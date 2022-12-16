Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Core i9-13900K vs Core i9-12900K - какой флагман выбрать и стоит ли экономить на покупке старого CPU
Всё не так однозначно, ведь разница в цене существенная и доходит до 20 тысяч рублей
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Прежде чем переходить к изложению основного материала стоит понимать одну простую истину: таких низких цен, как в США, никогда в России не будет. Самая очевидная причина кроется в том, что американское правительство требует от производителей ставить на свои товары минимальную наценку. Кроме того, многие магазины могут предлагать товары по рекомендованной стоимости, тогда как после приезда в Европу автоматически прибавляется налог в 20% и таможенные взносы. Российский рынок ещё более специфичен, ведь продажи здесь значительно меньше, а значит магазины должны выходить на заявленные показатели доходности за счёт наценок. Ну а сегодня и вовсе действуют санкции, отменять которые никто не намерен.

реклама

Вот и получается, что в США вы можете купить Core i9-13900K за 600 долларов, тогда как в российской рознице у вас попросят от 1000 долларов и выше. На самом деле стоимость одного процессора - это только начало, ведь для флагмана нужна дорогая материнская плата, скоростная оперативная память и многое другое. А ведь есть ещё и видеокарта. Согласитесь, что только сумасшедший будет вливать в компьютер тысячи долларов, а после играть в косынку. Возможно, когда речь идёт о рабочих задачах, то такое и происходит, но наши читатели представляют собой геймерское сообщество, поэтому давайте обойдёмся без поиска тех, кто не покупает видеокарты.

Как вы уже поняли, цены на новое поколение процессоров Intel зашкаливают, а вот камни предыдущего поколения намного дешевле. Давайте оценим все плюсы и минусы обеих серий. Дороже 60 тысяч вас поджидает Core i9-13900KF. Нужно понимать, что это самый быстрый игровой камень с тактовой частотой до 5.8 ГГц. Ничего подобного красный лагерь пока выпустить не в состоянии, а значит для бескомпромиссных любителей компьютерных игр вариантов нет. Если вы намерены собрать мощную машину, то стоит брать систему жидкостного охлаждения, а в итоге сумма может оказаться и вовсе космической. Core i9-12900K стоит на 20 тысяч рублей дешевле, а значит только на покупке одного процессора есть возможность ощутимо сэкономить. Если вы собираете всё тот же ультимативный компьютер, то такая экономия потеряется среди других комплектующих, но для тех, кто не намерен брать самую быструю видеокарту на рынке, а также не будет разгонять систему, выгода очевидна.

Между Core i7-13700KF и Core i7-12700KF разница в 8 тысяч рублей, при этом стоимость обеих камней гораздо ближе к рекомендованной. Причина в том, что в российской розница есть традиционная наценка на флагманы, ну а энтузиасты платят дважды. В данном случае нам Core i7-13700KF кажется более разумным выбором, ведь у него и тактовые частоты выше, и в играх он намного быстрее. Очень многое зависит от видеокарты, ведь на скромной Radeon RX 6500 XT различия между камнями будут стремиться к нулевым, но с использованием более внушительных графических чипов можно добиться неплохого прироста во всех играх. Ну а расходы на процессоры и вовсе будут идентичны, ведь оба работают на одном и том же сокете.

Разница между Core i5-13600KF и Core i5-12600K ещё меньше и не превышает 5 тысяч рублей. Обычно, покупатели таких процессоров тратятся на разгон, а значит и вовсе не заметят сомнительной экономии. Мы рекомендуем брать только Core i5-13600KF, ведь старый камень намного уступает как в игровых, так и в рабочих задачах. Ну а решение превратить свой компьютер в оверклокерскую станцию или попытаться экономить на материнской плате и оперативной памяти, вы принимаете самостоятельно. Как видите, выгода от покупки процессора предыдущего поколения есть только во флагманском сегменте. Все остальные камни не стоят экономии. Мало того, новая серия процессоров ещё и без проблем работает на материнских платах прошлого поколения. Это редкий случай, которым стоит воспользоваться. В последние годы Intel не славилась щедростью, поэтому перед нами уникальный шанс, когда можно собрать систему на Core i7-13700KF без необходимости переплаты за прокачанную материнскую плату из новой серии.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

P.S. За последние сутки цены на процессоры выросли из-за падения курса рубля. Это значит, что на скриншотах и по ссылкам могут быть небольшие расхождения. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на процессоры AMD Ryzen 7000 пошли вниз – выгодно ли покупать Ryzen 7 7700X на Newegg
Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
82
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
11
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
13
Intel N95 Alder Lake-N набирает 781 балл в Geekbench
+
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
3
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
Китай: США «обманули» TSMC, заставив ее перенести передовые узлы в Аризону
33
CDPR подтвердила, что не вырезала никакой контент из обновлённой версии «Ведьмака 3»
+
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
13
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
Биткоин пережил последний отчёт ФРС США за 2022 год – что ждать от цифрового золота под Новый год
+
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
1
Павел Дуров признан самым богатым человеком в ОАЭ - местные шейхи значительно беднее
+
Исследование: сколько стоит собрать игровой ПК в разных странах в 2022 году
22
На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
35
Через пару лет будут введены в строй новые мощности по выпуску 28-нм чипов
1
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
17
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 71 рубля
10
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
7
Попытка запуска первой в мире орбитальной ракеты Zhuque-2 на метановом топливе окончилась провалом
3

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1163
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
135
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
22
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
26
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
172
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
15
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
142
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
20
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25

Сейчас обсуждают

Правдоруб
19:51
Из моего черного члена он это высосал.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
beltar
19:50
А Celeron или аналог от AMD, вроде Athlon 200GE не пойдет, чтобы 10 лет в интернете лазить?
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
trulonso
19:49
Союзники, рассчитайсь на РАЗ...и все..
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
Vorvort
19:49
Я на форумах больше 10 лет, на одном процессоре сидел 7 лет. )
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
grom9000
19:49
Прекрасное качество, прекрасная картинка. И снова на PS5, в которой стоит АМД. Тебе о таком качестве лишь мечтать с твоей слабенькой Нвидиа.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Мегавольт
19:49
Сейчас условного 5600ха хватит для среднестаического гамера. А хомяки канешна купят.
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
Вежливый_N_A_S_A_M-S
19:47
ты эти мои "подтверждения" из чего высосал дaлбаеб. из своего больного воображения? Рашисты переводят все больницы оккупированной Луганской области на обслуживание военных РФ че они такие хлипкие эт...
За последнюю ночь ВС России были вновь нанесены ракетные удары по энергосетям Украины
beltar
19:47
Я могу себе позволить просто достать 50 и даже 100к р. из кармана, так что грейдиться я начал потому что мой i5-4590 проблевался от кривого Serious Sam 4, а не потому, что мне там бабок на что-то не х...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
wolfire
19:46
скриньте кто нибудь всё это потом вместе посмеемся
Пентагон беспардонно расшатывает мировые механизмы режима нераспространения ядерного оружия - СМИ
Правдоруб
19:45
Ой, ты хочешь опять обоcpaться? Анатолий Куртев был занесен в базу миротворец по квалификации "мародерство" с другими чиновниками Запорожской области и города Запорожья из-за обвинений в хищении гуман...
За последнюю ночь ВС России были вновь нанесены ракетные удары по энергосетям Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем