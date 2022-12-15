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Какие видеокарты чаще всего покупали геймеры из РФ в декабре, и стоит ли брать AMD Radeon
Не всегда самый очевидный вариант оказывается верным
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Многие наши читатели знают о том, что бизнес настольной графики AMD находится не в лучшем состоянии. Продажи падают, а рыночная доля постоянно сжимается. Кажется, что ещё год, и никто на планете не вспомнит о том, что когда-то у NVIDIA был конкурент. Это тревожная перспектива, которая не сулит геймерам ничего хорошего. Подумайте сами, уже достаточно давно Дженсен Хуанг определят вектор развития графических технологий. С его подачи появилась трассировка лучей, а инженеры красной команды не смогли или не захотели придумать ничего нового. В итоге рынок играет по правилам NVIDIA, ну а мы с вами прекрасно понимаем, что выигрывает всегда тот, кто пишет правила, а не старается их соблюдать.

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Можно было бы посоветовать геймерам почаще думать головой, ведь в своём ценовом сегменте видеокарты AMD дешевле и выгоднее, вот только всё это не имеет никакого значения. Массовый покупатель продолжит смотреть в сторону зелёного лагеря, в чём мы с вами сегодня и убедимся. Давайте заглянем в магазин Регард, где изучим наиболее популярные предложения декабря. Стоит отметить что предпочтения геймеров незначительно меняются, ну а ни одна видеокарта производства AMD в рейтинг не входит, поскольку банально не интересна конечным покупателям.

Странно, но чаще всего берут GeForce RTX 3070 Ti производства ASUS. Это сильно перекачанная модель, которая получила улучшенную систему охлаждения и заводской разгон. Десятки тестов свидетельствуют о том, что всё это больше похоже на красивую картинку, ведь в реальности заводской разгон даёт всего пару процентов к быстродействию, а без системы жидкостного охлаждения вы и вовсе не можете выжить из видеокарты больше 5% буста. Ну а цена модели от ASUS и вовсе вызывает удивление. Всё дело в том, что на 10 тысяч рублей дешевле в наличии GeForce RTX 3070 Ti производства Palit, которая ничем не хуже брендовой ASUS. Если у вас есть голова на плечах, то вы сделаете правильный выбор, ведь отдавать деньги за красивую картинку - это уже перебор.

Неизменным спросом пользуется GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта подходит для разрешения 2К, а значит интересна огромному количеству геймеров. Энтузиастов всё ещё можно пересчитать по пальцам, ну а в большинстве случаев геймеры и вовсе предпочитают мониторы с разрешением 1080р. В начале осени за GeForce RTX 3060 Ti просили 35 тысяч рублей, ну а сегодня наблюдается небольшая корректировка цен в сторону роста. Поделать с этим ничего нельзя, ведь видеокарты дорожают не только в России, поэтому самое время задуматься о покупке, пока стоимость не поднялась выше 40 тысяч рубликов.

За 24 тысячи в свободном доступе находится GeForce RTX 3050. Это не самая быстрая видеокарта в линейке, но владельцам мониторов с 1080р больше и не нужно. GeForce RTX 3050 гарантирует высокие настройки графики, а при желании можно даже ознакомиться с трассировкой лучей. Смотреться на такой видеокарте данная технология будет не так впечатляюще, как на флагманах, но экономия и не предполагает доступа к самым ультимативным настройкам графики. Если изучать все предложения на рынке, то у NVIDIA нет и не будет в ближайшие годы графического чипа с такой производительностью и ценой. Скорее всего, ни о какой GeForce RTX 4050 в 2023 речь не зайдёт, а значит покупка в целом оправдана, ведь выбора нет.

За 32 тысячи можно отхватить GeForce RTX 3060 производства Gigabyte. Если возвращаться к теме брендов, то можно обратить внимание на аналогичный графический чип от Palit. Никаких рекордов эта видеокарта не ставит, но ничуть не хуже более дорогой от Gigabyte. С GeForce RTX 3060 можно попробовать играть в 2К, а наличие 12 Гб видеопамяти позволяет надеяться на то, что жизненный цикл вашей системы окажется долгим. Есть все основания полагать, что в 2023 году именно GeForce RTX 3060 станет самой популярной игровой видеокартой в Steam. Многое зависит от Дженсена Хуанга, а вернее от того, захочет ли он выпускать такой графический чип ещё какое-то время.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Если вы хотя бы иногда смотрите по сторонам в поисках альтернативных решений, то самое время изучить Radeon RX 6800 XT. Стоит такая видеокарта всего 57 тысяч, при этом она превосходит GeForce RTX 3070 Ti как минимум на 25%. Разрыв огромный, ну а в начале материалы вы видели, что геймеры предпочитают более дорогую ASUS. Убеждать мы никого не будем, ведь в данном случае цифры говорят намного громче слов. Просто посмотрите тесты в интернете, а после возвращайтесь, ведь нужно быть настоящим фанатом, чтобы выбрать более дорогую, но менее быструю видеокарту.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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