 Pro 5G POCO C40+ POCO M5 POCO X3 POCO X3 NFC POCO M4 5G POCO M4 Pro 4G POCO F3 GT POCO X4 Pro 5G POCO C40 POCO M3 Pro 5G POCO M3