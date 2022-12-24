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GeForce RTX 4060 Ti будет в 4 раза медленнее GeForce RTX 4090 и выйдет в июне – Hardwaretimes
Теоретическая производительность видеокарты составит всего 23.5 TFLOPS
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

Когда в середине 2022 года Дженсен Хуанг заявил о планах повысить среднюю маржу с одной проданной видеокарты до 500 долларов, многим казалось, что глава NVIDIA просто сошёл с ума. Достаточно взглянуть на статистику Steam, чтобы понять одну простую истину: геймеры не покупают дорогие видеокарты. Основную часть составляет продукция до 300 или даже до 200 долларов, тогда как GeForce RTX 3080 занимает 15 строчку с 1.84% рынка. В реальности показатели немного отличаются, поскольку немало видеокарт купили майнеры, но в целом пользователи предпочитают покупать середняки или бюджетные модели, тогда как флагманы и даже предтопы остаются уделом энтузиастов. Именно поэтому настойчивые попытки Дженсена Хуанга вынудить геймеров платить больше встречают ожесточённое сопротивление. 

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Продажи видеокарт в 3 квартале рухнули, а по предварительным оценкам специалистов, 4 квартал покажет худший результат за десять лет. Причин для происходящих изменений на рынке много, но ключевая заключается в том, что сегодня цены остаются намного выше, чем привыкли геймеры. Нет никаких сомнений, что NVIDIA хочет снять сливки, продавая GeForce RTX 4090 чуть ли не за 2000 долларов, но на каком основании было принято решение поднять цену GeForce RTX 4080 до 1200 долларов, тогда как последние два поколения стоимость на этот сегмент не превышала 700 баксов? Цены на флагманы предыдущего поколения поражают, ведь GeForce RTX 3090 продают дороже GeForce RTX 4080, ну а GeForce RTX 3090 Ti и вовсе стоит почти столько же, как GeForce RTX 4090. Создаётся искусственный дефицит, ну а отчаявшиеся геймеры вынуждены платить огромные деньги за развлечения. Поскольку речь всё же идёт о деньгах, а мы помним о том, что основное большинство не может себе позволить видеокарту за 1000 долларов, то всё это наводит на мысль, что многие ждут выхода середняков и предтопов текущего поколения. Похоже, ожидания затянется. 

Прежде всего известно о том, что в 1 квартале мы увидим всего два графических чипа NVIDIA. Это будет GeForce RTX 4070 Ti, заявленная на январь, а также GeForce RTX 4070, релиз которой состоится только в марте. Обе видеокарты получат 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти и будут отличаться количеством ядер CUDA. Есть мнение, что выход этих графических чипов может оказаться бумажным, поскольку карантинные меры в Китае стоят на пути массового производства готовой продукции в достаточном количестве. Если ничего не изменится, то релиз и вовсе могут сдвинуть до лучших времён. Стоит помнить, что серия GeForce хх70 никогда не была массовой, а значит любителей компьютерных игр интересует, когда же в продажу поступит GeForce RTX 4060. И вот здесь нужно признать, что хороших новостей нет от слова совсем. Инсайдеры утверждают, что если выход такой видеокарты и состоится, то случится это только во втором квартале 2023 года. Если точнее, то речь идёт о конце июня, а значит перспективы перейти на современный графический чип без покупки флагмана выглядят туманными. Мало того, инсайдеры пишут о GeForce RTX 4060 Ti, тогда как версия без приставки «Ti» в отчётах не фигурирует. 

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Предполагается, что графический чип получит 4352 ядра CUDA с теоретической производительность не выше 23.5 TFLOPS. Если сравнивать это с уже находящимися в продаже продуктами, то GeForce RTX 4060 Ti окажется чуть быстрее GeForce RTX 4070 Ti и ровно в 4 раза медленнее GeForce RTX 4090. Нужно понимать, что падение и повышение производительности при наращивании количества ядер происходит нелинейно, поэтому все эти данные интересны с точки зрения синтетических тестов, тогда как в играх всё будет иначе. О выходе GeForce RTX 4060 нет и речи, а значит Дженсен Хуанг планирует ещё год заполнять сегмент до 400 долларов старой GeForce RTX 3060. Эксперты высказывают сомнение относительно того, что глава NVIDIA захочет оставить цену на GeForce RTX 4060 Ti на уровне 399 долларов. С высокой долей вероятности этот графический чип подорожает и может занять более высокий сегмент. Ну а пока Китай борется с последствиями коронавируса, вводя повсеместные ограничения, процесс выхода видеокарт затягивается. Нужно понимать, что Дженсен Хуанг и не планировал ускоряться, но из-за последствий пандемии удовольствие от томительного ожидания может стать мучительно долгим и продлиться до осени 2023 года.

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#видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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