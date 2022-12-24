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Стоит ли ждать скидок на видеокарты под Новый год – цены снижаются, но подорожание не исключено
После того как рубль перестал падать, цены на видеокарты немного снизились
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Прежде всего нужно понимать, что уже через несколько дней падение курса рубля может возобновиться. В этом случае цены на санкционную продукцию пойдут вверх, ну а первыми подорожают полупроводники. Поскольку геймеров интересуют видеокарты, то будет нелишним напомнить, что всю текущую неделю мы наблюдали, как и без того не самые низкие цены превратились в совершенно неприемлемые. Разница в среднем ценовом сегменте достигала 25%, а ситуация быстро принимала опасный оборот. Сегодня можно констатировать, что вместе с паданием курса рубля стоимость видеокарт не только перестала расти, но и немного снизилась.

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Скорее всего причина не в том, что магазины хотят порадовать геймеров перед праздниками. Нам кажется, что ритейлеры опасались ещё большего падения национальной валюты, поэтому и цены оказались высокими. Похоже, с курсом рубля на уровне 70-к-1 можно немного сбросить цены, ну а мы рекомендуем нашим читателям задуматься. Не исключено, что рубль пойдёт вниз, а значит такой возможности на следующей неделе может и не быть. И не говорите, что мы вас не предупреждали.

Как вы уже поняли, цены выросли, но есть менее и более выгодные предложения. Например, за Radeon RX 6800 просят чуть меньше 57 тысяч рублей. Это на 7 тысяч дороже, чем было несколько недель назад, но в целом переплата для данного сегмента не является критичной. Видеокарта может похвастать 16 Гб видеопамяти, что делает её привлекательной для перспективного вложения с заделом на будущее. Вы сможете запускать все игры в 4К, при этом волноваться о нехватке производительности точно не придётся.

Radeon RX 6700 далека от идеала и ступает старшим графическим чипам, поскольку получила 160-битнушю шину и 10 Гб видеопамяти. На самом деле такой странный гибрид не должен был выйти и вовсе не планировался, но большое количество бракованных графических чипов привело к желанию создать менее дорогую карту для майнеров. Сегодня Radeon RX 6700 стоит чуть меньше 39 тысяч, при этом прекрасно подходит для тех, кто планирует использовать её для разрешения 2К.

За 33 тысячи можно отхватить Radeon RX 6650 XT. Здесь меньше производительность, но ниже цена. При этом сама видеокарта может похвастать высокой энергоэффективностью, что позволяет её купить даже владельцам маломощных компьютеров. Что важно, с Radeon RX 6650 XT вы останетесь в разрешении 2К, ну а наличие технологии FSR позволит получить максимальный настройки графики. Масштабирование нравится не всем геймерам, ну а на подходе третья версия технологии, обещающая ещё более впечатляющий рост производительности с минимальным ухудшением качества картинки.

У NVIDIA за 56 тысяч вы сможете купить GeForce RTX 3070 Ti. Главным минусом такой видеокарты по сравнению с аналогичной по цене Radeon RX 6800 является острая нехватка видеопамяти. Как вы могли увидеть выше, GeForce RTX 3070 Ti предлагает только 8 Гб, что в 2 раза меньше, чем в наличии у Radeon RX 6800. Поскольку обе видеокарты интересны для владельцев мониторов 4К, то потенциал у графического чипа NVIDIA явно не такой высокий, как хотелось бы.

После бешеного ралли падения курса рубля, GeForce RTX 3060 Ti подорожала до 46 тысяч рублей. С такой ценой смотреть в сторону видеокарты мог только миллионер, ну а сегодня стоимость GeForce RTX 3060 Ti опустилась ниже 40 тысяч. Это всё ещё выше, тех 34, которые просили пару недель назад, но мы не оставляем оптимистичных настроений. Стоит рублю немного укрепиться, как цены восстановятся, ну а происходящее сегодня забудется уже после Нового года.

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4080 по старой цене в Регарде, за 100+
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Чуть дешевле 30 тысяч просят за GeForce RTX 3060. Перед вами графический чип с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной. Мы советуем обращать на такие различия внимание, ведь данный графический чип уступает полноценному с 12 Гб видеопамяти. И всё же, если говорить об актуальности цены на сегодня, то 30 тысяч – это не такая большая сумма, чтобы отказывать себе в удовольствии играть в любые игры в 1080р на самых высоких графических настройках. Переплата есть, но она не такая большая, ну а завтра всегда может быть дороже, чем сегодня.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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