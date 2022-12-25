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117 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Инсайдеры утверждают, что список не окончательный и может дополняться
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Российский рынок смартфонов остаётся самым большим в регионе и не только считается перспективным, но и способен демонстрировать признаки роста. При этом основные игроки закрепили за собой внушительные рыночные доли, а пользователи выбрали наиболее предпочтительные для себя ценовые сегменты. Традиционно Apple получала больше всех денег, ну а Samsung лидировала по количеству отгруженных аппаратов. Китайские производители постоянно откусывали у корейцев часть рынка, но процесс мог длиться десятилетиями, поскольку фанатов у бренда было предостаточно. Американские санкции поставили всё с ног на голову, а в результате рыночные доли Apple и Samsung оказались под угрозой. Обе компании отказались завозить новинки, заявляя о планах об уходе с российского рынка. 

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Сегодня вы можете купить новинки Apple и Samsung как в официальной рознице, так и на сером рынке, ну а параллельный импорт и вовсе позволяет закрыть любые дыры. В то же время больше всех дивидендов умудрились извлечь китайцы. Традиционно сильные позиции Xiaomi укрепились, что весьма кстати, поскольку по всему миру наблюдается спад продаж электроники и компьютерной техники. Представьте себе, что у вас годами был телефон производства Apple. Вас устраивали так называемые ограниченные возможности, но в результате подрывной деятельности яблочников со смартфона нельзя даже провести оплату товаров в супермаркете. Вы с большим скепсисом переходите на Xiaomi, но тут узнаёте, что срок поддержки операционной системы составляет не 5 лет, а всего два. Но это если очень сильно повезёт, ведь середняки могут получить прошивку один раз, тогда как только флагманам выпадает часть трёхгодичного релиза (или нет).

Несколько недель назад состоялся релиз прошивки MIUI 14. Обновление запущено только в Китае, ну а пока перечислены единицы аппаратов, которые получат новинку в первые месяцы 2023 года. В то же время инсайдеры не дремлют, предлагая ознакомиться с предварительным списком, в который входят десятки смартфонов, подлежащих обновлению до MIUI 14. Всего: 43 аппарата серии Mi, 56 аппаратов серии Redmi и 18 серии POCO. На самом деле у Xiaomi есть ещё Black Shark, но там другая оболочка. Ниже вы можете ознакомиться со всеми телефонами самолично. Инсайдеры уверяют, что данные не носят конечного характера. Это значит, что некоторые смартфоны могут не получить глобальную версию, многие лишаться региональных прошивок, ну а часть и вовсе выйдет из игры по тем или иным причинам во время тестирования китайскими специалистами. Пока количество аппаратов доходит до 117, но многие из них представляют собой клоны и доступны только в определённых странах, поэтому учитывайте, что в реальности цифра намного меньше. 

Флагманы и планшеты, которые получат прошивку MIUI 14 в 2023 году

  1. Mi MIX FOLD 2
  2. Xiaomi Civi
  3. Mi 10T
  4. Mi 12
  5. Mi 10i 5G
  6. Mi 11T Pro
  7. Xiaomi Civi 2
  8. Mi 12 Lite
  9. Mi MIX FOLD 2
  10. Mi 11 Lite 5G
  11. Mi 11
  12. Mi 12S Ultra
  13. Mi 10S
  14. Mi 11 Pro
  15. Mi 12 Pro
  16. Mi Mi 10
  17. Mi 13
  18. Mi 11 LE
  19. Mi 10 Pro
  20. Mi 11i
  21. Mi Pad 5
  22. Mi Pad 5 Pro 12.4
  23. Mi 13 Pro
  24. Mi Pad 5 Pro 5G
  25. Mi 11T
  26. Mi 11 Lite 4G
  27. Mi 10 Ultra
  28. Mi Pad 5 Pro
  29. Mi 11X Pro
  30. Mi 11X
  31. Mi 12S Pro
  32. Mi 11i Hypercharge
  33. Mi 11 Lite 5G NE
  34. Mi 11i
  35. Mi 12T Pro
  36. Mi 12X
  37. Mi 10 Lite Zoom
  38. Mi 10T Pro
  39. Mi 12S
  40. Mi 12T
  41. Xiaomi Civi 1S
  42. Mi 10T Lite
  43. Mi 11 Ultra

Смартфоны серии Redmi, претендующие на получение MIUI 14 в 2023

  1. Redmi Note 9 4G
  2. Redmi K40 Pro
  3. Redmi Note 11T Pro+
  4. Redmi K50 Gaming
  5. Redmi Note 10 Pro 5G
  6. Redmi 10 Prime 2022
  7. Redmi Note 11 5G
  8. Redmi K30S Ultra
  9. Redmi Note 10
  10. Redmi Note 11 Pro 4G
  11. Redmi Note 11S 5G
  12. Redmi K30 Pro
  13. Redmi Note 11S
  14. Redmi K40 Gaming
  15. Redmi Note 11R
  16. Redmi 10C
  17. Redmi Note 9T 5G
  18. Redmi K50
  19. Redmi 10 2022
  20. Redmi K30 4G
  21. Redmi Note 10S
  22. Redmi 10 Power
  23. Redmi 10
  24. Redmi Note 8 (2021)
  25. Redmi K50i
  26. Redmi K50 Pro
  27. Redmi 10 Prime
  28. Redmi Note 10 Pro
  29. Redmi K50 Ultra
  30. Redmi Note 10 5G
  31. Redmi Note 11E Pro
  32. Redmi Note 11
  33. Redmi Note 11 4G
  34. Redmi Note 11 Pro 5G
  35. Redmi Note 11T 5G
  36. Redmi K40
  37. Redmi Note 11E
  38. Redmi 11 Prime
  39. Redmi Note 10 Pro Max
  40. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  41. Redmi 10 Prime+ 5G
  42. Redmi 9 Power
  43. Redmi 10 5G
  44. Redmi Note 9 5G
  45. Redmi Note 10T Japan
  46. Redmi Note 9 Pro 5G
  47. Redmi Note 11 SE
  48. Redmi K40S
  49. Redmi K40 Pro+
  50. Redmi 10A
  51. Redmi 9T
  52. Redmi Note 11T Pro
  53. Redmi Note 10 Lite
  54. Redmi K30 Ultra
  55. Redmi Note 10T 5G
  56. Redmi 11 Prime 5G
рекомендации
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3070 за 50 тр в Ситилинке
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Смартфоны серии POCO, которые могут получить прошивку MIUI 14

  1. POCO X4 GT
  2. POCO F3
  3. POCO M5s
  4. POCO X3 Pro
  5. POCO X3 GT
  6. POCO F4
  7. POCO M4 Pro 5G
  8. POCO C40+
  9. POCO M5
  10. POCO X3
  11. POCO X3 NFC
  12. POCO M4 5G
  13. POCO M4 Pro 4G
  14. POCO F3 GT
  15. POCO X4 Pro 5G
  16. POCO C40
  17. POCO M3 Pro 5G
  18. POCO M3
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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