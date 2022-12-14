Крах Binance приведёт к практически полному уничтожению рынка криптовалют

В последние месяцы рынок криптовалют становился всё меньше, теряя инвесторов и веру держателей крупного капитала в цифровые деньги. Будущее Биткоина большинству аналитиков кажется радужным, а основные споры возникают вокруг того, когда же цифровое золото подорожает до 100 000 долларов. Есть мнение, что случится это не раньше 2025 года, ну а пока приходится констатировать, что паника на рынке приводит к катастрофическим последствиям. Но если крупные инвестиционные компании могут похвастать диверсифицированным портфелем, то обычные люди теряют все свои накопления. В качестве яркого примера можно привести крах биржи FTX. До недавнего времени эта финансовая структура казалась надёжной, а в итоге всё развалилось, как карточный домик. Никто не знает, куда ушли деньги инвесторов, а многие держатели будут ждать возмещения ущерба несколько лет.

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По мнению экспертов, сегодня под ударом находятся многие биржи и фонды, занимающиеся финансированием криптовалютных активов. Здесь всё просто: вы решили инвестировать 1 миллион долларов денег своих клиентов в один из популярных альткоинов. Положили его на надёжную биржу, получая дивиденды от стейкинга. Этого хватает для выплаты дивидендов, а также на неплохую прибыль. Вот только криптовалюта дешевеет, прибыль падает, выплачивать своим клиентам деньги вы не в состоянии, а вернуть миллион невозможно, поскольку он заблокирован на год. Бывает и хуже, когда деньги и вовсе растворяются в неизвестном направлении, но существуют биржи, в финансовой стабильности которых никто не сомневается. Пожалуй, самой надёжной считается Binance. Это настоящий монстр в мире криптовалют, созданный китайским гением по имени Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). Он привлёк десятки миллиардов инвестиций в свой проект, а в результате суточные торги могут достигать 10 миллиардов долларов.

Но даже этого может быть недостаточно для выживания на рынке криптовалют. Вчера стало известно о том, что американский регулятор недоволен Binance и готовит целый ряд претензий относительно работы биржи. Точных данных на эту тему нет, но есть все основания полагать, что причины надуманы, а ФРС хочет получить больше контроля над финансовыми цифровыми потоками. Напомним, в последние месяцы в правительстве США идут дебаты относительно места криптовалют в финансовой структуре страны. При этом главная задача состоит в том, чтобы принудить всех крупных игроков делиться данными держателей цифровых активов. На самом деле Binance уже позволила дядюшке Сэму очень многое, но если судить по последним заявлениям американских политиков, то эти ребята хотят запустить руки в пирог, под названием криптовалюты. Нас ждёт тотальный контроль, а значит специальные агентства в США будут знать массу подробностей о каждой монетке. Им станет известно, сколько у вас сегодня Биткоинов, кто ранее владел этими монетами, а также кто их сгенерировал, на каком оборудовании и с территории какой страны.

Неясно, почему Чанпэн Чжао так отчаянно сопротивляется. Очевидно, что есть что-то ещё, о чём нам с вами не положено знать. В результате давления регулятора США, поползли слухи о предстоящем крахе биржи. Инвесторы начали выводить средства, а за сутки отток достиг 3 миллиардов долларов. Похоже мы имеем дело с запланированной и хорошо оплаченной атакой, поскольку в дело вступили настоящие финансовые акулы, призывающие выводить все деньги с Binance из-за опасений краха биржи. По мнению экспертов, если Binance действительно падёт, то утащит на дно всю криптовалютную индустрию. Это станет крахом для 99% всех цифровых активов и катастрофой для тысяч смежных компаний. Потери превысят несколько триллионов долларов, а выживет только Биткоин, Эфир и несколько других монет. Теоретически, после этого криптозима может длиться 10 лет, а вернуть утерянные позиции Биткоин сможет очень нескоро.

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У нас нет сведений о том, насколько большая финансовая подушка у Чанпэна Чжао. Неясно, готов ли бизнесмен к подобным поворотам, но на счету у биржи десятки и даже сотни миллиардов долларов клиентских денег. Прибавьте к этому собственный токен, и вы получите самый настоящий Судный день в мире цифровых активов. Аналитики полагают, что в обозримой перспективе с Binance ничего не случится. Всё это не значит, что предположения верны, но пока мы говорим о настоящем колоссе, в руках у которого практически неисчерпаемый запас живых денег. Именно живых, ведь многие игроки криптовалютного рынка оперируют цифровыми активами, ценность которых стремится к нулю во время финансовой нестабильности. Ну а пока аналитики рекомендуют на всякий случай вывести ваши монеты на холодные кошельки. Это просто и безопасно.