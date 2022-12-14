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Сколько вы готовы потратить на видеокарту? Согласитесь, что вопрос очень сложный, ведь нужно оценить собственные экономические возможности, а после выделить нужную сумму без вреда для семейного бюджета. Если вы живёте в гордом одиночестве, то всё становится гораздо проще, но и в этом случае придётся задуматься. Большинство геймеров предпочитает видеокарты попроще, не желая тратить больше 20 тысяч рублей на развлечения. На самом деле ещё 3 года назад сумма стартовала с 12 тысяч, но времена нынче непростые, а цены постоянно растут.

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Несколько процентов безбашенных энтузиастов имеют в кармане достаточно средств на покупку GeForce RTX 4090, ну а баллом правят середняки. Стоимость подобных видеокарт стартует с 30 тысяч рублей, тогда как в США вы уже можете купить нечто подобное за 300 долларов (от 20 тысяч рублей). Разница есть, но во многом она объясняется налогами и прочими другими нюансами. Мы не будем на всём этом останавливаться, ведь сегодня стоит попытаться выбрать несколько видеокарт для тех, кто уже подкопил достаточно денег, но наотрез оказывается переплачивать за флагманы.

Если у вас нет задачи шокировать ваших знакомых невероятными показателями в синтетических тестах, то оптимальным выбором может стать GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта подходит даже для разрешения 4К. Поскольку всё та же GeForce RTX 4090 стоит ровно в 3 раза дороже, то было бы глупо требовать от GeForce RTX 3070 Ti ультимативных настроек графики. Да, в большинстве игр придётся скидывать настройки на высокие, а с трассировкой лучей и вовсе запускать DLSS. Возможно, вы увидите небольшое размытие, вот только нужно всё время помнить, что вы платите не 150 тысяч рублей, а всего 50 тысяч. Ну а учитывая тот факт, что большая часть геймеров использует мониторы с разрешением 2К и 1080р, то смысла от переплаты и вовсе нет.

За 37 590 рублей можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. В категории до 40 тысяч – это самая выгодная видеокарта NVIDIA. Пытаться следовать за избранными энтузиастами не стоит, поэтому удел GeForce RTX 3060 Ti – тянуть игры в 2К. С этой задачей видеокарта неплохо справляется, хотя подкачивает скоромное количество видеопамяти. Несколько лет данная проблема будет обходить вас стороной, ну а с выходом более требовательных игр объёма в 8 Гб может быть мало. В этом случае остаётся народное 1080р, ну а жизненный цикл GeForce RTX 3060 Ti зависит только от того, готовы ли вы снижать настройки графики.

Чуть дешевле 30 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3060. Это самая популярная видеокарта ноября, а значит перед нами настоящий бестселлер. Внутри вас ждёт 12 Гб видеопамяти, за счёт чего пришлось установить шину на 192 бита. Какое-то время можно было слышать недовольное ворчание экспертов, ведь налицо ухудшение пропускной способности памяти. Увы, но это общая тенденция рынка. NVIDIA ищет пути удешевления графических чипов, одновременно пытаясь снизить потребление энергии. Судя по тому, что GeForce RTX 3060 не предъявляет особых требований к блоку питания, инженерная задача удалась, ну а впереди нас ждёт GeForce RTX 4060 на 128-битной шине.

В попытке сэкономить 5 тысяч рублей, вы можете встретить GeForce RTX 3060 на 8 Гб видеопамяти. Это новая модель, которая получила 128-битную шину, за счёт чего стала немного медленнее указанного выше графического чипа. На производительности это сказалось не критично, ну а всем, кто планирует взять именно такую видеокарту, мы советуем посмотреть тесты в интернете. Нам экономия кажется оправданной, ну а вы можете прийти к противоположным выводам. В целом на свои 25 тысяч GeForce RTX 3060 кажется очень неплохим выбором, открывающим доступ ко всем играм в разрешении 1080р.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Если уж речь зашла о разумной экономии, то самое время остановиться на GeForce GTX 1660 Super. Это минимальный уровень для разрешения 1080р, а видеокарта позволит не думать о просадках и падении производительности. Все менее скоростные графические чипы так не могут, ну а 20 тысяч – это не такая огромная сумма, чтобы лишить себя визуальной составляющей в угоду неразумной экономии. Поскольку около 80% всех геймеров сидят на мониторах с разрешением 1080р включительно, то GeForce GTX 1660 Super годится почти для всех наших читателей. Хотите больше – не вопрос, но в таком случае придётся ощутимо переплатить.