Пытаемся сделать разумный выбор за неразумные деньги

Процессоры AMD текущего поколения выстрелили в молоко. Лиза Су делает вид, что всё в полном порядке, но положение дел таково, что хороших решений у красных почти не осталось. Кто-то пишет, что вскоре выйдет новая серия с большим объёмом кэша. Возможно, именно эти процессоры положат Intel на лопатки, вот только текущая серия уже оказалась провалом, а значит не окупит вложений. Со временем, когда для сокета АМ5 выйдет больше материнских плат, покупка процессора станет не такой затратной, а пока перспективы у серии Ryzen 7000 выглядят туманно.

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Многие пользователи выбирают Ryzen 5000. Вполне неплохо, ведь камни отличаются невысокой ценой и предлагают отличный уровень производительности. И всё же, сегодня мы обратимся к синему лагерю. Фанатов у Intel предостаточно, а очень многие пользователи сознательно выбирают те или иные серии, старательно обходя конкурентов. Давайте изучим, что нам предлагает российская розница здесь и сейчас.

За Core i9-13900KF просят 61 тысячу рублей. Это ровно 1000 долларов, заплатив которые вы сможете стать владельцем самого быстрого процессора на планете. Тактовая частота приближается к 6 ГГц, а при наличии везения и системы жидкостного охлаждения каждый оверклокер может попытать счастья, разогнав камень до заветных показателей или увеличив тактовые частоты на всех ядрах. Всё это потребует огромных инвестиций, ну а есть ли смысл в такой расточительности, каждый решает самостоятельно. Многие пользователи предпочитают экономить, ну а Core i9-13900KF и вовсе доступен ограниченному числу энтузиастов.

За 43 тысячи вы можете отхватить Core i9-12900K. До недавнего времени этот процессор считался самым быстрым игровым, хотя даже сегодня он способен демонстрировать внушительные показатели. Учитывая тот факт, что перед нами флагман, вы можете попытаться выжать из него несколько сотен мегагерц. Ну или просто покупайте недорогую материнскую плату, наслаждаясь максимальной производительностью за свои деньги. В играх решающее значение остаётся за видеокартой, ну а Core i9-12900K способен вытянуть самые быстрые графические чипы, которые вы только отыщите в продаже.

Попытка сэкономить приводит нас к Core i7-13700KF. В рабочих задачах он уступает флагману, но в играх различия стираются, поэтому для геймеров такой камень может стать оптимальным выбором. Энтузиасты предпочтут докупить аксессуары для разгона, ну а мы предлагаем собрать недорогую систему, поставив мощный камень и неплохую видеокарту. Самое главное не переусердствовать в экономии на блоке питания, ну а в результате ваш компьютер может оказаться быстрее тех, что соберут ваши знакомые с большой переплатой.

За 29 тысяч фанатов синего лагеря поджидает Core i7-12700KF. В данном случае выбор зависит от того, считаете ли вы экономию в 8 тысяч рублей правильной, или всё же предпочитаете переплатить за новую серию. Преимущества у более нового камня значительны, вот только всё это может разбиться о невнятную видеокарту. Например, у вас трудится посредственная GeForce GTX 1660 Super. В этом случае как бы вы не меняли процессор, разница будет мизерной и незаметной даже в синтетических тестах. Помните об этом, ведь от вашего оборудования зависит итоговая производительность, что бы там не писали маркетологи.

Core i5-13600KF немного дешевле, но предлагает меньше ядер и представляет собой процессор нового поколения. Стоит понимать, что в играх последний окажется быстрее, но в перспективе более интересно выглядит Core i7-12700KF. Вы можете не соглашаться с нашим мнением, а выбор всегда остаётся за вами. В любом случае Core i5-13600KF потребует немалых вложений, хотя многие пользователи покупают дорогие материнские платы, а после никогда не пользуются разгоном. Если вы принадлежите к числу лентяев, то мы рекомендуем не тратиться на оперативную память и материнскую плату. Лучше купите мощнее видеокарту. Ваши глаза скажут вам за это большое спасибо.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Есть ещё Core i5-12600K. В данном случае перед вами уже озвученная дилемма, когда приходится определять для себя целесообразность переплаты или экономии. Простых решений нет, ведь многое зависит от вашей платёжеспособности.