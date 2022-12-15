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6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
Не всегда дорого и быстро - это синонимы
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Представьте себе такую ситуацию: вы хорошо разбираетесь в автомобилях, а значит по приходу в автосалон сможете составить максимально реалистичное впечатление о представленных моделях. Ни один продавец вас не обманет, а в результате транспортное средство будет действительно стоящим. Ну а неопытный водитель, который с трудом освоил, что у машины есть 4 колеса, попадётся на все уловки ушлых менеджеров. Примерно такая же ситуация со смартфонами, компьютерами, видеокартами и многими другими товарами. Что и говорить, если вы никогда не покупали сливочное масло, то первый поход в магазин станет настоящим испытанием.

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Может показаться, что выбрать подходящую видеокарту не составит труда, но на самом деле не всё так просто. Кто-то покупает самые бюджетные видеокарты, ну а другие пытаются выложиться по максимуму, надеясь на то, что инвестиции окупятся. На самом деле такое правило работает не всегда, а сегодня мы изучим несколько видеокарт, которые строго не рекомендуются к покупке. Да, вы получите мощные графические чипы, которые будут справляться с любыми играми даже в самом высоком разрешении, но заплатите за это несоразмерную сумму. В данном материале обойдёмся без хороших предложений, ведь мы и так даём вам их ежедневно даём.

GeForce RTX 4090 производства MSI может порадовать геймера высокой производительностью, но имеют слишком высокую цену. Если поискать, то в российских магазинах можно найти флагман NVIDIA за 140 тысяч, а здесь нужно переплатить целых 30 тысяч за бренд. Нам кажется, что аппетиты у MSI непомерно высокие, поэтому брать такую видеокарту не советуем. Даже если предположить, что система охлаждения позволит вам получить доступ к разгону, то выжать больше пары процентов не удастся. Сомнительно, что все эти усилия стоят такой переплаты. 

По непонятной причине за 123 тысячи нам предлагают купить GeForce RTX 3090 Ti. Модель выпущена всё той же MSI и не предлагает ничего революционного. Здесь нет системы жидкостного охлаждения, а тактовые частоты немного выше обычных. Получается, что вы платите за старый флагман 2 тысячи долларов, а ведь он намного слабее GeForce RTX 4090 и не будет поддерживать DLSS 3.0. Нам такой выбор кажется странным и невыгодным, поэтому советуем проходить мимо таких неадекватных предложений. 

Судя по всему, GIGABYTE решила, что тоже является брендовой компанией, поэтому может просить за свои продукты намного дороже, чем другие производители. Мало того, что GeForce RTX 4080 в целом имеет неадекватную цену, так здесь всё доведено до предела. Ну не может наследница GeForce RTX 3080 стоить 2 тысячи долларов. Пусть тысячу, а на первых порах до 80 тысяч рублей, ну а происходящее на игровом рынке вызывает тревогу, ведь цены растут, а Дженсен Хуанг и не планирует останавливаться. 

Почти 110 тысяч просят за GeForce RTX 3090. Сложно понять, откуда берутся такие цены. Скорее всего, перед нами завалявшееся предложение. Несколько видеокарт были закуплены магазином по завышенным ценам, но так и не нашли своих владельцев. В результате в США цены на подобные графические чипы ушли намного ниже 1000 долларов, но в российской рознице упрямо цепляются за времена, когда видеокарты стоили 300 000 рублей. Сегодня самое время делать скидки, на носу Новый год, но пока ни на что подобное нет и намёка. 

Ну а GeForce RTX 3080 за 100 000 рублей – это уже за гранью добра и зла. Кто-то скажет, что перед нами крайне редкая модель, которая поставляется с блоком питания и подходит для внешнего подключения. Может и так, вот только сегодня GeForce RTX 3080 стоит 60 тысяч рублей, а здесь нам говорят о том, что за другой форм-фактор нужно доплатить 40 000 рублей. Спасибо, но лучше за эту сумму купить ноутбук на базе GeForce RTX 3060 Ti или даже GeForce RTX 3070. У вас не только будет современная видеокарта, но и мощный процессор, достаточно оперативной памяти и в целом современное железо. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

GeForce RTX 3080 Ti смело можно назвать гимном жадности. Видеокарта неплохая, но соревноваться с новыми флагманами она не может, а между тем GeForce RTX 3080 Ti всего на пару тысяч дороже более скоростной GeForce RTX 4080. Нам такое кажется странным, тем более, что новика предлагает 16 Гб видеопамяти, а значит будет актуальная ещё много лет, а ведь ещё есть чистая производительность. Только представьте, что GeForce RTX 3080 Ti на 20% медленнее GeForce RTX 4080, но стоит столько же. Абсурд.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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