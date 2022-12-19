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Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 3050 стоит всего 23 000р
Некоторые видеокарты подорожали, но найти выгодные позиции всё ещё можно
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Последние несколько месяцев эксперты всех мастей уверяли нас в том, что к концу 2022 года курс рубля резко пойдёт на спад. Приводилось множество заумных данных, ну а самое простое обоснование кроется в необходимости наполнять бюджет в непростых условиях действующих антироссийских санкций. Здесь всё просто, ведь цены на нефть падают, а поставки газа далеки от рекордных. Партнёры требуют скидок, а значит заплатить за всё придётся обычным гражданам. Уже вскоре большая часть санкционных товаров подорожает, ну а цены на видеокарты и процессоры уже пошли вверх.

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В конце прошлой недели мы наблюдали настоящий ценовой взрыв, ну а сегодня впору констатировать, что таких выгодных предложений, как были доступны месяц назад, не будет ещё очень долго. И всё же, после выходных, когда геймеры были в лёгком шоке от новых цен, наблюдается некоторое снижение основных позиций. Можно сказать, что некоторые видеокарты и вовсе не подорожали, что позволяет купить их даже не самым состоятельным геймерам без наценки. 

Давайте к примерам. GeForce RTX 4090 Palit как стоила 150 тысяч рублей неделю назад, так и стоит, а значит любителям высоких скоростей и ультимативных видеокарт можно не переживать. GeForce RTX 4090 оказалась быстрее недавно вышедшей Radeon RX 7900 XTX, а NVIDIA упрочила своё лидерство, ведь флагман AMD не только медленнее, но в целом его нет в продаже. Помните, что сама по себе GeForce RTX 4090 не будет работать максимально быстро, ведь вам понадобится мощный процессор, ну а без хорошего блока питания и вовсе не обойтись.

Всего на пару тысяч подорожала GeForce RTX 4080, ведь ранее за такую видеокарту в российской рознице просили 105 тысяч рубликов. Это очень неплохая видеокарта, которая способна стать альтернативой флагманскому графическому чипу для тех, кто не хочет или не может позволить себе ультимативную сборку. В то же время не стоит забывать, что мы говорим о видеокарте, которая должна стоит не больше 700 долларов, тогда как в магазинах США её продают от 1500 долларов и дороже. Такое ощущение, что все вокруг стали миллионерами, но сути вопроса это не меняет, ведь GeForce RTX 4080 действительно почти не подорожала за последнюю неделю.

После того как за GeForce RTX 3070 Ti уже просили под 55 тысяч, сегодня цена этой видеокарты снова ушла ниже 50 тысяч рублей, что не может не радовать. Перед нами перспективное решение, которое могут использовать как любители флагманов, так и разумные геймеры. С некоторыми послаблениями GeForce RTX 3070 Ti подходит для 4К, но мы рекомендуем помнить, что на борту всего 8 Гб видеопамяти, а значит жизненный цикл в сверхвысоком разрешении будет не таким длительным, как хотелось бы потенциальным покупателям. 

В пятницу за GeForce RTX 3060 Ti просили уже 41 тысячу рубликов, ну а сегодня цена снова вернулась к отметке в 36 тысяч. Отметим, что в ноябре можно было купить такую видеокарту за 34 тысячи. Если вы не успели, самое время запрыгнуть в уходящий поезд, ведь рубль может подешеветь ещё сильнее, а в итоге вы не сможете порадовать себя под Новый год игровой видеокартой. 

Чуть меньше 30 тысяч просят за GeForce RTX 3060. Это новая версия, получившая 8 Гб видеопамяти и скромную шину на 128-бит. В результате производительность немного снизилась, но даже этого достаточно для всех игр в 1080р. Если вы хотели взять мощную видеокарту, но вас устраивает народное разрешение вашего монитора, то можно смело брать указанную выше модель. Она имеет низкие требования к питанию, но позволяет ну думать о просадках и падении фрамрейта во всех требовательных играх.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Ну или возьмите GeForce RTX 3050. Видеокарта в пятницу стоила уже почти 30 тысяч рубликов, ну а сегодня вы можете купить её всего за 23 тысячи. Нам такое предложение кажется очень заманчивым, ведь дешевле не было даже в ноябре. Вполне возможно, что происходящее связано с тем, что видеокарт данного ценового сегмента завезли слишком много, а значит нужно быстрее избавиться от товара с целью закупить новый. Ну или нас просто хотят порадовать на праздники, что весьма сомнительно. В любом случае нужно брать, пока не подорожало.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3050
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