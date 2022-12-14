ыапвр уен келншд рбиьмппрано ао аро

Многие пользователи выбор между SSD и HDD сделали достаточно давно. Кажется, что всё логично и просто, ведь твердотельный накопитель позволяет ощутимо ускорить быстродействие компьютера. А вот попытка установить операционную систему на обычный жёсткий диск в 2022 году вызывает вопросы. Увы, но очень многие сборщики компьютеров до сих пор продают новое железо на медленных накопителях. Вы удивитесь, но немало ноутбуков от именитых брендов идут в комплекте с HDD, тогда как доплата за твердотельный накопитель вынуждает доплачивать 300 долларов и дороже.

реклама

Ясно, что таким образом происходит сознательное замедление техники, ну а сборщики просто экономят. Сегодня мы с вами изучим несколько накопителей, которые вы можете купить для нового компьютера или ноутбука. Прежде чем бежать в магазин убедитесь в том, что у вас есть полная поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если ничего подобного нет, то смысла от покупки скоростных накопителей нет и не будет. Ну а брать с запасом – это откровенно глупое решение. Уже через пару лет будут доступны в продаже накопители PCIe 6.0, которые окажутся в 2 раза быстрее PCIe 4.0.

Начнём с одной из самых популярных моделей Samsung 980 PRO объёмом 2 Тб. Скорость здесь не максимальная для PCIe 4.0, но такие мелочи могут быть интересны только тем, кто не может жить без синтетических тестов. Ресурс накопителя достигает 1200 Тб, а значит вы быстрее состаритесь, чем Samsung 980 PRO придёт в негодность. Фактически, перед нами долгожитель, который будет работать даже спустя 10 лет, ведь использовать 1200 Тб средний пользователь способен не быстрее, чем за один век. За счёт высоких скоростных показателей вы можете рассчитывать на максимальную скорость работы браузера и приложений.

Помните, что ни один твердотельный накопитель пока не способен обеспечить вам реальный прирост производительности. Как мы только что писали выше, быстродействие окажется максимальным для вашей системы, но не выше. Kingston Fury Renegade создан для синтетических тестов, ведь он предлагает максимальные показатели скорости, доступные по интерфейсу PCIe 4.0. Объём равняется 2 Тб, ну а ресурс достигает 2000 Тб. Это ещё больше, чем предлагает Samsung 980 PRO, при этом Kingston Fury Renegade ещё и дешевле. Перед нами бескомпромиссное решение для энтузиастов, ведь далеко не все готовы потратить 20 тысяч на твердотельный накопитель.

Твердотельный накопитель производства WD может стать золотой серединой для тех, кто хочет получить высокую скорость, но не нуждается в большом объёме. 1 Тб достаточно для небольшой библиотеки с домашним видео, ну или для игрового компьютера. Некоторые геймеры уверяют, что им такого объёма мало, что кажется странным. Нам кажется, что стоит иногда удалять игры после их прохождения, а не создавать на компьютере мусоросборник. Скоростные показатели данного накопителя уступают лидерам рынка, а сам он только по бумагам тянет на PCIe 4.0. И всё же, если вы рассчитываете на разумный выбор, то можете смело брать WD, ведь в большинстве сценариев разницу не может заметить даже машина.

Многие наши читатели пишут о том, что жёсткие диски устарели. Что же, возможно, эти ребята и правы, а значит самое время присмотреться к сверхъёмкому твердотельному накопителю. В качестве примера предлагаем остановиться на Samsung 870 объёмом 8 Тб. Свободного места хватит для целой библиотеки в любимыми фильмами и сериалами, хотя стоит такое удовольствие очень дорого. Особенно впечатляет ресурс перезаписи, который немногим меньше 3000 Тб. Сложно представить, зачем вам может понадобиться такой объём, но это уже проблема потенциальных покупателей, которые отыщут в своих карманах 60 тысяч рублей.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В 2 раза дешевле вас поджидает жёсткий диск производства WD объёмом 18 Тб. Если вы не знали, куда деть 8 Тб, то в данном случае и вовсе будете долго пытаться забить диск нужными файлами. Если у вас есть деньги, купите штук 5 таких HDD, а после скачайте на них все популярные фильмы и сериалы последних десятилетий. Это станет вашим билетом в мир свободы во время ядерного апокалипсиса или отключения мировой паутины.