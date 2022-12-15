Неделя была нервной, но перспективы для роста есть

Похоже, текущая неделя станет одной из самых напряжённых для всех тех, кто так или иначе имеет отношение к рынку криптовалют. Началось всё вполне неплохо, ведь Биткоин пошёл вверх. Аналитики связывали это с оптимистичными заявлениями о снижении потребительских цен в США, а также падением инфляции до 7.1%. В какой-то момент стоимость цифрового золота даже умудрилась перешагнуть отметку в 18 тысяч долларов, что привело к целому ряду оптимистичных прогнозов от аналитиков, вот только всё это быстро забылось, ведь начались проблемы у самой крупной биржи на планете. Во вторник стартовал массовый вывод средств с Binance, а эксперты писали о том, что биржу ждёт крах. Якобы, дела настолько плохи, что умирающий гигант похоронит криптовалюту, а мы станем свидетелями криптозимы, которая продлится 10 лет. Выживут только сильнейшие, а значит Биткоин пусть и сильно подешевеет, но останется на плаву.

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Пока эксперты фантазировали, вывод средств прекратился, а основатель и глава биржи Чанпэн Чжао заявил о том, что на этот раз отток средств не попал даже в пятёрку крупнейших, при этом у Binance достаточно ликвидности, чтобы покрыть все потребности клиентов. Словом, история с наступающей десятилетней криптозимой завершилась не начавшись, но тут подоспели итоги заседания американского регулятора. ФРС ожидаемо повысила ставку на 50 пунктов, что вызвало небольшой всплеск, после чего куры основных криптовалют пошли вниз. На момент написания данного материала за 1 монету Биткоина давали 17 740 долларов. Может показаться, что впору посыпать голову пеплом, вот только многие эксперты смотрят на происходящее с оптимизмом, ведь впервые за многие месяцы ФРС не стала использовать весь арсенал средств, а цифровое золото отреагировало сдержанным падением.

По мнению аналитиков, в самое ближайшее время нас ждёт очередной подъём. Судя по всему, больше никаких негативных новостей перед Новым годом не будет, а значит у криптовалют есть несколько недель, за которые они могут отыграть утерянные позиции. О рекордах никто не говорит, но преодолеть отметку в 20 тысяч реально. На пути требуется перешагнуть через несколько точек сопротивления. Самая первая находится на отметке в 19 089 долларов. Если до конца этой недели отметка будет пройдена, то можно говорить о возвращении Быков. В последние месяцы копытные вели себя скромно, а рынок находился под властью медведей. Эксперты констатируют, что есть все основания для оптимизма. Дело в том, что ключевые майнеры уже слили все свободные монеты. Даже сегодня наблюдается излишнее предложение в пользу продавцов, но ситуация меняется в лучшую сторону, а подорожание способно привести к притоку инвесторов.

Но если с Биткоином дела обстоят относительно хорошо, то вопросы относительно будущего стейблкоинов остаются. Напомним, перед нами монеты, имеющие привязку к доллару. Проще говоря, если у вас на счету есть 100 таких монет, то вклад аналогичен сотне американских долларов. По мнению экспертов, рынок переполнен стейблкоинами, а впереди ещё несколько ударов, во время которых держатели таких активов столкнутся с потерей финансов. В качестве одной из причин называется человеческий фактор. Создатели стейблкоинов физически не могут обеспечить свои токены на 100% долларами на депозитых счетах, а во многих случаях и вовсе предпочитают другие криптовалюты. Это значит, что при падении Эфира или Биткоина процентное соотношение валютного обеспечения становится ниже официальных заявлений. Ну а попытка держателей вывести даже половину всех монет приводит к краху, ведь столько реальных денег ни у кого из разработчиков нет.

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Всё это не значит, что мы советуем вам покупать Биткоины вместо стейблкоинов. На самом деле всё сложно, и только вы должны решать, стоит ли вам вообще иметь дело с криптовалютами. Сегодня рынок нестабилен, а завтра инвестиции могут не только окупиться, но и принести прибыль, увеличив ваш капитал в несколько раз. Ну или случится обратное, когда падение биржи или токена приведёт к потере части накоплений. Есть такое понятие, как диверсификация активов. Почитайте об этом на досуге. Источники: 1, 2, 3, 4.