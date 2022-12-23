За GeForce RTX 3090 Ti просят почти 140 тысяч рублей

После недельного марафона обесценивания, рубль остановился и даже слегка набрал вес. К концу четверга за 1 американский доллар давали чуть меньше 69 рублей. По сравнению с утренними перепадами, во время которых национальная валюта обвалилась ниже 72-к-1, а такое положение уже не кажется катастрофическим. Возможно, когда вы прочтёте эту новость, ситуация снова изменится в худшую сторону, но пока аналитики высказывают оптимистичные прогнозы. Якобы, вскоре крупные экспортёры понесут долларовую выручку в бюджет, что ощутимо укрепит курс рубля.

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Вполне возможно, но пока видеокарты и процессоры не показывают стабильности, а цены на полупроводниковую продукцию растут чуть ли не каждый день. Если вчера некоторые геймеры ещё питали какие-то иллюзии, надеясь на то, что магазины установили стоимость с запасом по просадке курса рубля, то сегодня стало ясно, что удерживать цены никто не будет. Давайте посмотрим, как изменилось положение за несколько дней, а заодно подумаем о том, стоит ли вообще покупать флагманы. Сосредоточимся на продукции NVIDIA, ведь видеокарты красного лагеря мы обсуждали буквально вчера.

Если ещё неделю назад вы сетовали на высокую цену GeForce RTX 4090, стартовавшую в российской рознице со 140 тысяч рублей, то сегодня впору констатировать рекорд, ведь ещё никогда видеокарта на этом графическом чипе не стоила 185 тысяч рублей. И в данном случае уже не так важно, что речь идёт о более дорогой модели производства MSI. Это очень сомнительное оправдание, ну а нам кажется, что если курс рубля и дальше будет снижаться, то уже к Новому году за GeForce RTX 4090 придётся выложить больше 200 000 рублей. Энтузиастов с глубокими карманами такая цена не разорит, ну а тех, кто долго копил на самую быструю видеокарту на планете, всё это непременно расстроит. За 175 тысяч доступна модель производства Palit, но и это намного дороже, чем было ещё несколько дней назад.

Если вы думали, что дорожают только флагманы, то самое время присмотреться к GeForce RTX 4080, за которую просят 115 тысяч рублей. Что любопытно, до того, как рубль вернулся к отметке 69-к-1, стоимость этой видеокарты достигала почти 130 тысяч рублей, ну а к вечеру геймерам предложили скидку. Покупайте, ведь переплата не такая большая, как на GeForce RTX 4090. Всё это не значит, что GeForce RTX 4080 резко стала выгодной, но ведь мы с вами знаем, что дальше может быть только хуже.

Ценовой небосклон штурмует GeForce RTX 3090 Ti. Неясно, какой логикой руководствовались ритейлеры во время оценки этой видеокарты, ведь она уступает GeForce RTX 4080, а стоит намного дороже. Фактически, налицо введение в заблуждение, ведь более новая и недорогая видеокарта пусть и предлагает меньше видеопамяти, но оказывается намного быстрее в реальных играх. Ну а многие покупатели ориентируются исключительно на переменную количества памяти. Аналогичная ситуация и с GeForce RTX 3080 Ti. Сегодня эта видеокарта смотрится на фоне GeForce RTX 4080 очень блекло, но стоит почти столько же. Увидели цены на эти видеокарты? Закрывайте страницу с товаром и идём дальше.

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За 83 тысячи нам предлагают купить GeForce RTX 3080. Нам кажется, что достаточно упомянуть, что неделю назад цена была на 20 тысяч дешевле. Надеемся, что вы поняли намёк, ведь брать сегодня эту видеокарту по такой стоимости – это идти на поводу у системы. Повторимся, что видеокарты могут ещё подорожать, но если рубль укрепится, то уже на следующей неделе за GeForce RTX 3080 будут просить меньше 70 тысяч. Получится, что вы сделаете себе сомнительный подарочек на Новый год. Уж лучше за 60 тысяч рублей возьмите GeForce RTX 3070 Ti. Это самая медленная видеокарта из всех, что мы сегодня рассмотрели, вот только она всё ещё подходит для 4К, а стоит ощутимо дешевле. Цена подросла на 10 тысяч рублей, что делает её неплохим вариантом. В целом же мы можем сделать вывод, что флагманы NVIDIA стали недоступны обычным геймерам. Повторимся, что цены были высокие и раньше, ну а сегодня переплачивать приходится десятки тысяч рублей. Ну а на носу Новый год, и только вам решать, стоит ли вообще сегодня инвестировать в видеокарту. Кстати, магазины находятся в не менее сложном положении. Ритейлеры завезли много видеокарт перед праздниками с надеждой продать их в большом количестве, ну а если геймеры ничего не купят, вынуждены будут пересматривать свою долговременную стратегию закупок.