Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
ывпав пвр ао плплп ол рол ролрол
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Сколько вы готовы потратить на видеокарту? Согласитесь, что вопрос очень сложный, ведь нужно оценить собственные экономические возможности, а после выделить нужную сумму без вреда для семейного бюджета. Если вы живёте в гордом одиночестве, то всё становится гораздо проще, но и в этом случае придётся задуматься. Большинство геймеров предпочитает видеокарты попроще, не желая тратить больше 20 тысяч рублей на развлечения. На самом деле ещё 3 года назад сумма стартовала с 12 тысяч, но времена нынче непростые, а цены постоянно растут.

реклама

Несколько процентов безбашенных энтузиастов имеют в кармане достаточно средств на покупку GeForce RTX 4090, ну а баллом правят середняки. Стоимость подобных видеокарт стартует с 30 тысяч рублей, тогда как в США вы уже можете купить нечто подобное за 300 долларов (от 20 тысяч рублей). Разница есть, но во многом она объясняется налогами и прочими другими нюансами. Мы не будем на всём этом останавливаться, ведь сегодня стоит попытаться выбрать несколько видеокарт для тех, кто уже подкопил достаточно денег, но наотрез оказывается переплачивать за флагманы. 

Если у вас нет задачи шокировать ваших знакомых невероятными показателями в синтетических тестах, то оптимальным выбором может стать GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта подходит даже для разрешения 4К. Поскольку всё та же GeForce RTX 4090 стоит ровно в 3 раза дороже, то было бы глупо требовать от GeForce RTX 3070 Ti ультимативных настроек графики. Да, в большинстве игр придётся скидывать настройки на высокие, а с трассировкой лучей и вовсе запускать DLSS. Возможно, вы увидите небольшое размытие, вот только нужно всё время помнить, что вы платите не 150 тысяч рублей, а всего 50 тысяч. Ну а учитывая тот факт, что большая часть геймеров использует мониторы с разрешением 2К и 1080р, то смысла от переплаты и вовсе нет.

За 37 590 рублей можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. В категории до 40 тысяч – это самая выгодная видеокарта NVIDIA. Пытаться следовать за избранными энтузиастами не стоит, поэтому удел GeForce RTX 3060 Ti – тянуть игры в 2К. С этой задачей видеокарта неплохо справляется, хотя подкачивает скоромное количество видеопамяти. Несколько лет данная проблема будет обходить вас стороной, ну а с выходом более требовательных игр объёма в 8 Гб может быть мало. В этом случае остаётся народное 1080р, ну а жизненный цикл GeForce RTX 3060 Ti зависит только от того, готовы ли вы снижать настройки графики. 

Чуть дешевле 30 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3060. Это самая популярная видеокарта ноября, а значит перед нами настоящий бестселлер. Внутри вас ждёт 12 Гб видеопамяти, за счёт чего пришлось установить шину на 192 бита. Какое-то время можно было слышать недовольное ворчание экспертов, ведь налицо ухудшение пропускной способности памяти. Увы, но это общая тенденция рынка. NVIDIA ищет пути удешевления графических чипов, одновременно пытаясь снизить потребление энергии. Судя по тому, что GeForce RTX 3060 не предъявляет особых требований к блоку питания, инженерная задача удалась, ну а впереди нас ждёт GeForce RTX 4060 на 128-битной шине. 

В попытке сэкономить 5 тысяч рублей, вы можете встретить GeForce RTX 3060 на 8 Гб видеопамяти. Это новая модель, которая получила 128-битную шину, за счёт чего стала немного медленнее указанного выше графического чипа. На производительности это сказалось не критично, ну а всем, кто планирует взять именно такую видеокарту, мы советуем посмотреть тесты в интернете. Нам экономия кажется оправданной, ну а вы можете прийти к противоположным выводам. В целом на свои 25 тысяч GeForce RTX 3060 кажется очень неплохим выбором, открывающим доступ ко всем играм в разрешении 1080р. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Если уж речь зашла о разумной экономии, то самое время остановиться на GeForce GTX 1660 Super. Это минимальный уровень для разрешения 1080р, а видеокарта позволит не думать о просадках и падении производительности. Все менее скоростные графические чипы так не могут, ну а 20 тысяч – это не такая огромная сумма, чтобы лишить себя визуальной составляющей в угоду неразумной экономии. Поскольку около 80% всех геймеров сидят на мониторах с разрешением 1080р включительно, то GeForce GTX 1660 Super годится почти для всех наших читателей. Хотите больше – не вопрос, но в таком случае придётся ощутимо переплатить.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
Новый бета-драйвер Intel Arc повышает производительность в PUBG: Battlegrounds до 4%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
304
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
9
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
37
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
29
MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
+
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
28
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
19
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
3
Губернатор Иркутской области РФ предложил создать майнинг-зоны по примеру игорных
8
Фанатам The Witcher 3 придётся покупать новую видеокарту – изучаем первые тесты культовой игры
4
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
Появились официальные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT
1
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
2
В России растут цены на видеокарты после снижения рубля
6
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
3
Akasa Gecko Cooler — необычная система охлаждения M.2 SSD может снизить температуру на 58%
16
AMD Radeon RX 7900 XTX оказалась дешевле, мощнее и выгоднее NVIDIA RTX 4080
294
Владелец Tesla утверждает, что Model Y предписала ему остановиться и заперла его внутри
3
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
42
Инсайдер сообщил, что американские ученые успешно провели реакцию ядерного синтеза
6

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
71
Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
36
Фантастические перекупы на Авито
22
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
13
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
61
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
265
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
27
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
13

Сейчас обсуждают

Саша Смирнов
17:41
Судя по графику у всех спад. Это условия рынка так сложились.
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Slow Mo
17:38
Нисколько Свинольку не заплачу ,пусть майнеров ищут .что бы впихнуть оверпайс выше мировых цен
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
dimkahon
17:35
Миш, ты лучше напиши статью о том, как тебя забанить. Обещаю лютый успех!
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Slow Mo
17:33
2023 полный провал АМД если не будет серьезного демпинга,ожидания заявленной Лизкой производительности не оправдались совсем
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Strain
17:32
чо?
Apple готовится разрешить установку приложений из сторонних магазинов
swr5
17:31
переходи на светлую сторону и будешь в плюсе.
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
Шеша жив!
17:30
выйди в одиночный пикет с плакатом "Нет фашизму" или с пустым вообще, узнаешь про фашизм на рабсии кстати, в Крыму уже было несколько случаев, когда включали украинскую музыку, никого не разорвали, ...
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
BaLaMuTt
17:29
Этот блогер сидит в Запорожье. Удивительно что до него вообще свежие карты доходят.
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
Slow Mo
17:29
Типа выкрутились,но цену ниже на сколько НИЖЕ И производительность у НВ (лучи ,в обработке видеоколирования)-ЭТО НЕ СЕРЬЕЗНО
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
Kutuz
17:29
Журналист и блогер должен стремиться быть компетентным и объективным, если он уважает хотя бы сам себя, а не является, к примеру, пропагандистской подстилкой. Специально пишу слово "стремиться", потом...
По сообщениям Sky News жителей Херсона разочаровало возвращение Украины, так как жить стало хуже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем