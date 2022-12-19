Китайская компания опасается вторичных американских санкций

За последние 9 месяцев Россию покинули сотни иностранных компаний. Многие из них открыто заявили о поддержке Украины, рассказывая о нарушении демократических ценностей. Можно сколько угодно иронизировать над пониманием демократии в США, но реальность такова, что этим понятием принято называть любые действия и решения, идущие на пользу национальным интересам Америки. Всё, что идёт в разрез с амбициями Белого дома, тут же со всех сторон обкладывают санкциями, а противоречия решается с помощью силовых методов. Поскольку демократичные бомбы не могут нести чего иного, кроме демократии, то никаких проблем у США не возникает.

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Так вот, какие-то компании ушли быстро, свернув деятельность несмотря на финансовые потери. Другие до сих пор топчутся на месте, не делая громких заявлений. Ну а некоторые совершают странные телодвижения, понять которые не могут даже эксперты. В пример можно привести Huawei. Если вы уже забыли, то ещё несколько лет назад, эта компания входила в тройку крупнейших производителей смартфонов в мире. Мало того, в некоторых регионах китайцам удавалось занять первое место, ну а на родном рынке у Huawei и вовсе не было конкурентов. Мало того, эта компания активно вытесняла традиционных лидеров с позиций производства коммуникационного оборудования, а также серверов и мобильных станций. Всё это открывало огромные перспективы, вот только США обрезали крылья Huawei, а в результате продажи обрушились, ведь абсолютно всем запретили выпускать для китайцев процессоры и другие комплектующие.

На самом деле это не все санкции, которые ударили по компании из Поднебесной, но даже перечисленные должны были послужить хорошим уроком. Очевидно, что США не остановится, а договориться с дядюшкой Сэмом не выйдет. Именно поэтому от Huawei ожидали особой позиции в партнёрстве с Россией. Увы, но не всем ожиданиям суждено сбыться. Как стало известно, с 1 января российское подразделение Huawei будет окончательно закрыто, а 2000 сотрудников уволены, либо перевезены в другие страны. Учтите, что речь о подразделении Enterprise Business Group, в задачи которого входили поставки железа для операторов и других клиентов. Представители Huawei не скрывают, что происходящее связано с затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной, но не исключают возврата, после урегулирования всех споров между странами. Эксперты полагают, что таким образом Huawei пытается защитить себя от вторичных санкций, вот только происходящее больше напоминает цирк.

Сегодня китайская компания работает в условиях сильного давления, а уступки США выглядят как полное поражение. Можно долго рассказывать о стратегии, вот только уход Huawei ничего не изменит. Поставки будут идти по параллельному импорту, а цены станут выше. Сама же китайская компания будет делать вид, что ничего не произошло, продолжая получать пощёчины от американцев. Кстати, обычным пользователям пока волноваться не стоит. Дело в том, что китайцы на какое-то время сохранят российское представительство, включая несколько исследовательских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Смартфоны будут и дальше продаваться, а ремонт и сервисное обслуживание осуществляться в полном объёме.

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Западные эксперты продолжают рассказывать о том, что российский бизнес принёс китайцам всего 2% общемировой выручки. Сложно сказать, насколько эти цифры соответствуют реальности, ведь многие производители подобные глупости не комментируют. А между тем, по итогам первого полугодия 2022 года некоторые компании уже опубликовали цифры, свидетельствующие о том, что реальный процент продаж был выше 5%, а у многих достигал 7% и выше. Ну а пока остаётся только гадать, когда Huawei полностью покинет российский рынок.