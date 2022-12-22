Похоже, кому-то очень выгодно делать вид, что ничего не произошло

Курс рубля рухнул до минимальных значений за последние 7 месяцев, а эксперты констатируют, что ключевая причина ослабления национальной валюты кроется в сложностях реализации энергоресурсов. Какое-то время в российской прессе писали, что потолок цен на нефть никак не отразится на пополнении бюджета, ведь желающих купить чёрное золото достаточно. Вот только все покупатели находятся в Азиатском регионе, а продавать нефть в Европу правительство РФ не планирует. Или планирует, сложно сказать, ведь недавно поступили запросы со стороны некоторых стран ЕС на 2023 год, а вопрос лишь в том, проявит ли правительство принципиальность, отказавшись от поставок, или предпочтёт синицу в руках журавлю в небе. Как бы там ни было, но смещение географии поставок уже отразилось на стабильности рубля, ведь дисконты партнёрам растут, а доходность падает.

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Если вы полагали, что с газом будет иначе, то сильно ошиблись. Дело в том, что 15 февраля вводится потолок цен на газ. Если следовать логике, озвученной правительством РФ, то после этого Европа перестанет получать газ, вот только всё это весьма сомнительно, а значит будет найден компромисс, который окажет ещё большее давление на экономику страны. Согласно заявлением Жозепа Борреля, в 2023 году в ЕС возникнет дефицит на уровне 30 миллиардов кубометров газа. Даже если позабыть о ценовом потолке, то Россия не сможет обеспечить Старый свет достаточным количеством голубого топлива. Причина простая: нет возможности осуществлять прокачку по построенным трубопроводам. Как вы могли слышать, украинская ГТС работает на половину мощностей и в любой момент может остановиться по политическим соображениям. Ямал-Европа давно заблокирован усилиями Польши, ну а Северные потоки подорваны. Действует Турецкий поток, но его недостаточно для достижения стандартных экспортных показателей.

Напомним, ещё 26 сентября две ветки Северного потока-1 и одна ветка Северного потока-2 была выведена из строя при помощи взрывчатого вещества. С тех пор прошло 3 месяца, а результаты расследования отсутствуют. Буквально вчера The Washington Post опубликовала любопытный материал, который говорит о происходящем намного громче, чем все заявления западных политиков. Прежде всего нужно понимать, что речь идёт об анонимном расследовании, авторы которого опросили целый ряд европейских чиновников, а также собрали материал следственного комитета ЕС. По словам американских журналистов, первые несколько дней все европейские чиновники кричали о том, что трубопроводы взорвала Россия. Якобы, это акт агрессии, свидетельствующий о том, что энергетическая безопасность Европы находится под угрозой. Спустя какое-то время тема перестала волновать политиков, а случилось это одновременно с появлением первых результатов, полученных в ходе исследования повреждённых трубопроводов. Норвегия и Дания и вовсе не афишируют полученные результаты, а в Германии заявили о том, что совершён акт преднамеренной диверсии.

Спустя три месяца пыл европейских чиновников угас, а собранные доказательства свидетельствуют о том, что Россия не причастна к взрыву. На какие конкретные факты ссылаются журналисты, неясно, но тот факт, что даже американцы признали очевидное, вызывает некоторое удивление. Одновременно с этим журналисты The Washington Post пишут, что опрошенные эксперты утверждают, что для России бессмысленно взрывать свой трубопровод, а значит обвинения и вовсе не имеют смысла. В статье много воды, а авторы мыслят довольно странно даже несмотря на свои собственные заявления. Ну а в итоге приводятся слова одного из чиновников, который занимается расследованием взрывов Северных потоков. По его мнению, есть все основания полагать, что расследование не даст результатов, а виновные не будет найдены и наказаны.

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Ситуация не вызывает позитивных эмоций, но смотреть на потуги европейцев не замечать очевидного, без слёз невозможно. В сложившейся ситуации есть только один выгодоприобретатель, который получил очевидные плюсы от диверсии. Всем здравым людям ясно, что это дело рук США, вот только европейские чиновники активно пытаются искать доказательства не там, где их оставил неуклюжий дядюшка Сэм, а в любом другом месте. Ну а мы полагаем, что рано или поздно всё прояснится, вот только случится это очень нескоро. Примерно такая же ситуация со сбитым над Украиной самолётом, расследование по которому тянется 8 лет.