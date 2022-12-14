GeForce RTX 2080 Ti потеряла свою актуальность и годится только для 2К

Геймеры всегда найдут тему для споров. Кто-то недоволен драйверами, обвиняя производителя в надуманных проблемах. Другие подхватывают чужие заблуждения, рассказывая о невероятном технологическом преимуществе NVIDIA. В результате многие любители компьютерных игр делают неверный выбор, что приводит к покупке менее скоростных, но более дорогих видеокарт. На самом деле есть и другие темы, взять к примеру оптимальный ценовой сегмент. Многие уверены, что нужно брать как можно более дорогую видеокарту. Некоторые ориентируются на бренды, тогда как большинство геймеров полагается на подсказки продавцов и советы блогеров из сети. Кто-то спорит о целесообразности покупки бюджетных моделей, рассказывая нам о том, что хороших игр нет, а значит самое время предаться ностальгии. Ну а мы изучим несколько флагманов, а после попытаемся сделать небольшие выводы.

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Итак, в 2018 году вы могли купить новый суперфлагман GeForce RTX 2080 Ti. За эталонную Founders Edition NVIDIA просила 1200 долларов, тогда как партнёры могли продать вам базовую модель за 1000 вечнозелёных. К сожалению, щедрых производителей не нашлось, а в Европе вы и вовсе могли купить новинку не дешевле 1400 евро. Видеокарта получила 11 Гб видеопамяти и казалась настоящим игровым монстром, вытягивая все игры в разрешении 4К. Поскольку это была первая серия с поддержкой трассировки лучей, то мечтать увидеть эту технологию в полной красе доводилось не всем, ну а сама GeForce RTX 2080 Ti далеко не всегда справлялась с волшебными лучиками в 4К. Видеокарта была дорогая и не пользовалась популярностью, ну а геймеры и эксперты изо всех сил ругали Дженсена Хуанга за его непомерную жадность. Знали бы эти ребята, что будет дальше, то купили бы на все деньги видеокарт, а после спокойно майнили на них Эфир.

GeForce RTX 4090 вышла совсем недавно, получив ультимативную производительность и стартовую цену от 1600 долларов. Встретить сегодня флагман по такой стоимости невозможно даже в США, ну а проблема удорожания и вовсе остро стоит на повестке дня. Обе видеокарты разделены временным периодом в 4 года, ну а мы попытаемся понять, насколько тактика покупать самые быстрые видеокарты на планете себя оправдала. Представьте себе, что в 2018 вы потратили 1500 долларов на GeForce RTX 2080 Ti на флагман. Тесты проведены командой Testing Games, в качестве процессора выступил Core i9-13900K, трассировка отключена, разрешение дисплея выставлено на 4К, ну а мы перейдём к результатам.

Как видите за 4 года игровой рынок претерпел кардинальных изменений. Кажется, что видеокарты прибавляют по 30% за пару лет, вот только это не так. На самом деле в последние годы заметна тенденция, когда флагманы наращивают быстродействие намного быстрее, чем середняки. Проще говоря, разница между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 4060 может не превысить и два раза, ну а бюджетные модели и вовсе топчутся на одном месте. К примеру, GeForce RTX 3050 стала самой недорогой видеокартой предыдущего поколения NVIDIA, но по своей производительности оказалась наравне с GeForce GTX 1660 Super. Если в 2023 году к Дженсен Хуанг и даст добро на GeForce RTX 4050, то она окажется слегка быстрее GeForce RTX 3060, но это уже фантазии, тогда как нас с вами интересуют конкурентные цифры.

Так есть ли смысл покупать флагманскую видеокарту? Нам кажется, что ответ зависит от того, как часто вы меняете железо, а также от вашей платёжеспособности. Проще говоря, если вы рассчитываете на ультимативную производительность в течение 4 лет, то стоит перестать мечтать, ведь ничего подобного не случится. Уже через пару лет ваш флагман устареет, а через 4 года и вовсе превратится в пыль, уступая новинкам почти в 2.5 раза. С этой точки зрения намного интереснее выглядит сегмент до 600 долларов, предлагающий пусть и не совсем разумную цену, но точно доступный большей части геймеров. Что до GeForce RTX 2080 Ti, то сегодня флагман 2018 года актуален только в разрешение 2К. Если вас это устраивает, то можно ещё пару лет пересидеть. Ну а энтузиастам стоит обновляться каждые 2 года, ведь в любом другом случае рассчитывать на ультимативные настройки графики уже не приходится.

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