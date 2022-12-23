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Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
Иногда можно заменить только один процессор, увеличив производительность до двух раз
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Приходится признать, что точных данных о том, сколько обычный пользователь эксплуатирует свой компьютер, нет. Скорее всего, такая статистика есть у крупных компаний, собирающих личные данные через бесплатные сервисы, но с нами они делиться всем этим не намерены. Ну а если попытаться изучить статистику Steam, то можно сделать вывод, что даже геймеры предпочитают сильно устаревшие процессоры и не спешит обновляться. Ну а обычные пользователи, которые не играют в новые игры, и вовсе довольствуются старым хламом. 

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Сегодня мы подумаем о том, чем стоит заменить старый процессор без особых жертв. Да, всегда можно потратить 100 тысяч, получив современную сборку, вот только такие деньги есть у единиц, тогда как нам важно сэкономить. Давайте подумает о том, как провести быстрый апгрейд, порадовав себя скоростной системой под Новый год. 

Поскольку новое поколение процессоров AMD дорогое и в целом перешло на сокет АМ5, то говорить о выгодности не приходится. Ну а Ryzen 7 5800X является недорогим и перспективным вариантом. Назовём несколько причин выбора именно этого процессора. Во-первых, он стоит относительно недорого, но предлагает отличное быстродействие и может тянуть даже мощные видеокарты. Во-вторых, если у вас есть материнская плата на том же сокете АМ4, то можно и вовсе обойтись простой заменой одного процессора. Ну и в целом вам не понадобится тратиться на дорогие комплектующие, ведь даже новая материнская плата на чипсете В450 обойдётся дешевле 100 долларов. 

Ryzen 7 5700G обязательно понравится экономным пользователям, которые не акцентируют внимание на играх. Вы получаете мощный компьютер, ну а графический чип уже идёт в комплекте. При этом, если вам захочется поиграть, то старая классика и блокбастеры 5-летней давности к вашим услугам. Ryzen 7 5700G включает 8 ядер и имеет те же требования, что и указанный выше Ryzen 7 5800X. Единственная разница заключается в том, что покупатели Ryzen 7 5700G сознательно экономят на видеокарте, тогда как Ryzen 7 5800X требует неплохого графического чипа.

Покупая Core i5-11600KF, вы получаете возможность тотальной экономии за счёт низких цен на материнские платы. Если вы решите протестировать свой камень в синтетических тестах, то по сравнению с новомодным Core i5-13600KF он покажет намного менее впечатляющие результаты, вот только речь об идеальных условиях, тогда как владелец Core i5-11600KF может отказаться от покупки материнской платы с разгонным потенциалом, довольствуясь высокой тактовой частотой самого процессора. В играх со средней по цене видеокартой вы получите просто неплохой уровень графики.

Ryzen 5 5600Х предлагает ровно то же, что и более дорогой Ryzen 7 5800X, но заплатить за камень нужно дешевле. Если вы поддадитесь соблазну погонять свой процессор в синтетике, то увидите сильное отставание от флагманов, но вся прелесть Ryzen 5 5600Х состоит в том, что он позволяет получить очень неплохой уровень производительности, а финальная сборка обойдётся вам действительно недорого. В паре с GeForce RTX 3050 можно не беспокоиться о нехватке производительности, ну а для более мощных видеокарт есть дорогие процессоры за 60 тысяч рублей. 

Ну а фанатам синего лагеря можно предложить Core i5-12400F. Это не такой быстрый процессор, как Ryzen 5 5600Х, но мы и не пытаемся уговорить вас брать модель, которая показывает в синтетике чуть больше попугаев. Следуйте своим ощущениям. Если вам кажется, что Intel выгоднее, то почему бы и нет. Со своей стороны заметим, что для Core i5-12400F точно придётся докупать новую материнскую плату, тогда как Ryzen 5 5600Х без особых трудностей встанет на самую бюджетную с чипсетом А320. 

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Ну и максимально сэкономить можно с процессором Core i3-12100F. Здесь действует простая логика, которая была озвучена выше, но материнскую плату точно придётся покупать. Получается, что для пользователей, которые планировали собрать полноценную систему, Core i3-12100F окажется интереснее, ну а для тех, кто пытается совершить апгрейд малой кровью, стоит задуматься. Всё дело в том, что в некоторых случаях даже с учётом того, что Ryzen 5 5600Х дороже, улучшить систему с его участием окажется выгоднее.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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