Всё не так однозначно, ведь разница в цене существенная и доходит до 20 тысяч рублей

Прежде чем переходить к изложению основного материала стоит понимать одну простую истину: таких низких цен, как в США, никогда в России не будет. Самая очевидная причина кроется в том, что американское правительство требует от производителей ставить на свои товары минимальную наценку. Кроме того, многие магазины могут предлагать товары по рекомендованной стоимости, тогда как после приезда в Европу автоматически прибавляется налог в 20% и таможенные взносы. Российский рынок ещё более специфичен, ведь продажи здесь значительно меньше, а значит магазины должны выходить на заявленные показатели доходности за счёт наценок. Ну а сегодня и вовсе действуют санкции, отменять которые никто не намерен.

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Вот и получается, что в США вы можете купить Core i9-13900K за 600 долларов, тогда как в российской рознице у вас попросят от 1000 долларов и выше. На самом деле стоимость одного процессора - это только начало, ведь для флагмана нужна дорогая материнская плата, скоростная оперативная память и многое другое. А ведь есть ещё и видеокарта. Согласитесь, что только сумасшедший будет вливать в компьютер тысячи долларов, а после играть в косынку. Возможно, когда речь идёт о рабочих задачах, то такое и происходит, но наши читатели представляют собой геймерское сообщество, поэтому давайте обойдёмся без поиска тех, кто не покупает видеокарты.

Как вы уже поняли, цены на новое поколение процессоров Intel зашкаливают, а вот камни предыдущего поколения намного дешевле. Давайте оценим все плюсы и минусы обеих серий. Дороже 60 тысяч вас поджидает Core i9-13900KF. Нужно понимать, что это самый быстрый игровой камень с тактовой частотой до 5.8 ГГц. Ничего подобного красный лагерь пока выпустить не в состоянии, а значит для бескомпромиссных любителей компьютерных игр вариантов нет. Если вы намерены собрать мощную машину, то стоит брать систему жидкостного охлаждения, а в итоге сумма может оказаться и вовсе космической. Core i9-12900K стоит на 20 тысяч рублей дешевле, а значит только на покупке одного процессора есть возможность ощутимо сэкономить. Если вы собираете всё тот же ультимативный компьютер, то такая экономия потеряется среди других комплектующих, но для тех, кто не намерен брать самую быструю видеокарту на рынке, а также не будет разгонять систему, выгода очевидна.

Между Core i7-13700KF и Core i7-12700KF разница в 8 тысяч рублей, при этом стоимость обеих камней гораздо ближе к рекомендованной. Причина в том, что в российской розница есть традиционная наценка на флагманы, ну а энтузиасты платят дважды. В данном случае нам Core i7-13700KF кажется более разумным выбором, ведь у него и тактовые частоты выше, и в играх он намного быстрее. Очень многое зависит от видеокарты, ведь на скромной Radeon RX 6500 XT различия между камнями будут стремиться к нулевым, но с использованием более внушительных графических чипов можно добиться неплохого прироста во всех играх. Ну а расходы на процессоры и вовсе будут идентичны, ведь оба работают на одном и том же сокете.

Разница между Core i5-13600KF и Core i5-12600K ещё меньше и не превышает 5 тысяч рублей. Обычно, покупатели таких процессоров тратятся на разгон, а значит и вовсе не заметят сомнительной экономии. Мы рекомендуем брать только Core i5-13600KF, ведь старый камень намного уступает как в игровых, так и в рабочих задачах. Ну а решение превратить свой компьютер в оверклокерскую станцию или попытаться экономить на материнской плате и оперативной памяти, вы принимаете самостоятельно. Как видите, выгода от покупки процессора предыдущего поколения есть только во флагманском сегменте. Все остальные камни не стоят экономии. Мало того, новая серия процессоров ещё и без проблем работает на материнских платах прошлого поколения. Это редкий случай, которым стоит воспользоваться. В последние годы Intel не славилась щедростью, поэтому перед нами уникальный шанс, когда можно собрать систему на Core i7-13700KF без необходимости переплаты за прокачанную материнскую плату из новой серии.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

P.S. За последние сутки цены на процессоры выросли из-за падения курса рубля. Это значит, что на скриншотах и по ссылкам могут быть небольшие расхождения.