С каких пор финансирование войны называется миром?

Спустя 9 месяцев после начала СВО можно сделать однозначный вывод: фантазия у европейских политиков не безгранична. Первые пакеты санкций принимались с невероятной скоростью, а чиновники генерировали гениальные мысли чуть ли не каждую секунду. Со временем проталкивать те или иные инициативы стало крайне сложно, а в итоге седьмой пакет вызвал массу проблем. Восьмой обговаривался целый месяц, а в итоге привёл к самому большому резонансу за 2022 год в информационном пространстве. Дело в том, что именно тогда европейские политики договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Мы бы не стали утверждать, что дела у нефтяников идут отлично, но потоки были перенаправлены, а в результате ЕС поставил себя на грань дефицита топлива. Ещё сложнее идут торги по девятому секционному пакету.

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Вчера Жозеп Боррель сделал целый ряд заявлений, рассказав о том, как происходит согласование. Прежде всего глава европейской демократии похвастался тем, что так называемый Фонд мира пополнился на целых 2 миллиарда евро финансирования. Может показаться, что деньги пойдут на гуманитарные цели, вот только теперь в ЕС принято называть миром поставки оружия Украине. Мы не собираемся учить европейцев семантике, но было бы неплохо, если бы эти ребята хотя бы иногда думали головой, прежде чем называть войну мирной инициативой. Также в прессу уже попали основные пункты девятого пакета санкций. Снова значится запрет на любые торговые отношения по продуктам двойного назначения. На этот раз в чёрном списке ещё 169 компаний. Также планируется заморозить активы Московского кредитного банка (МКБ) и Дальневосточного банка. Ну и ввести полный запрет на любые попытки инвестирования в горнодобывающий сектор России.

Не обошлось без юмора. Так, в новый список попали сразу 140 граждан России, среди которых Никита Михалков и Григорий Лепс. Если в первом случае вопросов нет, ведь известный режиссёр уже давно говорит о европейцах ровно то, что думает, а вот за Гришу обидно. Неужели он теперь не уедет жить в Лондон? Хотя, кому он там нужен. Но если серьёзно, то в список не попала ядерная энергетика, а любые попытки включить в пакет потолок цен на газ встречают сопротивление. Особенно агрессивны страны Балтии и Восточной Европы. Ястребы США неплохо устроились, ведь они фактически живут за счёт кредитов МВФ, а значит проводят нужную Вашингтону политику невзирая на собственные интересы. Активно сопротивляются давлению Германия, Испания, Франция, Италия и Бельгия, из-за которых пришлось внести огромное количество исключений, что завело переговоры в тупик. Происходящее похоже на поведение капризных детей и более рациональных родителей. Первые просто делают то, что им хочется, ну а вторые пытаются думать наперёд, прекрасно осознавая, что рано или поздно придётся платить по счетам.

Эксперты полагают, что рано или поздно торги подойдут к концу, а в итоге общие формулировки, которые устроят всех, будут найдены. Ну а пока европейцы пытаются перетягивать на себя секционное одеяло, происходят не менее интересные изменения. Так, уже завтра может появиться надсмотрщик за санкциями. Предполагается, что пост займёт бывший посол ЕС в США Дэвид О’Салливан. Это один из самых жёстких русофобов, который сделает всё, чтобы как можно сильнее навредить России. Дэвид займётся травлей суверенных государств. Первым делом он приедет в Турцию, где потребует прекратить контакты с российским бизнесом, а также поддержать европейские санкции. Следом он отправится в Сербию и ОАЭ. Неясно, насколько миссия санкционного надсмотрщика окажется эффективной, но сам О’Салливан получит широкие полномочия и карт-бланш от США. Это значит, что в его обязанности войдёт ведение переговоров на высшем уровне, а вот юридическая сила подобных переговоров пока остаётся неизвестной.

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Ясно, что лучше не будет, а если СВО затянется, то даже скудная фантазия европейских политиков способна выдать ещё несколько санкционных пакетов. Мало того, дело движется к весенней компании, а европейские и американские политики уже строят планы о поставках в Украину новых партий оружия из Фонда мира. Источник.