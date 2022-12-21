Первой ласточкой станет Роман Абрамович

После начала спецоперации первыми, по кому пришёлся удар американской демократической системы, стали российские миллиардеры, которые активно инвестировали свои деньги Европу. В первые же дни миллиардные активы были заморожены, а сами олигархи оказались заложниками политических игр. Простых решений не было, ведь европейские страны полностью парализовали весь бизнес, а также заблокировали доступ к недвижимости, яхтам и другим ценностям. Неясно, оставили ли бедолагам хотя бы небольшую сумму денег на мелкие расходы, но это капля в море, ведь многие их пострадавших привыкли ворочать огромными капиталами, оставаясь в тени закулисных игр. Политологи полагают, что главная цель всех этих блокировок состояла в том, чтобы вынудить российских миллиардеров надавить на В. Путина. Судя по всему, шансов не было, ну а сегодня бывшие миллиардеры тонут, всё ещё пытаясь играть на две стороны.

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Ну а события принимают вполне ожидаемый оборот, ведь после замораживания наступает конфискация имущества. Похоже, первым на вылет пойдёт Роман Абрамович. Со всей уверенностью можно заявить, что именно он пострадал больше других миллиардеров, поскольку уже давно ведёт дела из Лондона. Достаточно вспомнить историю с футбольным клубом Челси. Если вы уже подзабыли, то британские власти фактически заставили Романа продать клуб, в который он вложил немалое количество денег и в целом считал его своим детищем. С полученными в ходе сделки миллиардами не всё прозрачно. Неясно, сможет ли Абрамович вообще этими деньгами воспользоваться, поскольку условия кажутся непрозрачными, а детали не попали в прессу. В любом случае маховик раскручивается с новой силой, а значит грядёт вторая волна санкций, после прихода которой от денег российских миллиардеров не останется и следа.

Как стало известно, правительство Канады планирует конфисковать все средства компании Granite Capital Holdings Ltd, бенефициарием которой является Роман. Об этом решении заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. По её словам, осталось решить дело в судебном порядке, ну а полученные средства пойдут в помощь Украине. Что до Granite Capital Holdings Ltd, то перед нами смесь риэлтерской компании, занимающейся продажей недвижимости в США и небольшого фонда для своих, способного взять на себя управление активами состоятельных клиентов без лишней огласки. По мнению профессора Александра Шатилова, занимающего пост декана факультета социальных наук Финансового университета, время для двойных игр подошло к концу. Запад устал от российских миллиардеров и будет сливать их, поскольку пользы от этих ребят нет. Не исключено, что существовали некие договорённости, но добиться нужного результата от российских властей не удалось, а значит стоит хотя бы получить моральный ущерб.

Известно, что в Европе на счетах заблокированы средства российских олигархов почти на 20 миллиардов долларов. А ведь есть ещё недвижимость, включая элитные яхты и автомобили. Всё это лакомый кусочек, который вскоре начнут отжимать под благовидными предлогами. Александр Шатилов уверен, что европейский суд встанет на нужную сторону, а вопрос уже решён. Подобное не может происходить без отмашки из Вашингтона, ну а Украине не стоит рассчитывать на живые деньги. Речь идёт о закупке оружия на конфискованные миллиарды. Поскольку большую часть подобной помощи сегодня предоставляют США, то местные власти решили, что в 2023 за банкет заплатят российские миллиардеры. Иронично, ведь у многих из них здесь бизнес, а значит общественного гнева не избежать. Получится, что вначале господа олигархи вывели миллиарды долларов из России, получив контроль над компаниями сомнительным путём, а теперь всё это не только не достанется гражданам РФ, но и обретётся против них.

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После такого вернуться в Россию миллиардеры вряд ли смогут, хотя многие и не захотят. Скорее всего, эти ребята успели перевести в азиатские страны какую-то часть средств, а значит после всех бурлений продолжат роскошную жизнь, заменяя деликатесную фуагру червячками, тараканами и другой живностью.