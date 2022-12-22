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В РФ создали продвинутый ИИ для отлова «зайцев» на платных скоростных трассах ЦКАД и М-12
Даже если вы специально замажете свой номерной знак грязью, система найдёт способ вас идентифицировать
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Подавляющее большинство водителей соблюдает правила дорожного движения. Исключить нарушение нереально, ведь всегда есть человеческий фактор, но в целом многие автовладельцы ответственно подходят к установленным нормативам. Но есть люди, которые всегда ведут себя на дороге неадекватно. Неясно, как они умудряются годами выживать на узких улочках городов, создавая аварийные ситуации, но такие водители есть, и их немало. Эти ребята всегда отличаются непредвиденным поведением, игнорируют общепринятые требования и могут начать перестроение или обгон в самый неожиданный момент для других участников движения. Неважно, сколько штрафов получит такой водитель, ведь он свято верит, что его стиль вождения – самый верный, а все остальные ползут по дороге, как побитые улитки. 

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В последнее время любителям городских форсажей стало сложнее реализовывать свой скрытый потенциал, ведь городские власти наставили камер, присылающих многочисленные «письма счастья» за любое нарушение. Не исключено, что некоторые из гонщиков исправились, но есть люди, которые пытаются просочиться мимо системы. Простой пример, сегодня большая часть Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) является платной и предназначена для тех, кто хочет быстро добраться из одного пункта в другой. Поскольку мы говорим о скоростной трассе, то никаких шлагбаумов там нет, а в итоге действует система видеофиксации, когда водитель получает квитанцию на оплату после обработки данных компьютерной программой. И всё бы ничего, но есть группа товарищей, которые специально замазывают номера во время проезда по ЦКАД, либо создаёт другие препятствия, не позволяющие системе идентифицировать автовладельца. Получается, что компьютер не способен захватить номера, а значит и платить за проезд не нужно.

Как стало известно, уже вскоре к камерам подключат полноценную нейросеть. Искусственный интеллект научат некоторых фишкам, позволяющим деанонимизировать недобросовестных водителей. Сообщается, что ИИ заработает только на платных участках ЦКАД. Также он станет активен на участке А-113 и трассе М-12. Напомним, из 336.4 километров скоростной магистрали ЦКАД платными остаются только 258 километров. Что до новой трассы М-12, то все 810 километров остаются платными. Трасса позволяет быстро добраться из Москвы в Нижний Новгород и Казань. Любопытными подробностями на этот счёт поделился Марсель Нигметзянов, занимающий пост гендиректора компании «Единый оператор», созданной силами «Автодора» и концерна «Телематика». Как оказалось, водитель не может постоянно ездить с грязными номерами. Точно также он не будет использовать средства сокрытия номера вечно, ведь обычных постовых никто не отменял. Ну а функционал нейросети позволяет сравнивать отдельные фотографии с целью поиска совпадений. 

Например, сегодня вы решили сэкономить, быстро домчав по трассе М-12 по нужному адресу. Номер скрыт от системы, а значит можно проехать зайцем. Вот только неделю назад вы совершали такой же рейс, но не стали замазывать номера. Ну или засветили свой автомобиль на любом другом платном участке «Автодора». Нейросеть изучит доступные ей данные, а после пришлёт вам счёт. Пилотная версия заработает уже в январе, но весь следующий год наказывать нерадивых водителей не будут. А вот по итогам тестирования планируется внести изменения в нормативную правовую базу, а в результате платить будут все. Скорее всего, если вы нарушали установленные правила в 2023 году, то штраф в 2024 вам не выпишут, но мы бы советовали не злить нейросеть. Компьютер всё помнит, а лишний раз попадать в поле зрения системы – это не самая лучшая идея. 

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Кстати, сама нейросеть разработана российскими специалистами и способна фиксировать целый спектр характеристик. В перспективе планируется расширения функционала, а значит уже в 2024 году компьютер сможет идентифицировать автомобили по нескольким уникальным параметрам. Например, модель машины, физические вмятины и царапины, наклейки и надписи, фары и многое другое. Ну а в итоге водитель получит счёт за поездку даже в случае намеренного сокрытия номерного знака. Ну а если вы в первый раз появились на платной трассе с мутным номером, то система всё равно добавит вас в базу, а после будет ждать, когда такой водитель совершит промашку, показавшись на своём автомобиле там, где стоят камеры с новой нейросетью. Источник

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#технологии #нейросети
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