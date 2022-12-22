После падения курса рубля некоторые видеокарты NVIDIA подорожали на 25 тысяч рублей

Стоимость видеокарт в магазинах РФ взлетела до небес. Что и говорить, если за старенькую GeForce RTX 3080 просят больше 85 тысяч рублей. Главная причина состоит в падении курса рубля, ну а триггером стал потолок цен на российскую нефть. Аналитики полагают, что таким образом экономика отреагировала на снижение доходов в бюджет. Есть данные, согласно которым индийские покупатели требуют немалую скидку, а в итоге за 1 баррель РФ получает в среднем 40 долларов, что даже ниже потолка цен, о котором так много пишут в прессе. Не исключено, что вскоре рубль слегка отыграет падение, но перспективы таковы, что бюджету и экономике в целом выгодно, когда за 1 доллар дают 70 рублей, а не 60, как было много месяцев подряд.

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Как мы писали выше, видеокарты NVIDIA сильно подорожали, а вот о продукции AMD такого не скажешь. Да, цены и тут выросли, но сравнивать невозможно, а значит видеокарты красного лагеря стали ещё выгоднее, чем раньше если говорить о долларовом эквиваленте. Давайте изучим несколько предложений, которые доступны в Ситилинк. Помните о том, что курс рубля может как упасть до 75 за 1 доллар, так и снова выйти на отметку в 66-к-1. В первом случае не исключено подорожание, ну а во втором цены могут снизиться. Выбирайте сами, во что вам нравится верить больше.

За Radeon RX 6900 XT просят 80 тысяч рублей. Это даже дороже, чем стартовая цена на начало продаж в США, но мы говорим о российских реалиях, где менее скоростная GeForce RTX 3080 оценивается выше, поэтому по сравнению с творящимся безобразием, всё не так уж и плохо. Учтите, что перед нами сильно прокачанная модель от Asus, а значит если в розницу поступят видеокарты от других производителей, то можно будет ещё сэкономить. Radeon RX 6900 XT достаточно для разрешения 4К, но есть видеокарты и быстрее, хотя и стоят они в 2 раза дороже.

Radeon RX 6800 XT подорожала до 68 тысяч рублей. А вот это уже плохо, ведь неделю назад за эту видеокарту просили на 6 тысяч рубликов меньше. По сравнению с NVIDIA, Radeon RX 6800 XT всё ещё кажется выгодной, но фанаты красного лагеря не привыкли разбрасываться деньгами. Именно поэтому нам данное предложение кажется не самым выгодным. Давайте подождём, вдруг цены действительно пойдут вниз, ну а купить GeForce RTX 3080 за 85 тысяч мы всегда успеем.

Radeon RX 6800 за 54 тысячи совершенно неожиданно заиграла новыми красками. Дело в том, что у этой видеокарты есть 16 Гб видеопамяти, а сама она обладает высокой производительностью и достаточна для самых требовательных игр в 4К. Нужно слегка поиграть с настройками, но в данном случае самое главное результат, ведь вы тратите на видеокарту ровно в 3 раза меньше, чем просят за GeForce RTX 4090. Ну а разница в более впечатляющих отражениях и визуальных эффектах заметна только в том случае, если специально присматриваться. В пылу сражения вам будет всё равно, а денежки можно сэкономить.

За 40 тысяч в наличии Radeon RX 6700 XT. Ещё недавно мы бы требовали скидки, предлагая за такую видеокарту не больше 37 тысяч рублей, но реалии изменились, курс рубля упал, а на фоне потенциальных соперников, всё складывается не так уж и плохо. Что и говорить, если за менее скоростную GeForce RTX 3060 Ti просят всё те же 40 тысяч рублей, значит покупка Radeon RX 6700 XT не является самой плохой идеей. В конце концов вы получите 12 Гб видеопамяти и сможете играть в 2К. Если помнить о том, что владельцев мониторов с разрешением 4К не больше 2% от общего числа, то переплачивать за флагманы стоит и вовсе единицам.

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Ну и почти идеальным выбором кажется Radeon RX 6650 XT. Изюминка этой видеокарты в том, что даже неделю назад она стоила 32 тысячи рублей и выступала прямой конкуренткой против чуть более дорогой GeForce RTX 3060 Ti. На тот момент преимущество красных было не таким явным, ну а сегодня выгода очевидна. Если вы искали видеокарту, которая будет тянуть все игры даже в 2К, при этом стоит недорого и почти не подорожала, то стоит присмотреться к Radeon RX 6650 XT.