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Zelot За пост начислено вознаграждение
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
В РФ может появиться золотой стандарт – как это отразится на торговле золотом и международных нормах
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Всего за 2021 год во всём мире было добыто чуть меньше 3500 тонн золота. При этом существует несколько рейтингов, согласно которым ведётся подсчёт того или иного количества драгоценного металла, добытого в той или иной стране. Согласно данным агентства INTERFAX.RU, ссылающегося на Союз золотопромышленников России, за прошлый год добыто около 363 тонн, что примерно соответствует уровню 2020 года. Есть и другой рейтинг, составленный иностранными аналитиками, где цифры немного разнятся. Выбирайте способ оценки, который вам нравится больше, ведь суть от этого не меняется. 

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Дело в том, что уже довольно давно Россия занимает лидирующие позиции по добыче золота, зарабатывая на драгоценном металле немало денег. Одновременно с этим происходило наращивание золотовалютных запасов, что позволяло говорить о стабильности национальной валюты. В 2021 году эксперты предполагали, что благодаря появлению продвинутых технологий и открытою новых месторождений удастся нарастить добычу золота к 2030 году до 480 тонн. Высказывались различные мнения, но даже в Госдокладе Роснедр говорилось о 450 тонн в 2030. Речь шла о так называемой "Стратегии развития отрасли драгоценных металлов России", но 2022 поставил многие наработки под вопрос, поскольку западные санкции в значительной степени осложнили экспорт цветных металлов.

Но даже если забыть об экспорте в Европу, то есть проблема, которая может стать насущной в самое ближайшее время. Всё дело в том, что существует так называемый золотой стандарт – Good Delivery, который был создан в Лондоне. Все крупные производители драгоценного металла получают специальный сертификат, свидетельствующий о том, что владелец данного документа реализует продукцию высочайшего качества. В марте Британия прекратила сотрудничество с российскими золотодобытчиками, а значит уже достаточно давно российский металл в целом не имеет никаких международных сертификатов. Некоторые эксперты уверяют, что большинство покупателей и без этого ценят и уважают российских производителей, а значит можно отгружать золото без сертификатов. Им парируют другие эксперты, которые приводят противоположные доводы.

Дабы не перегружать вас лишней информацией приведём простой пример. Представьте себе, что вы приходите трудоустраиваться на работу, где у вас требуют определённого набора знаний. Токаря поставят за станок, а программисту устроят большое тестирование. Так вот, вы просто подмигнёте работодателю, а он поверит вам на слово. Вот только в реальном мире так не происходит, а значит без соответствующего сертификата торговать золотом невозможно. Эксперты отмечают, что требуется пересмотреть действующую норму, что позволит получить финансовую независимость от Западных институтов. Подобные действия приведут к тому, что Россия может стать одним из ключевых центров мировой оценки золота, хотя не обойдётся без юридических казусов. Дело в том, что золото, оцененное по стандарту Good Delivery, вы можете продать в любой точке планеты, а вот с российским сертификатом могут возникнуть проблемы в Европе, США и других регионах. 

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Пока каких-то конкретных решений не принято, а азиатские покупатели игнорируют отсутствие британского сертификата. Если речь идёт о производстве полупроводников, то наличие сертификата Good Delivery не требуется, но у тех, кто занимается международной торговлей ювелирными изделиями, могут возникнуть сложности с реализацией. Крупные европейские импортёры обязательно спросят, откуда взялся драгоценный металл, ну а политические ограничения ложатся мёртвым грузом на известные бренды. Не исключена ситуация, когда российское золото будут продавать дешевле и требовать скидок. Избежать этого поможет только отечественный золотой стандарт, который будет работать наравне с действующими аналогами. 

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#санкции #экономика
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