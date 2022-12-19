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Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
Интересные разработки есть, но массового применения пока нет
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Появление Арматы на Красной площади вызвало настоящий шок у целого ряда представителей стран НАТО. По заявленным характеристикам, российский танк намного превосходит уже находящиеся на боевом дежурстве иностранные аналоги, при этом стоит дешевле. Казалось, что за годы, которые прошли с анонса, российская армия получит десятки подобных танков, что позволит увеличить пусть даже теоретическую мощь сухопутных войск, вот только пока производство идёт медленными темпами. ВПК РФ никуда не торопится, а говорить о появлении Арматы в СВО и вовсе не приходится. Именно поэтому самым мощным и эффективным танком стал модифицированный Т-90, который после значительных улучшений стал более живучим. 

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Какое-то время назад ходили слухи, что модифицированный Т-90 получит пушку от Арматы, но все новые экземпляры, которые замечены в СВО, лишены прокачанного орудия. Ну а большую часть работы на себя берёт старичок Т-72. Модифицированные модели могут выполнять современные задачи, но какие бы улучшения не проводились, сравнивать по эффективности с новинками не приходится. Что любопытно, за последние десятилетия было несколько военных конфликтов, в которых участвовали российские танки. В первую очередь стоит назвать Афганистан, следом Чечню, а после и Сирию. Так вот, ни разу не было масштабного сражения лоб в лоб, по результатам которого можно было бы сделать те или иные выводы. СВО длится уже 9 месяцев, но и здесь танковые сражения скорее редкость, а противостояние сводится к небольшому количеству участников. Скорее всего, мир уже никогда не увидит второй Курской битвы, ну а эксперты замечают, что роль танка изменилась. 

Напомним, сегодня боекомплект состоит из нескольких типов снарядов. Это: подкалиберные, кумулятивные и управляемые ракеты. Всё это бронебойные снаряды, вот только в последние годы всё большую актуальность приобретают осколочно-фугасные снаряды. Последние предназначены для подавления живой силы потенциального противника, подавление опорных пунктов и прорыв обороны на одном из участков фронта. Вот и получается, что при наличии целого парка бронебойных снарядов, чаще всего используются осколочно-фугасные. И вот здесь и кроется главная проблема, ведь сам снаряд морально и физически устарел, а заменить его буквально нечем. Эксперты приводят следующий пример. Когда украинские бойцы находились в укреплённых пунктов в Азовстали, особую роль сыграли танки, которые наносили точечные удары. Если речь шла о бетонированных укрытиях, а также стенах и многих других сильно бронированных укреплениях, то достаточно было подкалиберного снаряда, а вот когда стоит задача подавить живую силу противника, то всё становится куда сложнее. Точно такие же проблемы стоят и по подавлению позиций противотанковых комплексов, когда противник находится в хорошо защищённых от осколочно-фугасных снарядов окопах. 

Айнет Эксперты перечисляют целый ворох проблем применения танков на открытой местности, но реалии СВО доказали, что без хорошо бронированных машин при штурме не обойтись, а значит требуется новый тип осколочно-фугасного снаряда. Что любопытно, у РФ есть наработки, но дальше опытных моделей дело не зашло. В пример можно привести систему «Айнет». Какое-то время танки Т-90, Т-90А и Т-80УК пытались комплектовать именно такой системой, но сложность внедрения и финансовые затраты пока взяли верх над эффективностью. «Айнет» интересна тем, что детонирует в воздухе и требует от наводчика провести вычисления расстояния до цели и точного момента взрыва. Испытания доказали, что после детонации определённая территория накрывается плотным облаком из осколков. При этом эффективность применения «Айнет» до трёх раз выше, чем у существующих осколочно-фугасных снарядов, что позволяет снизить расход снарядов. Не обошлось без проблем, ведь снаряд нельзя корректировать во время полёта, а значит бить по движущимся целям невозможно. Кроме того, отклонение составляет 10 метров, а в итоге точность хромает. 

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Тельник Но если «Айнет» кажется недорогой заменой обычных осколочно-фугасных снарядов, то 3ОФ82 «Тельник» не только ощутимо эффективнее, но и значительно дороже. Конструкция снаряда кардинально отличается от стандартной. Так, в носовой части находится ёмкость, заполненная большим количеством поражающих элементов (450 штук), а сам взрыватель дистанционный. Это значит, что снаряд можно взорвать над целью, что в разы повысит эффективность. Мало того, после разрыва части корпуса увеличат поражающую возможность до 8 раз. Кстати, пушка Т-90М уже готова принять «Тельник», который вполне может прийти на смену обычным осколочно-фугасным снарядам. Эксперты отмечают, что в реальности более высокая стоимость таких снарядов быстро окупится, ведь тратить из на поле боя можно намного меньше, получая результат быстрее и с минимальными потерями. 

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#военные технологии
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