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ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
Спрашивать о цене таких продуктов не принято, а весь товар энтузиасты раскупают за считанные дни
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену

Для начала нужно понимать, что подавляющее большинство геймеров не разбирается в сериях, моделях и производительности видеокарт. Изменить здесь ничего нельзя, ведь данная информация кажется многим бесполезной, а сами видеокарты покупаются довольно редко. Энтузиасты следят за выходом каждой линейки, но обычные геймеры просто изучают спрос, спрашивают у знакомых, либо смотрят советы популярных блогеров. У NVIDIA ничего не меняется, ведь, как и пятнадцать лет назад, GeForce хх60 будет справляться со всеми играми, хотя с появлением трассировки лучей и мониторов с разрешением 4К всё стало не так просто. И всё же, основная часть геймеров знает несколько ключевых слов, на которые ориентируется из года в год. Прежде всего важен производитель графического чипа. Сам геймер может и не знать таких заумных фраз, но чётко усвоил, что видеокарта должна быть от NVIDIA. Иногда достаточно слова «GeForce», но в целом для многих это чуть ли не синонимы. 

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А вот дальше всё не так просто, как может показаться. Дело в том, что ключевой выбор видеокарты играет бренд конечного производителя. В последнее время разнообразие моделей в российской рознице оставляет желать лучшего, а вот в американских магазинах доступны десятки самых разнообразных видеокарт. Кажется, что геймеры должны выбирать средние по стоимости модели, вот только даже в РФ особым спросом пользуются ASUS и MSI. Есть ещё Gigabyte, но такой мощи у бренда в понимании геймеров нет. Сегодня мы не будем пристально изучать те или иные позиции этих или других производителей в различных ценовых сегментах, но для примера достаточно двух видеокарт. Обе выпущены силами ASUS и стоят ощутимо дороже, чем обычно просит за свою продукцию та же Palit. Относительно выбора брендов в сети идут многолетние ожесточённые споры. Всё дело в том, что фанаты подобной продукции уверяют, что все брендовые видеокарты имеют повышенную надёжность, а также заводской разгон за счёт улучшенных систем охлаждения.

Всё это не значит, что вам не может попасться бракованное изделие, но отчасти апологеты брендов правы. Вот только когда дело доходит до цены, многие геймеры пасуют, предпочитая видеокарты дешевле. Особенно это касается прокачанных серий, предназначенных для бескомпромиссных энтузиастов. Если уж речь зашла об ASUS, то самое время рассказать о планах компании выпустить прокачанные модели в серии Noctua в самое ближайшее время. Скорее всего, это будут всего две модели на базе графических чипов GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, ну а сравнивать есть с чем. Дело в том, что в продаже находятся флагманы предыдущего поколения серии Noctua, считающиеся одними из самых дорогих на рынке. Очевидно, что цены на новинки не станут меньше, а инсайдеры делятся любопытными подробностями. Особый интерес вызывает премиальный внешний вид. Что бы это не значило, но заплатить точно придётся дороже, готовьте кошельки.

рекомендации
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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Ну и главной особенностью серии Noctua является продвинутая система охлаждения. Сегодня видеокартой, занимающей сразу 4 слота на материнской плате, никого не удивишь, поэтому ASUS в полной мере может реализовать весь потенциал своих видеокарт. Ожидается, что благодаря сверхэффективной системе охлаждения удастся не только добиться существенного снижения температуры, но и снизить шум до минимальных значений. Многие геймеры привыкли, что мощные видеокарты сильно шумят. Серия Noctua от ASUS во многих сценариях способна работать почти бесшумно. Ожидается, что анонс совершенно нового дизайна графических чипов, выпущенных в сотрудничестве с Noctua, состоится на CES 2023. Как вы уже поняли, спрашивать о ценах для премиальных продуктов не принято. Вы просто молча принимаете правила игры, ведь больше никто ничего подобного не предлагает. На самом деле многие эксперты полагают, что гораздо дешевле будет использовать систему жидкостного охлаждения. Температура графического чипа и видеопамяти станет ниже, а оснастить подобной системой можно даже самые бюджетные модели. Не всегда получится использовать максимальный разгон, но пониженные показатели шума и приемлемый температурный режим гарантированы. Хотя, как показывает статистика продаж, геймеры предпочитают бренды.

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#видеокарты #asus
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