Аналитики полагают, что курс рубля упадёт до 85 к 1 доллару уже в первом квартале 2023 года

Уже почти 10 месяцев Россия находится под жёсткими санкциями. При этом удавка постоянно сжимается, а экономика теряет часть доходов, что приводит к уменьшению поступлений в бюджет. Американские финансисты полагали, что подобный ход событий приведёт к падению экономики ещё весной, но в результате целого ряда решений удалось не только остановить падение, но и укрепить курс национальной валюты. За последние 6 месяцев население привыкло к тому, что за 1 доллар дают около 60 рублей, а все рассказы аналитиков, вещающих о скором падении курса, воспринимались скептически. Похоже, самое время затянуть потуже пояса, ведь хороших новостей почти нет.

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Прежде всего нужно понимать, что происходящие сегодня изменения не стали результатом только одной или нескольких проблем. Триггером называют создание потолка цен на российскую нефть, но проблема также и в том, что чёрное золото в целом подешевело. Ну а политическая конъюнктура такова, что приходится идти на уступки партнёрам. В результате цена намного ниже ожидаемой, ведь дисконты превышают все разумные пределы. Судя по всему, поделать в данной ситуации ничего нельзя, ведь сегодня российские поставки сильно зависят от Азиатского региона. Прибавьте к этому накопительный эффект, и вы получите только одну из причин падения курса рубля. А ведь есть ещё опасения введения потолка цен на газ, а также последствия от подрыва трубопроводов. Словом, причины можно перечислять долго, но нас с вами интересует не то, из-за чего рубль упал, а сможет ли национальная валюта подняться.

По мнению аналитиков, в начале года ожидается укрепление курса. Дело в том, что в январе в бюджет придут налоговые поступления от крупных корпораций, а значит курс немного выровняется. Похоже, что 60 рублей за 1 доллар давать точно не будет, но вернуться к показателю 65-к-1, есть все шансы. Но это январь и половина февраля, а вот дальше всё может пойти по негативному сценарию. Всё дело в том, что 15 февраля заработает механизм потолка цен для российского газа, а значит голубое топливо ждёт судьба нефти. Азиатские страны будут закупать его с огромным удовольствием, но потребуют скидку. На самом деле там и так платят меньше, чем в Европе, а из-за подрыва Северных потоков и остановки ряда других трубопроводов именно Азия станет основным импортёром российских энергоносителей. В такой ситуации очевиден крен, когда нефтегазовые доходы будут падать, а импорт начнёт восстанавливаться. Это уже происходит, ну а аналитики полагают, что в первом квартале за 1 доллар будут давать 80 рублей. Не исключён сценарий, когда падение национальной валюты усилится до 85 рублей за 1 доллар, но это будет зависеть от жизнеспособности экономики и экспортных поступлений. Проще говоря, если механизмы потолка цен на российские энергоресурсы сработают, то и рубль обвалится.

Что до происходящего сегодня, то аналитики полагают, что какой-то крупный держатель валюты распродаёт её перед Новым годом, а спекулянты и экспортёры всё это скупают, тем самым искусственно занижая курс рубля. В целом ситуация такова, что государственным корпорациям выгодно, если в январе за 1 доллар будут давать 75 рублей. В этом случае они смогут дать плюсовые отчёты, ну а казна получит достаточно денег для социальных выплат, финансирования федерального бюджета и других проектов. Если не случится ничего экстраординарного, то жителям России стоит снова привыкать к старому курсу доллара. Средневзвешенным за 2023 считают 75-к-1, ну а если подключить математику, то можно и вовсе надеяться на лучшее. Дело в том, что бюджет за 2022 год исполнен с профицитом. Произошло это за счёт резкого роста цен на газ, но в данном случае важно то, что у государства деньги есть. Сегодня регулятор спокойно смотрит на происходящие колебания с национальной валютой, но явно не намерен бросать её на произвол судьбы. Вопрос лишь в том, где тот уровень поддержки, который интересен регулятору.

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Скорее всего, интересы Центробанка и обычных граждан по этому вопросу не совпадают, ведь для бюджета выгоден курс 75-к-1, тогда как население хотелось бы увидеть стабильные 60-к-1, или выше. Ну а пока рубчик уверенно перешагнул планку в 72-к-1, и не планирует останавливаться. Если процесс не остановится, то мечтать о походе в магазин за электроникой и техникой под Новый год жителям России не стоит.