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Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
Перед нами один из самых грозных типов вооружений, созданных человеком
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Если внимательно почитать историю, то можно сделать один простой вывод: дипломатия никогда не была сильной стороной человечества. Мы устраивали войны по поводу и без повода, защищая свои и чужие интересы, а также постоянно развязывая конфликты на религиозной почве. На дворе 2022 год, когда весь мир находится на ладони, а значит доступ к информации стал проще. Несмотря на это интернет переполнен фейками, разобраться в правдивости которых не представляется возможным. Проще говоря, очень часто мы даже не знаем, где правда, а где ложь, ведь обе стороны (а бывает и больше сторон) настаивают на своём. Но если столетия назад вопросы решались при помощи штыков и пушек, то сегодня в ходу более смертоносные методы. Отсылаем вас к катастрофам Второй мировой войны, когда авиация США бомбила Дрезден, стирала в порошок Токио и другие города. Потери исчислялись сотнями тысяч мирных жителей, а сегодня все эти события в западной прессе сродни табу. 

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Мировые войны подошли к концу, а человечество не может остановиться. НАТО продолжает свой победный ход, открывая охоту на малые и большие страны с помощью боевой авиации, как это было в Сербии и Ираке, свергая правительства и накачивая страны вооружением. Многие эксперты заявляют, что всё идёт к большой войне, а на пути имперских амбиций США находится только один аргумент: ядерное оружие. К счастью, в Белом доме остались люди, осознающие всю бесперспективность применения подобного типа оружия, а значит есть надежда на то, что на этот раз всё закончится относительно мирно. Провокации не прекращаются, а за последние 9 месяцев американцы неоднократно поднимали в воздух бомбардировщики с ядерными боеголовками и направляли их в сторону России. В какой-то момент борт разворачивался и шёл в обратном направлении. Нет никаких сомнений, что всё это показательные выступления, которые призваны убедить потенциального противника в своей решимости.

Похоже, власти РФ решили ответить Вашингтону той же монетой, ведь вчера в прессу попало видео загрузки новой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Западные аналитики уверены, что это сигнал для США, который свидетельствует о решимости на ответные шаги в случае эскалации конфликта. Ознакомиться с мнением журналистов, а также посмотреть видео вы можете по ссылке на Daily Mail, ну а мы лишь уточним, что эти ребята откровенно лукавят. Здесь может быть всего 2 варианта. Либо они считают подлёт к воздушной государственной границе России бомбардировщика США с ядерными боеголовками дружественным актом, либо просто не в курсе, что нечто подобное регулярно происходит. Ответа на этот вопрос мы не получим, поэтому оставим данную тему до лучших времён. 

По мнению американских военных аналитиков из издания 19FortyFive, у России есть несколько боевых комплексов, которые представляют для США реальную угрозу. Всего называется 5 таких типов вооружения. Прежде всего янки напрягает ядерная торпеда «Посейдон», которая способна вызвать цунами рядом с Нью-Йорком, за считанные минуты превратив мегаполис в безжизненную пустыню. Также опасен ЗРК С-400 «Триумф», способный сбивать беспилотники, крылатые ракеты и самые современные самолёты. Не меньше заокеанских журналистов напрягает ЗРК «Панцирь-С1», обладающий высокоточными снарядами для поражения воздушных целей. В список опасных типов вооружений относят вертолёт последнего поколения Ми-28НМ с 360-градусным радаром. В список также входит межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс». Развёртывание комплекса занимает 7 минут, а аналитики полагают, что даже американская ПВО может не справится с такой ракетой.

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Китайские журналисты отмечают, что это далеко не весь список, ведь есть ещё «Сармат» и «Авангард», против которых сегодня у США и вовсе нет средств обороны. Фактически, сбить такую ракету сегодня американцы не в состоянии, а быстрое перевооружение России поставило страны НАТО в сложное положение. Надеемся, что дальше рассказов о самом современном оружии дело не дойдёт. 

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#военные технлогии
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